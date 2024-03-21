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Депутат рассказал о похищении мужчин военкоматами для отправки под Крынки - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:14 21.03.2024 (обновлено: 08:15 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/voenkomaty-1934600780.html
Депутат рассказал о похищении мужчин военкоматами для отправки под Крынки
Депутат рассказал о похищении мужчин военкоматами для отправки под Крынки - РИА Новости, 21.03.2024
Депутат рассказал о похищении мужчин военкоматами для отправки под Крынки
Сотрудники украинских военкоматов похищают мужчин в Херсоне, Николаеве и Одессе и отправляют их воевать под Крынки, заявил РИА Новости депутат Херсонской... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T08:14
2024-03-21T08:15
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
одесса
херсон
вооруженные силы украины
владимир сальдо
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СКАДОВСК (Херсонская обл.), 21 мар — РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов похищают мужчин в Херсоне, Николаеве и Одессе и отправляют их воевать под Крынки, заявил РИА Новости депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, занимавший пост главы администрации Снигиревского района с весны 2022 года. Село Крынки и территория вокруг были освобождены российской армией и полностью зачищены в конце февраля, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов продолжаются, ситуация контролируется российскими военными, сообщал ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо. "В Херсоне, Николаеве, Одессе людей попросту похищают, не дают им связаться даже с родными и сообщить, что произошло. И через несколько дней, недель люди оказываются (в составе подразделений ВСУ – ред.) на левом берегу Днепра. Слово "Крынки" стало в Николаеве проклятьем, все понимают, что человек, у которого пропала связь с родными, через несколько дней оказывается на Крынках (в районе этого села – ред.), и связь с ним теряется навсегда", - сказал Барбашов. ВСУ, пытаясь сначала удержать, а затем отбить Крынки, массово отправляли своих солдат, в основном плохо обученных и недавно мобилизованных, под огонь российской артиллерии на лодках, зачастую без всякого прикрытия. В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин заявил, что киевский режим бросал своих людей в Крынки, "как в мясорубку", "отправляли их на убой". По его словам, украинские военные, которые сдавались в плен, говорили, что даже не знали, в какую ситуацию попадали. Путин сослался на мнение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, который предположил, что политическое руководство в Киеве делало это исходя из чисто политических соображений, полагая, что таким образом Украина может иметь "шанс получить дополнительные деньги, ссылаясь на то, что у них есть на левом берегу какой-то плацдарм, есть какой-то шанс красиво подать свою позицию на международных встречах".
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николаев (украина), одесса, херсон, вооруженные силы украины, владимир сальдо, в мире
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Одесса, Херсон, Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо, В мире
Депутат рассказал о похищении мужчин военкоматами для отправки под Крынки

Барбашов: военкоматы Одессы и Николаева похищают мужчин для отправки под Крынки

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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СКАДОВСК (Херсонская обл.), 21 мар — РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов похищают мужчин в Херсоне, Николаеве и Одессе и отправляют их воевать под Крынки, заявил РИА Новости депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, занимавший пост главы администрации Снигиревского района с весны 2022 года.
Село Крынки и территория вокруг были освобождены российской армией и полностью зачищены в конце февраля, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов продолжаются, ситуация контролируется российскими военными, сообщал ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо.
"В Херсоне, Николаеве, Одессе людей попросту похищают, не дают им связаться даже с родными и сообщить, что произошло. И через несколько дней, недель люди оказываются (в составе подразделений ВСУ – ред.) на левом берегу Днепра. Слово "Крынки" стало в Николаеве проклятьем, все понимают, что человек, у которого пропала связь с родными, через несколько дней оказывается на Крынках (в районе этого села – ред.), и связь с ним теряется навсегда", - сказал Барбашов.
ВСУ, пытаясь сначала удержать, а затем отбить Крынки, массово отправляли своих солдат, в основном плохо обученных и недавно мобилизованных, под огонь российской артиллерии на лодках, зачастую без всякого прикрытия. В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин заявил, что киевский режим бросал своих людей в Крынки, "как в мясорубку", "отправляли их на убой". По его словам, украинские военные, которые сдавались в плен, говорили, что даже не знали, в какую ситуацию попадали. Путин сослался на мнение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, который предположил, что политическое руководство в Киеве делало это исходя из чисто политических соображений, полагая, что таким образом Украина может иметь "шанс получить дополнительные деньги, ссылаясь на то, что у них есть на левом берегу какой-то плацдарм, есть какой-то шанс красиво подать свою позицию на международных встречах".
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)ОдессаХерсонВооруженные силы УкраиныВладимир СальдоВ мире
 
 
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