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Медведев рассказал о требованиях к работе предприятий ВПК - РИА Новости, 21.03.2024
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16:59 21.03.2024 (обновлено: 17:01 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/vpk-1934751391.html
Медведев рассказал о требованиях к работе предприятий ВПК
Медведев рассказал о требованиях к работе предприятий ВПК - РИА Новости, 21.03.2024
Медведев рассказал о требованиях к работе предприятий ВПК
Перспективы и потребности, которые сегодня есть в сфере российского ВПК, требуют максимально слаженной и быстрой работы, заявил на заседании зампредседателя... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T16:59
2024-03-21T17:01
россия
тамбовская область
дмитрий медведев
безопасность
экономика
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Перспективы и потребности, которые сегодня есть в сфере российского ВПК, требуют максимально слаженной и быстрой работы, заявил на заседании зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он в четверг провел в Тамбовской области заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством особо востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения. Видеозапись опубликована на странице Медведева в VK. "Те перспективы, которые есть, и те потребности, которые мы сегодня имеем, требуют максимально слаженной и быстрой работы", — подчеркнул Медведев на заседании.
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россия
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россия, тамбовская область, дмитрий медведев, безопасность, экономика
Россия, Тамбовская область, Дмитрий Медведев, Безопасность, Экономика
Медведев рассказал о требованиях к работе предприятий ВПК

Медведев: потребности ВПК в РФ требуют максимально слаженной и быстрой работы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Перспективы и потребности, которые сегодня есть в сфере российского ВПК, требуют максимально слаженной и быстрой работы, заявил на заседании зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он в четверг провел в Тамбовской области заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством особо востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения. Видеозапись опубликована на странице Медведева в VK.
"Те перспективы, которые есть, и те потребности, которые мы сегодня имеем, требуют максимально слаженной и быстрой работы", — подчеркнул Медведев на заседании.
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