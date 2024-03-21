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Украинские войска больше не могут закрепиться в обороне, считают в Госдуме - РИА Новости, 21.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:41 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/vsu-1934762354.html
Украинские войска больше не могут закрепиться в обороне, считают в Госдуме
Украинские войска больше не могут закрепиться в обороне, считают в Госдуме - РИА Новости, 21.03.2024
Украинские войска больше не могут закрепиться в обороне, считают в Госдуме
Освобождение российскими военными населенного пункта Тоненькое на авдеевском направлении означает, что украинские войска не могут закрепиться на новых рубежах и РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T17:41
2024-03-21T17:41
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
алексей журавлев
госдума рф
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Освобождение российскими военными населенного пункта Тоненькое на авдеевском направлении означает, что украинские войска не могут закрепиться на новых рубежах и создать новую линию обороны, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее Минобороны России в сводке о ходе спецоперации сообщило, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Тоненькое на авдеевском направлении "Радует, что в сводках Минобороны снова появились названия освобожденных сел. Это означает, что по всей линии фронта российская армия по-прежнему сохраняет инициативу и постепенно идет вперед, тесня врага на всех направлениях. И можно сделать вывод: ВСУ не удалось закрепиться на новых рубежах, у них нет времени нормально окопаться и соорудить для себя новую линию обороны", - сказал Журавлев. Депутат отметил, что на всем фронте существует напряжение.
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донецкая народная республика
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безопасность, россия, алексей журавлев , госдума рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Алексей Журавлев , Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские войска больше не могут закрепиться в обороне, считают в Госдуме

Журавлев: освобождение Тоненького означает, что ВСУ не могут создать оборону

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Освобождение российскими военными населенного пункта Тоненькое на авдеевском направлении означает, что украинские войска не могут закрепиться на новых рубежах и создать новую линию обороны, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Ранее Минобороны России в сводке о ходе спецоперации сообщило, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Тоненькое на авдеевском направлении
"Радует, что в сводках Минобороны снова появились названия освобожденных сел. Это означает, что по всей линии фронта российская армия по-прежнему сохраняет инициативу и постепенно идет вперед, тесня врага на всех направлениях. И можно сделать вывод: ВСУ не удалось закрепиться на новых рубежах, у них нет времени нормально окопаться и соорудить для себя новую линию обороны", - сказал Журавлев. Депутат отметил, что на всем фронте существует напряжение.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАлексей ЖуравлевГосдума РФВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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