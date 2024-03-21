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VR-проекты РИА Новости стали частью VI Международного научного форума - РИА Новости, 21.03.2024
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17:38 21.03.2024 (обновлено: 17:39 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/vr-proekty-1934761873.html
VR-проекты РИА Новости стали частью VI Международного научного форума
VR-проекты РИА Новости стали частью VI Международного научного форума - РИА Новости, 21.03.2024
VR-проекты РИА Новости стали частью VI Международного научного форума
Агентство РИА Новости представило свои VR-проекты на площадке VI Международного научного форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" в... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T17:38
2024-03-21T17:39
vr-проект
рэу имени г. в. плеханова
риа новости
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Агентство РИА Новости представило свои VR-проекты на площадке VI Международного научного форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова в четверг, 21 марта.В VR-зоне агентства спикеры и участники форума смогли ознакомиться с новыми проектами РИА Новости: "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" и "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии", оценить уже полюбившиеся многим: "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды"", "VR-археология: тайны Куликова поля", "Игра ремесел. VR погружение в мир народных промыслов", а также не теряющий актуальность патриотический проект "VR-реконструкция: "Нюрнберг.VRдикт народов".Кроме того, с проектами ознакомились ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Станислав Прокофьев и ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Иван Лобанов."Проекты великолепные, сам попробовал и получил максимальное удовольствие. Считаю, что это очень перспективная технология и история, потому что она вовлекает молодых людей в изучение истории через активную коммуникацию с историческими фактами, действиями, личностями. За этой технологией и игровой формой будущее. Мы хотели бы использовать подобные проекты в учебном процессе и, возможно, принять участие в генерации идей и сценариев для них", - рассказал Иван Лобанов.В рамках форума прошло пленарное заседание, проблемные, академические, дискуссионные сессии и круглые столы с участием представителей российских и зарубежных филиалов РЭУ им. Г.В. Плеханова. Одна из главных тем - укрепление технологического суверенитета страны и возможности перевода традиционных форматов в сфере образования, экономики, бизнеса и государства на качественно новые принципы работы с учетом глобального вектора развития IT-индустрии. VI Международный научный форум "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" стал одной из площадок по обсуждению национального проекта "Экономика данных", разработанного по поручению президента Российской Федерации В.В. Путина.
https://radiosputnik.ru/20231201/vr-proekt-1913127267.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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vr-проект, рэу имени г. в. плеханова, риа новости
VR-проект, РЭУ имени Г. В. Плеханова, РИА Новости

VR-проекты РИА Новости стали частью VI Международного научного форума

© Фото : Екатерина Струнилина / ИПАМАгентство РИА Новости представило свои VR-проекты на площадке VI Международного научного форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика"
Агентство РИА Новости представило свои VR-проекты на площадке VI Международного научного форума Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : Екатерина Струнилина / ИПАМ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Агентство РИА Новости представило свои VR-проекты на площадке VI Международного научного форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова в четверг, 21 марта.
В VR-зоне агентства спикеры и участники форума смогли ознакомиться с новыми проектами РИА Новости: "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" и "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии", оценить уже полюбившиеся многим: "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды"", "VR-археология: тайны Куликова поля", "Игра ремесел. VR погружение в мир народных промыслов", а также не теряющий актуальность патриотический проект "VR-реконструкция: "Нюрнберг.VRдикт народов".
© Фото : Екатерина Струнилина / ИПАМАгентство РИА Новости представило свои VR-проекты на площадке VI Международного научного форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика"
Агентство РИА Новости представило свои VR-проекты на площадке VI Международного научного форума Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика
Агентство РИА Новости представило свои VR-проекты на площадке VI Международного научного форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика"
© Фото : Екатерина Струнилина / ИПАМ
1 из 2
© Фото : Екатерина Струнилина / ИПАМАгентство РИА Новости представило свои VR-проекты на площадке VI Международного научного форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика"
Агентство РИА Новости представило свои VR-проекты на площадке VI Международного научного форума Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика
Агентство РИА Новости представило свои VR-проекты на площадке VI Международного научного форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика"
© Фото : Екатерина Струнилина / ИПАМ
2 из 2
Агентство РИА Новости представило свои VR-проекты на площадке VI Международного научного форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика"
© Фото : Екатерина Струнилина / ИПАМ
1 из 2
Агентство РИА Новости представило свои VR-проекты на площадке VI Международного научного форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика"
© Фото : Екатерина Струнилина / ИПАМ
2 из 2
Кроме того, с проектами ознакомились ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Станислав Прокофьев и ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Иван Лобанов.
© Фото : Екатерина Струнилина / ИПАМС проектами ознакомились ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Станислав Прокофьев (слева) и ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Иван Лобанов (в центре).
Агентство РИА Новости представило свои VR-проекты на площадке VI Международного научного форума Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : Екатерина Струнилина / ИПАМ
С проектами ознакомились ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Станислав Прокофьев (слева) и ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Иван Лобанов (в центре).
«
"Проекты великолепные, сам попробовал и получил максимальное удовольствие. Считаю, что это очень перспективная технология и история, потому что она вовлекает молодых людей в изучение истории через активную коммуникацию с историческими фактами, действиями, личностями. За этой технологией и игровой формой будущее. Мы хотели бы использовать подобные проекты в учебном процессе и, возможно, принять участие в генерации идей и сценариев для них", - рассказал Иван Лобанов.
© Фото : Екатерина Струнилина / ИПАМАгентство РИА Новости представило свои VR-проекты на площадке VI Международного научного форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика"
Агентство РИА Новости представило свои VR-проекты на площадке VI Международного научного форума Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : Екатерина Струнилина / ИПАМ
Агентство РИА Новости представило свои VR-проекты на площадке VI Международного научного форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика"
В рамках форума прошло пленарное заседание, проблемные, академические, дискуссионные сессии и круглые столы с участием представителей российских и зарубежных филиалов РЭУ им. Г.В. Плеханова. Одна из главных тем - укрепление технологического суверенитета страны и возможности перевода традиционных форматов в сфере образования, экономики, бизнеса и государства на качественно новые принципы работы с учетом глобального вектора развития IT-индустрии.

VI Международный научный форум "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" стал одной из площадок по обсуждению национального проекта "Экономика данных", разработанного по поручению президента Российской Федерации В.В. Путина.
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