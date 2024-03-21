https://ria.ru/20240321/vpk-1934751391.html
Медведев рассказал о требованиях к работе предприятий ВПК
Медведев рассказал о требованиях к работе предприятий ВПК - РИА Новости, 21.03.2024
Медведев рассказал о требованиях к работе предприятий ВПК
Перспективы и потребности, которые сегодня есть в сфере российского ВПК, требуют максимально слаженной и быстрой работы, заявил на заседании зампредседателя... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T16:59
2024-03-21T16:59
2024-03-21T17:01
россия
тамбовская область
дмитрий медведев
безопасность
экономика
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Перспективы и потребности, которые сегодня есть в сфере российского ВПК, требуют максимально слаженной и быстрой работы, заявил на заседании зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он в четверг провел в Тамбовской области заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством особо востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения. Видеозапись опубликована на странице Медведева в VK. "Те перспективы, которые есть, и те потребности, которые мы сегодня имеем, требуют максимально слаженной и быстрой работы", — подчеркнул Медведев на заседании.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тамбовская область, дмитрий медведев, безопасность, экономика
Россия, Тамбовская область, Дмитрий Медведев, Безопасность, Экономика
Медведев рассказал о требованиях к работе предприятий ВПК
Медведев: потребности ВПК в РФ требуют максимально слаженной и быстрой работы