Главком ВСУ заверил коллегу из Франции о стабилизации обстановки на фронте
Сырский заверил коллегу из Франции Бюркара о стабилизации обстановки на фронте
© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в Telegram-канале, что провел переговоры с начальником объединенного штаба вооруженных сил Франции Тьери Бюркаром и заверил его в том, что украинские войска якобы стабилизировали обстановку на фронте.
"Провел телефонный разговор с начальником объединенного штаба Вооруженных сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркарем. Проинформировал о ситуации на поле боя. В частности, о том, что на данный момент силам обороны удалось стабилизировать обстановку на востоке Украины", - написал Сырский в своем Telegram-канале, при этом поблагодарил коллегу из Франции за оказанную помощь по подготовке украинских военнослужащих.
Ранее Владимир Зеленский заявил телеканалу BFMTV, что пока его страна не нуждается во французских солдатах. По мнению бывшего директора французской военной разведки, генерала Кристофа Гомара, Украина не нуждается в военнослужащих из западных стран, она еще "не мобилизовала всех своих граждан".
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.