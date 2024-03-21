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Врач раскрыла, отказ от какого продукта приведет к появлению жира на животе - РИА Новости, 21.03.2024
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13:56 21.03.2024 (обновлено: 13:57 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/vrach-1934689037.html
Врач раскрыла, отказ от какого продукта приведет к появлению жира на животе
Врач раскрыла, отказ от какого продукта приведет к появлению жира на животе - РИА Новости, 21.03.2024
Врач раскрыла, отказ от какого продукта приведет к появлению жира на животе
Полное исключение из рациона углеводов способствует набору веса и появлению жира на животе, написала диетолог Елизавета Афинская в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:56
2024-03-21T13:57
общество
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Полное исключение из рациона углеводов способствует набору веса и появлению жира на животе, написала диетолог Елизавета Афинская в своем Telegram-канале."Не стоит слишком строго себя ограничивать (например, пытаться исключить все углеводы и другое). Это не поможет быстрее похудеть, а наоборот приведет к тому, что ваш организм будет сопротивляться попыткам снизить вес", — порекомендовала врач.Афинская также посоветовала включить в рацион овощи и ягоды, а также перестать пить напитки с содержанием сахара (лимонады и газированные сладкие напитки), начать много гулять и спать.Она также предостерегла людей от сидения на жестких диетах и голодовках и от строгих самоограничений.
https://ria.ru/20231202/obesogeny-1913215389.html
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Общество
Врач раскрыла, отказ от какого продукта приведет к появлению жира на животе

Врач Афинская: резкий отказ от углеводов не поможет похудеть

© Depositphotos.com / nenetusДевушка на консультации у врача-диетолога
Девушка на консультации у врача-диетолога - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Depositphotos.com / nenetus
Девушка на консультации у врача-диетолога. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Полное исключение из рациона углеводов способствует набору веса и появлению жира на животе, написала диетолог Елизавета Афинская в своем Telegram-канале.
"Не стоит слишком строго себя ограничивать (например, пытаться исключить все углеводы и другое). Это не поможет быстрее похудеть, а наоборот приведет к тому, что ваш организм будет сопротивляться попыткам снизить вес", — порекомендовала врач.
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Афинская также посоветовала включить в рацион овощи и ягоды, а также перестать пить напитки с содержанием сахара (лимонады и газированные сладкие напитки), начать много гулять и спать.
Она также предостерегла людей от сидения на жестких диетах и голодовках и от строгих самоограничений.
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