https://ria.ru/20240321/voenkomaty-1934600780.html

Депутат рассказал о похищении мужчин военкоматами для отправки под Крынки

Депутат рассказал о похищении мужчин военкоматами для отправки под Крынки - РИА Новости, 21.03.2024

Депутат рассказал о похищении мужчин военкоматами для отправки под Крынки

Сотрудники украинских военкоматов похищают мужчин в Херсоне, Николаеве и Одессе и отправляют их воевать под Крынки, заявил РИА Новости депутат Херсонской... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T08:14

2024-03-21T08:14

2024-03-21T08:15

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николаев (украина)

одесса

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СКАДОВСК (Херсонская обл.), 21 мар — РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов похищают мужчин в Херсоне, Николаеве и Одессе и отправляют их воевать под Крынки, заявил РИА Новости депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, занимавший пост главы администрации Снигиревского района с весны 2022 года. Село Крынки и территория вокруг были освобождены российской армией и полностью зачищены в конце февраля, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов продолжаются, ситуация контролируется российскими военными, сообщал ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо. "В Херсоне, Николаеве, Одессе людей попросту похищают, не дают им связаться даже с родными и сообщить, что произошло. И через несколько дней, недель люди оказываются (в составе подразделений ВСУ – ред.) на левом берегу Днепра. Слово "Крынки" стало в Николаеве проклятьем, все понимают, что человек, у которого пропала связь с родными, через несколько дней оказывается на Крынках (в районе этого села – ред.), и связь с ним теряется навсегда", - сказал Барбашов. ВСУ, пытаясь сначала удержать, а затем отбить Крынки, массово отправляли своих солдат, в основном плохо обученных и недавно мобилизованных, под огонь российской артиллерии на лодках, зачастую без всякого прикрытия. В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин заявил, что киевский режим бросал своих людей в Крынки, "как в мясорубку", "отправляли их на убой". По его словам, украинские военные, которые сдавались в плен, говорили, что даже не знали, в какую ситуацию попадали. Путин сослался на мнение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, который предположил, что политическое руководство в Киеве делало это исходя из чисто политических соображений, полагая, что таким образом Украина может иметь "шанс получить дополнительные деньги, ссылаясь на то, что у них есть на левом берегу какой-то плацдарм, есть какой-то шанс красиво подать свою позицию на международных встречах".

николаев (украина)

одесса

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

николаев (украина), одесса, херсон, вооруженные силы украины, владимир сальдо, в мире