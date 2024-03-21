https://ria.ru/20240321/vsu-1934705610.html

Словакия отказалась присоединяться к закупке боеприпасов для Украины

Словакия отказалась присоединяться к закупке боеприпасов для Украины - РИА Новости, 21.03.2024

Словакия отказалась присоединяться к закупке боеприпасов для Украины

Братислава не присоединится к инициативе Чехии по покупке боеприпасов для ВСУ, заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, его выступление транслировал РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T14:40

2024-03-21T14:40

2024-03-21T15:34

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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словакия

роберт фицо

владимир зеленский

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БРАТИСЛАВА, 21 мар — РИА Новости. Братислава не присоединится к инициативе Чехии по покупке боеприпасов для ВСУ, заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, его выступление транслировал RTVS."Правительство Словакии занимает четкую позицию: мы не будем участвовать в военных поставках на Украину, потому что этот конфликт не имеет военного решения, поэтому мы не присоединяемся к этой чешской инициативе. Мы будем оказывать гуманитарную помощь", — сказал он по итогам переговоров глав МИД Вышеградской группы в Праге.В прошлом ноябре премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что Братислава больше не будет поставлять оружие Киеву со своих складов. Новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро.Дефицит боеприпасов у ВСУВ последнее время в Киеве жалуются на нехватку снарядов. Дефицит боеприпасов у ВСУ признавал и президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине января в Давосе. По его словам, в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Киева, чтобы выдержать противостояние с российской армией.Год назад Евросоюз обязался в течение 12 месяцев поставить на Украину миллион снарядов. На это выделили миллиард евро из Европейского фонда мира и еще 500 миллионов из оборонного бюджета ЕС. В январе секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов пожаловался, что Киев получил только треть от этого объема. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объяснил задержку сложностями в производстве снарядов и опасениями стран по поводу истощения собственных арсеналов.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1931005938.html

https://ria.ru/20240307/otnosheniya-1931635111.html

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, чехия, вооруженные силы украины, словакия, роберт фицо, владимир зеленский, алексей данилов, евросоюз, киев