https://ria.ru/20240321/venesuela-1934638515.html
Места для работы в нефтеотрасли Венесуэлы хватит всем, считает Лавров
Места для работы в нефтеотрасли Венесуэлы хватит всем, считает Лавров - РИА Новости, 21.03.2024
Места для работы в нефтеотрасли Венесуэлы хватит всем, считает Лавров
В Москве считают, что места для работы в нефтяной отрасли Венесуэлы хватит всем, если США будут вести честную игру, однако Каракасу в переговорах с Вашингтоном... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:16
2024-03-21T11:16
2024-03-21T11:16
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В Москве считают, что места для работы в нефтяной отрасли Венесуэлы хватит всем, если США будут вести честную игру, однако Каракасу в переговорах с Вашингтоном о снятии санкций следует помнить о том, что Соединенные Штаты не всегда выполняют свои собственные обещания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "По многим оценкам, у Венесуэлы крупнейшие запасы нефти в мире. Мы в принципе против монополизма. Места хватит всем. Если это только будет честная игра, честный процесс распределения возможностей вкладываться в венесуэльскую нефтяную отрасль", - сказал Лавров в интервью для документального проекта "Нефть". По словам главы российского МИД, венесуэльская сторона ведет переговоры с Вашингтоном, но Белый дом выдвигает требования о полной лояльности. "Наши венесуэльские друзья прекрасно понимают происходящее. Конечно, они слушают США. Никто не будет отказывать США в возможности переговорить, если Вашингтон всерьез действительно хочет что-то обсудить. Любая нормальная страна будет готова послушать. Они ведут этот разговор, хотят снятия санкций. В обмен американцы хотят от них не только уступок в сфере прав человека и прочих демократических требованиях, которые они регулярно выдвигают, не сильно объясняя, что под этим понимается. Лояльность США – это и есть критерий демократии в понимании Вашингтона", - отметил он. Венесуэльцы помнят о том, что в период действия эмбарго американцы продали с торгов американское отделение венесуэльской компании PDVSA, отметил Лавров. "Манеры Вашингтона хорошо известны. Здесь не будет каких-то взаимовыгодных подходов. В диалоге с Вашингтоном свою выгоду надо выбивать твердо, не особо рассчитывая, что он будет выполнять свои "розовые" обещания", - подчеркнул министр. Ранее заместитель помощника госсекретаря США и кандидат на пост координатора санкционной политики госдепартамента Эрик Вудхаус заявил, что Соединенные Штаты готовы аннулировать генеральную лицензию, санкционирующую работу с нефтяной отраслью Венесуэлы, если представители Каракаса не вернутся к реализации достигнутых с оппозицией договоренностей. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Вашингтон отводит властям Венесуэлы срок до апреля, чтобы реализовать договоренности с оппозицией, иначе США могут вновь восстановить санкции против этой страны. Правительство Венесуэлы и представители правой оппозиции возобновили 17 октября 2023 года официальные переговоры в Барбадосе с подписания частичных соглашений о поощрении политических прав и избирательных гарантий, а также о защите активов страны за рубежом. Минфин США после этого сообщил о выпуске генлицензий сроком на шесть месяцев, которые разрешают некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы и взаимодействие с золотодобывающей компанией Minerven. Кроме того, минфин снял вторичный запрет на торговлю некоторыми суверенными облигациями, долговыми обязательствами и акциями PDVSA. Ослабление санкций США против Венесуэлы не коснулось замороженных активов и нефтяной компании CITGO, а также компаний, связанных с Россией.
https://ria.ru/20240116/neft-1921490766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, венесуэла, сша, сергей лавров, экономика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Цены на нефть, Венесуэла, США, Сергей Лавров, Экономика, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Места для работы в нефтеотрасли Венесуэлы хватит всем, считает Лавров
Лавров: места в нефтеотрасли Венесуэлы хватит всем, если это будет по-честному
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В Москве считают, что места для работы в нефтяной отрасли Венесуэлы хватит всем, если США будут вести честную игру, однако Каракасу в переговорах с Вашингтоном о снятии санкций следует помнить о том, что Соединенные Штаты не всегда выполняют свои собственные обещания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По многим оценкам, у Венесуэлы крупнейшие запасы нефти в мире. Мы в принципе против монополизма. Места хватит всем. Если это только будет честная игра, честный процесс распределения возможностей вкладываться в венесуэльскую нефтяную отрасль", - сказал Лавров в интервью для документального проекта "Нефть".
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По словам главы российского МИД, венесуэльская сторона ведет переговоры с Вашингтоном, но Белый дом выдвигает требования о полной лояльности.
"Наши венесуэльские друзья прекрасно понимают происходящее. Конечно, они слушают США. Никто не будет отказывать США в возможности переговорить, если Вашингтон всерьез действительно хочет что-то обсудить. Любая нормальная страна будет готова послушать. Они ведут этот разговор, хотят снятия санкций. В обмен американцы хотят от них не только уступок в сфере прав человека и прочих демократических требованиях, которые они регулярно выдвигают, не сильно объясняя, что под этим понимается. Лояльность США – это и есть критерий демократии в понимании Вашингтона", - отметил он.
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Венесуэльцы помнят о том, что в период действия эмбарго американцы продали с торгов американское отделение венесуэльской компании PDVSA
, отметил Лавров. "Манеры Вашингтона хорошо известны. Здесь не будет каких-то взаимовыгодных подходов. В диалоге с Вашингтоном свою выгоду надо выбивать твердо, не особо рассчитывая, что он будет выполнять свои "розовые" обещания", - подчеркнул министр.
Ранее заместитель помощника госсекретаря США и кандидат на пост координатора санкционной политики госдепартамента Эрик Вудхаус заявил, что Соединенные Штаты готовы аннулировать генеральную лицензию, санкционирующую работу с нефтяной отраслью Венесуэлы, если представители Каракаса не вернутся к реализации достигнутых с оппозицией договоренностей.
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Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
заявлял, что Вашингтон отводит властям Венесуэлы срок до апреля, чтобы реализовать договоренности с оппозицией, иначе США могут вновь восстановить санкции против этой страны.
Правительство Венесуэлы и представители правой оппозиции возобновили 17 октября 2023 года официальные переговоры в Барбадосе
с подписания частичных соглашений о поощрении политических прав и избирательных гарантий, а также о защите активов страны за рубежом. Минфин США после этого сообщил о выпуске генлицензий сроком на шесть месяцев, которые разрешают некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы и взаимодействие с золотодобывающей компанией Minerven. Кроме того, минфин снял вторичный запрет на торговлю некоторыми суверенными облигациями, долговыми обязательствами и акциями PDVSA. Ослабление санкций США против Венесуэлы не коснулось замороженных активов и нефтяной компании CITGO, а также компаний, связанных с Россией.
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