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Пленный рассказал о грузинском легионе ВСУ - РИА Новости, 21.03.2024
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06:02 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/vsu-1934595838.html
Пленный рассказал о грузинском легионе ВСУ
Пленный рассказал о грузинском легионе ВСУ - РИА Новости, 21.03.2024
Пленный рассказал о грузинском легионе ВСУ
В "Грузинском национальном легионе" на стороне киевского режима воюют иностранные наемники из Великобритании, Японии, Израиля, а также армяне и азербайджанцы,... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T06:02
2024-03-21T06:02
специальная военная операция на украине
в мире
грузия
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. В "Грузинском национальном легионе" на стороне киевского режима воюют иностранные наемники из Великобритании, Японии, Израиля, а также армяне и азербайджанцы, сообщил РИА Новости пленный наемник из Грузии Мамука Гацарели, который сам был участником этого вооруженного формирования, а сейчас приговорен к пожизненному сроку в России. Он рассказал, что до 2022 года служил стрелком ручного пулемета М-249 роты "Альфа" 22-го батальона 2-й механизированной бригады вооруженных сил Грузии. По его признанию, под воздействием пропагандистских антироссийских материалов в грузинских СМИ решил участвовать в конфликте на стороне Украины. С этой целью 15 марта 2022 года Гацарели прилетел в Варшаву и в аэропорту подошел к человеку, у которого была в руках табличка "Иностранный легион", но из-за возраста – 2001 года рождения - его туда не взяли, рассказал пленный. Тогда он нашел контакт куратора наемников по имени Лана, которая дала контакты командира "Грузинского легиона" Мамуки Мамулашвили. "Я позвонил ему, он направил ко мне человека - и через час я уже находился в месте дислокации "Грузинского национального легиона". В основном там были грузины, 250-300 человек, но также были наемники из Британии, Израиля, японцы, азербайджанцы, армяне и многие другие национальности. Это было 17 марта 2022 года. Некоторые успели использовать оружие, некоторые были такие, что с 2014 года воюют на стороне Украины", - сказал собеседник агентства. Гацарели 20 февраля этого года осудили на пожизненное заключение по части 3 статьи 359 (участие наемника в вооруженном конфликте) и статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего). Командир "Грузинского национального легиона" Мамулашвили 28 февраля 2024 года был заочно арестован Басманным судом Москвы по делу о возбуждении ненависти или вражды, он объявлен в федеральный и международный розыск. Ранее СК РФ заочно привлек его к уголовной ответственности: по данным следствия, в 2014 году Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион" и вербовал выходцев из Грузии для участия в боевых действиях против властей республик Донбасса.
https://ria.ru/20240321/spetsoperatsiya-1934593061.html
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в мире, грузия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Грузия, Украина, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал о грузинском легионе ВСУ

Пленный: в грузинском легионе ВСУ воюют британцы, японцы, израильтяне

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. В "Грузинском национальном легионе" на стороне киевского режима воюют иностранные наемники из Великобритании, Японии, Израиля, а также армяне и азербайджанцы, сообщил РИА Новости пленный наемник из Грузии Мамука Гацарели, который сам был участником этого вооруженного формирования, а сейчас приговорен к пожизненному сроку в России.
Он рассказал, что до 2022 года служил стрелком ручного пулемета М-249 роты "Альфа" 22-го батальона 2-й механизированной бригады вооруженных сил Грузии. По его признанию, под воздействием пропагандистских антироссийских материалов в грузинских СМИ решил участвовать в конфликте на стороне Украины. С этой целью 15 марта 2022 года Гацарели прилетел в Варшаву и в аэропорту подошел к человеку, у которого была в руках табличка "Иностранный легион", но из-за возраста – 2001 года рождения - его туда не взяли, рассказал пленный. Тогда он нашел контакт куратора наемников по имени Лана, которая дала контакты командира "Грузинского легиона" Мамуки Мамулашвили.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Пленный рассказал о халатном отношении офицеров ВСУ
05:04
"Я позвонил ему, он направил ко мне человека - и через час я уже находился в месте дислокации "Грузинского национального легиона". В основном там были грузины, 250-300 человек, но также были наемники из Британии, Израиля, японцы, азербайджанцы, армяне и многие другие национальности. Это было 17 марта 2022 года. Некоторые успели использовать оружие, некоторые были такие, что с 2014 года воюют на стороне Украины", - сказал собеседник агентства.
Гацарели 20 февраля этого года осудили на пожизненное заключение по части 3 статьи 359 (участие наемника в вооруженном конфликте) и статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего).
Командир "Грузинского национального легиона" Мамулашвили 28 февраля 2024 года был заочно арестован Басманным судом Москвы по делу о возбуждении ненависти или вражды, он объявлен в федеральный и международный розыск. Ранее СК РФ заочно привлек его к уголовной ответственности: по данным следствия, в 2014 году Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион" и вербовал выходцев из Грузии для участия в боевых действиях против властей республик Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГрузияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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