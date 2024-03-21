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Украинские войска больше не могут закрепиться в обороне, считают в Госдуме

Украинские войска больше не могут закрепиться в обороне, считают в Госдуме - РИА Новости, 21.03.2024

Украинские войска больше не могут закрепиться в обороне, считают в Госдуме

Освобождение российскими военными населенного пункта Тоненькое на авдеевском направлении означает, что украинские войска не могут закрепиться на новых рубежах и РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T17:41

2024-03-21T17:41

2024-03-21T17:41

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

алексей журавлев

госдума рф

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Освобождение российскими военными населенного пункта Тоненькое на авдеевском направлении означает, что украинские войска не могут закрепиться на новых рубежах и создать новую линию обороны, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее Минобороны России в сводке о ходе спецоперации сообщило, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Тоненькое на авдеевском направлении "Радует, что в сводках Минобороны снова появились названия освобожденных сел. Это означает, что по всей линии фронта российская армия по-прежнему сохраняет инициативу и постепенно идет вперед, тесня врага на всех направлениях. И можно сделать вывод: ВСУ не удалось закрепиться на новых рубежах, у них нет времени нормально окопаться и соорудить для себя новую линию обороны", - сказал Журавлев. Депутат отметил, что на всем фронте существует напряжение.

https://ria.ru/20240320/plennye-1934532720.html

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донецкая народная республика

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Кирилл Волков

безопасность, россия, алексей журавлев , госдума рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина