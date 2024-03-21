https://ria.ru/20240321/vrach-1934689037.html

Врач раскрыла, отказ от какого продукта приведет к появлению жира на животе

Врач раскрыла, отказ от какого продукта приведет к появлению жира на животе - РИА Новости, 21.03.2024

Врач раскрыла, отказ от какого продукта приведет к появлению жира на животе

Полное исключение из рациона углеводов способствует набору веса и появлению жира на животе, написала диетолог Елизавета Афинская в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:56

2024-03-21T13:56

2024-03-21T13:57

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750750480_0:62:3072:1790_1920x0_80_0_0_e2783b3969f5f3b3ddc988dc4ef54c93.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Полное исключение из рациона углеводов способствует набору веса и появлению жира на животе, написала диетолог Елизавета Афинская в своем Telegram-канале."Не стоит слишком строго себя ограничивать (например, пытаться исключить все углеводы и другое). Это не поможет быстрее похудеть, а наоборот приведет к тому, что ваш организм будет сопротивляться попыткам снизить вес", — порекомендовала врач.Афинская также посоветовала включить в рацион овощи и ягоды, а также перестать пить напитки с содержанием сахара (лимонады и газированные сладкие напитки), начать много гулять и спать.Она также предостерегла людей от сидения на жестких диетах и голодовках и от строгих самоограничений.

https://ria.ru/20231202/obesogeny-1913215389.html

https://ria.ru/20240202/ozhirenie-1924855737.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество