https://ria.ru/20240321/vsu-1934671197.html

Тыловика ВСУ заподозрили в обогащении на полтора миллиона долларов

Тыловика ВСУ заподозрили в обогащении на полтора миллиона долларов - РИА Новости, 21.03.2024

Тыловика ВСУ заподозрили в обогащении на полтора миллиона долларов

Бывшего сотрудника тылового обеспечения ВСУ подозревают в незаконном обогащении почти на 1,5 миллиона долларов - именно в эту сумму оцениваются приобретенные им РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T12:57

2024-03-21T12:57

2024-03-21T12:57

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Бывшего сотрудника тылового обеспечения ВСУ подозревают в незаконном обогащении почти на 1,5 миллиона долларов - именно в эту сумму оцениваются приобретенные им автомобиль, квартира в Киеве и база медицинского спецназначения площадью более 2 тысяч квадратных метров, сообщает офис генпрокурора Украины в Telegram-канале. "Сообщено о подозрении экс-чиновнику одного из управлений продовольственного обеспечения тыла командования сил логистики ВСУ в незаконном обогащении. Сейчас он задержан", - говорится в сообщении надзорного ведомства. По информации ведомства, подозреваемый незаконно приобрел активы почти на 58 миллионов гривен (около 1,5 миллиона долларов). В частности, речь идет об автомобиле Toyota, квартире в Киеве, областной базе специального медицинского назначения в Хмельницкой области площадью более 2 тысяч квадратных метров. В настоящее время по месту жительства подозреваемого проводится обыск, решается вопрос о содержании под стражей, на незаконно приобретенные активы наложен арест, добавили в офисе генпрокурора. Имя подозреваемого офис генпрокурора не называет. По информации украинского телеканала ТСН, речь идет об Александре Козловском. Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в первой декаде января сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.

https://ria.ru/20240228/ukraina-1930079272.html

https://ria.ru/20240319/ukraina-1934307685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура украины