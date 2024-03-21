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В Кремле пригрозили последствиями в случае отправки военных на Украину - РИА Новости, 21.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:29 21.03.2024 (обновлено: 15:28 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/voennye-1934681268.html
В Кремле пригрозили последствиями в случае отправки военных на Украину
В Кремле пригрозили последствиями в случае отправки военных на Украину - РИА Новости, 21.03.2024
В Кремле пригрозили последствиями в случае отправки военных на Украину
Последствия отправки на Украину иностранных военных контингентов могут быть непоправимыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:29
2024-03-21T15:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
белоруссия
франция
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Последствия отправки на Украину иностранных военных контингентов могут быть непоправимыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Надо все-таки получить точную информацию. Пока, насколько я понимаю, ничего точного на этот счет нет. В любом случае, мы уже неоднократно говорили, что направление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными и вплоть до непоправимых последствий", — сказал представитель Кремля.Так он прокомментировал заявление депутата Рады Алексея Гочаренко, что Франция якобы рассматривает возможность отправить военную миссию в граничащие с Белоруссией районы Украины, чтобы высвободить находящиеся там подразделения ВСУ.Накануне в Кремле отметили последовательность президента Франции Эммануэля Макрона в заявлениях о возможной отправке военного контингента на Украину.Как заявил в феврале французский лидер, Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи Киеву он поднял вопрос об отправке европейских военных в зону конфликта, но его не поддержали ни лидеры других стран, ни оппозиция.Как писала газета Le Monde, французские власти начали рассматривать вопрос отправки военных на Украину еще летом 2023 года. Как отмечалось, в феврале Макрон в узком кругу заявил, что "в этом году" ему "придется отправить ребят в Одессу".Директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что Франция готовит контингент для отправки в зону конфликта, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву отметил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий Путин заявил, что и у России не будет ограничений в отношении государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
https://ria.ru/20240319/britaniya-1934331971.html
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в мире, украина, белоруссия, франция, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Белоруссия, Франция, Дмитрий Песков
В Кремле пригрозили последствиями в случае отправки военных на Украину

Песков: отправка западных войск на Украину чревата непоправимыми последствиями

© AP Photo / Alexandru DobreФранцузские военные
Французские военные - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Alexandru Dobre
Французские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Последствия отправки на Украину иностранных военных контингентов могут быть непоправимыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Надо все-таки получить точную информацию. Пока, насколько я понимаю, ничего точного на этот счет нет. В любом случае, мы уже неоднократно говорили, что направление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными и вплоть до непоправимых последствий", — сказал представитель Кремля.
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Так он прокомментировал заявление депутата Рады Алексея Гочаренко, что Франция якобы рассматривает возможность отправить военную миссию в граничащие с Белоруссией районы Украины, чтобы высвободить находящиеся там подразделения ВСУ.
Накануне в Кремле отметили последовательность президента Франции Эммануэля Макрона в заявлениях о возможной отправке военного контингента на Украину.
Как заявил в феврале французский лидер, Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи Киеву он поднял вопрос об отправке европейских военных в зону конфликта, но его не поддержали ни лидеры других стран, ни оппозиция.
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Как писала газета Le Monde, французские власти начали рассматривать вопрос отправки военных на Украину еще летом 2023 года. Как отмечалось, в феврале Макрон в узком кругу заявил, что "в этом году" ему "придется отправить ребят в Одессу".
Директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что Франция готовит контингент для отправки в зону конфликта, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.
Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву отметил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий Путин заявил, что и у России не будет ограничений в отношении государств с таким подходом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБелоруссияФранцияДмитрий Песков
 
 
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