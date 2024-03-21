https://ria.ru/20240321/venesuela-1934638515.html

Места для работы в нефтеотрасли Венесуэлы хватит всем, считает Лавров

Места для работы в нефтеотрасли Венесуэлы хватит всем, считает Лавров - РИА Новости, 21.03.2024

Места для работы в нефтеотрасли Венесуэлы хватит всем, считает Лавров

В Москве считают, что места для работы в нефтяной отрасли Венесуэлы хватит всем, если США будут вести честную игру, однако Каракасу в переговорах с Вашингтоном... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T11:16

2024-03-21T11:16

2024-03-21T11:16

цены на нефть

венесуэла

сша

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россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В Москве считают, что места для работы в нефтяной отрасли Венесуэлы хватит всем, если США будут вести честную игру, однако Каракасу в переговорах с Вашингтоном о снятии санкций следует помнить о том, что Соединенные Штаты не всегда выполняют свои собственные обещания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "По многим оценкам, у Венесуэлы крупнейшие запасы нефти в мире. Мы в принципе против монополизма. Места хватит всем. Если это только будет честная игра, честный процесс распределения возможностей вкладываться в венесуэльскую нефтяную отрасль", - сказал Лавров в интервью для документального проекта "Нефть". По словам главы российского МИД, венесуэльская сторона ведет переговоры с Вашингтоном, но Белый дом выдвигает требования о полной лояльности. "Наши венесуэльские друзья прекрасно понимают происходящее. Конечно, они слушают США. Никто не будет отказывать США в возможности переговорить, если Вашингтон всерьез действительно хочет что-то обсудить. Любая нормальная страна будет готова послушать. Они ведут этот разговор, хотят снятия санкций. В обмен американцы хотят от них не только уступок в сфере прав человека и прочих демократических требованиях, которые они регулярно выдвигают, не сильно объясняя, что под этим понимается. Лояльность США – это и есть критерий демократии в понимании Вашингтона", - отметил он. Венесуэльцы помнят о том, что в период действия эмбарго американцы продали с торгов американское отделение венесуэльской компании PDVSA, отметил Лавров. "Манеры Вашингтона хорошо известны. Здесь не будет каких-то взаимовыгодных подходов. В диалоге с Вашингтоном свою выгоду надо выбивать твердо, не особо рассчитывая, что он будет выполнять свои "розовые" обещания", - подчеркнул министр. Ранее заместитель помощника госсекретаря США и кандидат на пост координатора санкционной политики госдепартамента Эрик Вудхаус заявил, что Соединенные Штаты готовы аннулировать генеральную лицензию, санкционирующую работу с нефтяной отраслью Венесуэлы, если представители Каракаса не вернутся к реализации достигнутых с оппозицией договоренностей. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Вашингтон отводит властям Венесуэлы срок до апреля, чтобы реализовать договоренности с оппозицией, иначе США могут вновь восстановить санкции против этой страны. Правительство Венесуэлы и представители правой оппозиции возобновили 17 октября 2023 года официальные переговоры в Барбадосе с подписания частичных соглашений о поощрении политических прав и избирательных гарантий, а также о защите активов страны за рубежом. Минфин США после этого сообщил о выпуске генлицензий сроком на шесть месяцев, которые разрешают некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы и взаимодействие с золотодобывающей компанией Minerven. Кроме того, минфин снял вторичный запрет на торговлю некоторыми суверенными облигациями, долговыми обязательствами и акциями PDVSA. Ослабление санкций США против Венесуэлы не коснулось замороженных активов и нефтяной компании CITGO, а также компаний, связанных с Россией.

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https://ria.ru/20231210/neft-1914602482.html

https://ria.ru/20231119/venesuela-1910354703.html

https://ria.ru/20230923/venesuela-1898250181.html

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Кирилл Волков

цены на нефть, венесуэла, сша, сергей лавров, экономика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)