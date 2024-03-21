Тыловика ВСУ заподозрили в обогащении на полтора миллиона долларов
На Украине выясняют, откуда тыловик ВСУ взял активы на полтора миллиона долларов
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Бывшего сотрудника тылового обеспечения ВСУ подозревают в незаконном обогащении почти на 1,5 миллиона долларов - именно в эту сумму оцениваются приобретенные им автомобиль, квартира в Киеве и база медицинского спецназначения площадью более 2 тысяч квадратных метров, сообщает офис генпрокурора Украины в Telegram-канале.
"Сообщено о подозрении экс-чиновнику одного из управлений продовольственного обеспечения тыла командования сил логистики ВСУ в незаконном обогащении. Сейчас он задержан", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
По информации ведомства, подозреваемый незаконно приобрел активы почти на 58 миллионов гривен (около 1,5 миллиона долларов). В частности, речь идет об автомобиле Toyota, квартире в Киеве, областной базе специального медицинского назначения в Хмельницкой области площадью более 2 тысяч квадратных метров. В настоящее время по месту жительства подозреваемого проводится обыск, решается вопрос о содержании под стражей, на незаконно приобретенные активы наложен арест, добавили в офисе генпрокурора.
Имя подозреваемого офис генпрокурора не называет. По информации украинского телеканала ТСН, речь идет об Александре Козловском.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в первой декаде января сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.