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"Они не проснутся": в США назвали срок начала ядерной войны
"Они не проснутся": в США назвали срок начала ядерной войны - РИА Новости, 21.03.2024
"Они не проснутся": в США назвали срок начала ядерной войны
Ядерная война может начаться в течение нескольких дней, если президент Франции Эммануэль Макрон решит направить войска на Украину, заявил бывший разведчик ВС... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T20:46
2024-03-21T20:46
2024-03-21T20:46
специальная военная операция на украине
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скотт риттер
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Ядерная война может начаться в течение нескольких дней, если президент Франции Эммануэль Макрон решит направить войска на Украину, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Эндрю Наполитано."Я хочу, чтобы все понимали: если Франция пойдет до конца и отправит свои войска на Украину, то мы вступим на путь ядерной войны, которая может начаться в течение нескольких дней", — предупредил он.Журналист Наполитано выразил удивление словам Макрона о возможной отправке войск, заявив, что он не может представить, чтобы французы действительно хотели однажды проснуться утром и увидеть уничтоженный Париж."Они не проснутся", — печально констатировал Риттер.В конце февраля французский президент сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину. По словам Макрона, пока они не достигли консенсуса, но ничего исключать нельзя. При этом на встрече с лидерами оппозиции в начале марта он вновь заявил, что у Парижа нет лимитов и красных линий в вопросе помощи Киеву.Позднее директор СВР Сергей Нарышкин рассказал о планах Франции по подготовке контингента для отправки на Украину. По данным разведки, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева.
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в мире, франция, париж, украина, эммануэль макрон, скотт риттер, вооруженные силы сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Париж, Украина, Эммануэль Макрон, Скотт Риттер, Вооруженные силы США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
"Они не проснутся": в США назвали срок начала ядерной войны
Риттер: войска Франции на Украине вызовут ядерную войну в течение дней