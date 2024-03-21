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Тыловика ВСУ заподозрили в обогащении на полтора миллиона долларов - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:57 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/vsu-1934671197.html
Тыловика ВСУ заподозрили в обогащении на полтора миллиона долларов
Тыловика ВСУ заподозрили в обогащении на полтора миллиона долларов - РИА Новости, 21.03.2024
Тыловика ВСУ заподозрили в обогащении на полтора миллиона долларов
Бывшего сотрудника тылового обеспечения ВСУ подозревают в незаконном обогащении почти на 1,5 миллиона долларов - именно в эту сумму оцениваются приобретенные им РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T12:57
2024-03-21T12:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
генеральная прокуратура украины
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Бывшего сотрудника тылового обеспечения ВСУ подозревают в незаконном обогащении почти на 1,5 миллиона долларов - именно в эту сумму оцениваются приобретенные им автомобиль, квартира в Киеве и база медицинского спецназначения площадью более 2 тысяч квадратных метров, сообщает офис генпрокурора Украины в Telegram-канале. "Сообщено о подозрении экс-чиновнику одного из управлений продовольственного обеспечения тыла командования сил логистики ВСУ в незаконном обогащении. Сейчас он задержан", - говорится в сообщении надзорного ведомства. По информации ведомства, подозреваемый незаконно приобрел активы почти на 58 миллионов гривен (около 1,5 миллиона долларов). В частности, речь идет об автомобиле Toyota, квартире в Киеве, областной базе специального медицинского назначения в Хмельницкой области площадью более 2 тысяч квадратных метров. В настоящее время по месту жительства подозреваемого проводится обыск, решается вопрос о содержании под стражей, на незаконно приобретенные активы наложен арест, добавили в офисе генпрокурора. Имя подозреваемого офис генпрокурора не называет. По информации украинского телеканала ТСН, речь идет об Александре Козловском. Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в первой декаде января сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
https://ria.ru/20240228/ukraina-1930079272.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура Украины
Тыловика ВСУ заподозрили в обогащении на полтора миллиона долларов

На Украине выясняют, откуда тыловик ВСУ взял активы на полтора миллиона долларов

© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Бывшего сотрудника тылового обеспечения ВСУ подозревают в незаконном обогащении почти на 1,5 миллиона долларов - именно в эту сумму оцениваются приобретенные им автомобиль, квартира в Киеве и база медицинского спецназначения площадью более 2 тысяч квадратных метров, сообщает офис генпрокурора Украины в Telegram-канале.
"Сообщено о подозрении экс-чиновнику одного из управлений продовольственного обеспечения тыла командования сил логистики ВСУ в незаконном обогащении. Сейчас он задержан", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Киев - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
СМИ: украинские военные сталкиваются с вымогательствами, пытаясь уволиться
28 февраля, 19:59
По информации ведомства, подозреваемый незаконно приобрел активы почти на 58 миллионов гривен (около 1,5 миллиона долларов). В частности, речь идет об автомобиле Toyota, квартире в Киеве, областной базе специального медицинского назначения в Хмельницкой области площадью более 2 тысяч квадратных метров. В настоящее время по месту жительства подозреваемого проводится обыск, решается вопрос о содержании под стражей, на незаконно приобретенные активы наложен арест, добавили в офисе генпрокурора.
Имя подозреваемого офис генпрокурора не называет. По информации украинского телеканала ТСН, речь идет об Александре Козловском.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в первой декаде января сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныГенеральная прокуратура Украины
 
 
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