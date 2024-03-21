Словакия отказалась присоединяться к закупке боеприпасов для Украины
МИД Словакии отказался присоединяться к идее Чехии по закупке снарядов для ВСУ
Вид на исторический центр Братиславы. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 21 мар — РИА Новости. Братислава не присоединится к инициативе Чехии по покупке боеприпасов для ВСУ, заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, его выступление транслировал RTVS.
"Правительство Словакии занимает четкую позицию: мы не будем участвовать в военных поставках на Украину, потому что этот конфликт не имеет военного решения, поэтому мы не присоединяемся к этой чешской инициативе. Мы будем оказывать гуманитарную помощь", — сказал он по итогам переговоров глав МИД Вышеградской группы в Праге.
Идею закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов у третьих стран для Украины озвучил президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По его словам, Прага идентифицировала полмиллиона снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч калибра 122 миллиметра, которые можно поставить ВСУ в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование.
В прошлом ноябре премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что Братислава больше не будет поставлять оружие Киеву со своих складов. Новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро.
Дефицит боеприпасов у ВСУ
В последнее время в Киеве жалуются на нехватку снарядов. Дефицит боеприпасов у ВСУ признавал и президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине января в Давосе. По его словам, в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Киева, чтобы выдержать противостояние с российской армией.
Год назад Евросоюз обязался в течение 12 месяцев поставить на Украину миллион снарядов. На это выделили миллиард евро из Европейского фонда мира и еще 500 миллионов из оборонного бюджета ЕС. В январе секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов пожаловался, что Киев получил только треть от этого объема. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объяснил задержку сложностями в производстве снарядов и опасениями стран по поводу истощения собственных арсеналов.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.