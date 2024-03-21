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Словакия отказалась присоединяться к закупке боеприпасов для Украины - РИА Новости, 21.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 21.03.2024 (обновлено: 15:34 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/vsu-1934705610.html
Словакия отказалась присоединяться к закупке боеприпасов для Украины
Словакия отказалась присоединяться к закупке боеприпасов для Украины - РИА Новости, 21.03.2024
Словакия отказалась присоединяться к закупке боеприпасов для Украины
Братислава не присоединится к инициативе Чехии по покупке боеприпасов для ВСУ, заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, его выступление транслировал РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:40
2024-03-21T15:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
чехия
вооруженные силы украины
словакия
роберт фицо
владимир зеленский
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БРАТИСЛАВА, 21 мар — РИА Новости. Братислава не присоединится к инициативе Чехии по покупке боеприпасов для ВСУ, заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, его выступление транслировал RTVS."Правительство Словакии занимает четкую позицию: мы не будем участвовать в военных поставках на Украину, потому что этот конфликт не имеет военного решения, поэтому мы не присоединяемся к этой чешской инициативе. Мы будем оказывать гуманитарную помощь", — сказал он по итогам переговоров глав МИД Вышеградской группы в Праге.В прошлом ноябре премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что Братислава больше не будет поставлять оружие Киеву со своих складов. Новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро.Дефицит боеприпасов у ВСУВ последнее время в Киеве жалуются на нехватку снарядов. Дефицит боеприпасов у ВСУ признавал и президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине января в Давосе. По его словам, в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Киева, чтобы выдержать противостояние с российской армией.Год назад Евросоюз обязался в течение 12 месяцев поставить на Украину миллион снарядов. На это выделили миллиард евро из Европейского фонда мира и еще 500 миллионов из оборонного бюджета ЕС. В январе секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов пожаловался, что Киев получил только треть от этого объема. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объяснил задержку сложностями в производстве снарядов и опасениями стран по поводу истощения собственных арсеналов.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1931005938.html
https://ria.ru/20240307/otnosheniya-1931635111.html
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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в мире, украина, чехия, вооруженные силы украины, словакия, роберт фицо, владимир зеленский, алексей данилов, евросоюз, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Чехия, Вооруженные силы Украины, Словакия, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Алексей Данилов, Евросоюз, Киев
Словакия отказалась присоединяться к закупке боеприпасов для Украины

МИД Словакии отказался присоединяться к идее Чехии по закупке снарядов для ВСУ

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на исторический центр Братиславы
Вид на исторический центр Братиславы - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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БРАТИСЛАВА, 21 мар — РИА Новости. Братислава не присоединится к инициативе Чехии по покупке боеприпасов для ВСУ, заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, его выступление транслировал RTVS.
"Правительство Словакии занимает четкую позицию: мы не будем участвовать в военных поставках на Украину, потому что этот конфликт не имеет военного решения, поэтому мы не присоединяемся к этой чешской инициативе. Мы будем оказывать гуманитарную помощь", — сказал он по итогам переговоров глав МИД Вышеградской группы в Праге.
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Идею закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов у третьих стран для Украины озвучил президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По его словам, Прага идентифицировала полмиллиона снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч калибра 122 миллиметра, которые можно поставить ВСУ в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование.

В прошлом ноябре премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что Братислава больше не будет поставлять оружие Киеву со своих складов. Новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро.
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Дефицит боеприпасов у ВСУ

В последнее время в Киеве жалуются на нехватку снарядов. Дефицит боеприпасов у ВСУ признавал и президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине января в Давосе. По его словам, в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Киева, чтобы выдержать противостояние с российской армией.
Год назад Евросоюз обязался в течение 12 месяцев поставить на Украину миллион снарядов. На это выделили миллиард евро из Европейского фонда мира и еще 500 миллионов из оборонного бюджета ЕС. В январе секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов пожаловался, что Киев получил только треть от этого объема. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объяснил задержку сложностями в производстве снарядов и опасениями стран по поводу истощения собственных арсеналов.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧехияВооруженные силы УкраиныСловакияРоберт ФицоВладимир ЗеленскийАлексей ДаниловЕвросоюзКиев
 
 
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