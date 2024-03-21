https://ria.ru/20240321/vr-proekty-1934761873.html

VR-проекты РИА Новости стали частью VI Международного научного форума

VR-проекты РИА Новости стали частью VI Международного научного форума - РИА Новости, 21.03.2024

VR-проекты РИА Новости стали частью VI Международного научного форума

Агентство РИА Новости представило свои VR-проекты на площадке VI Международного научного форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" в... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T17:38

2024-03-21T17:38

2024-03-21T17:39

vr-проект

рэу имени г. в. плеханова

риа новости

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Агентство РИА Новости представило свои VR-проекты на площадке VI Международного научного форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова в четверг, 21 марта.В VR-зоне агентства спикеры и участники форума смогли ознакомиться с новыми проектами РИА Новости: "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" и "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии", оценить уже полюбившиеся многим: "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды"", "VR-археология: тайны Куликова поля", "Игра ремесел. VR погружение в мир народных промыслов", а также не теряющий актуальность патриотический проект "VR-реконструкция: "Нюрнберг.VRдикт народов".Кроме того, с проектами ознакомились ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Станислав Прокофьев и ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Иван Лобанов."Проекты великолепные, сам попробовал и получил максимальное удовольствие. Считаю, что это очень перспективная технология и история, потому что она вовлекает молодых людей в изучение истории через активную коммуникацию с историческими фактами, действиями, личностями. За этой технологией и игровой формой будущее. Мы хотели бы использовать подобные проекты в учебном процессе и, возможно, принять участие в генерации идей и сценариев для них", - рассказал Иван Лобанов.В рамках форума прошло пленарное заседание, проблемные, академические, дискуссионные сессии и круглые столы с участием представителей российских и зарубежных филиалов РЭУ им. Г.В. Плеханова. Одна из главных тем - укрепление технологического суверенитета страны и возможности перевода традиционных форматов в сфере образования, экономики, бизнеса и государства на качественно новые принципы работы с учетом глобального вектора развития IT-индустрии. VI Международный научный форум "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" стал одной из площадок по обсуждению национального проекта "Экономика данных", разработанного по поручению президента Российской Федерации В.В. Путина.

https://radiosputnik.ru/20231201/vr-proekt-1913127267.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

vr-проект, рэу имени г. в. плеханова, риа новости