https://ria.ru/20240321/vpk-1934751391.html

Медведев рассказал о требованиях к работе предприятий ВПК

Медведев рассказал о требованиях к работе предприятий ВПК - РИА Новости, 21.03.2024

Медведев рассказал о требованиях к работе предприятий ВПК

Перспективы и потребности, которые сегодня есть в сфере российского ВПК, требуют максимально слаженной и быстрой работы, заявил на заседании зампредседателя... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T16:59

2024-03-21T16:59

2024-03-21T17:01

россия

тамбовская область

дмитрий медведев

безопасность

экономика

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Перспективы и потребности, которые сегодня есть в сфере российского ВПК, требуют максимально слаженной и быстрой работы, заявил на заседании зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он в четверг провел в Тамбовской области заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством особо востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения. Видеозапись опубликована на странице Медведева в VK. "Те перспективы, которые есть, и те потребности, которые мы сегодня имеем, требуют максимально слаженной и быстрой работы", — подчеркнул Медведев на заседании.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

россия

тамбовская область

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Ольга Фомченкова

россия, тамбовская область, дмитрий медведев, безопасность, экономика