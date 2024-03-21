https://ria.ru/20240321/ukraintsy-1934789889.html

Общение русских и украинцев со временем восстановится, считают в Кремле

Общение русских и украинцев со временем восстановится, считают в Кремле - РИА Новости, 21.03.2024

Общение русских и украинцев со временем восстановится, считают в Кремле

Общение между русскими и украинцами в конечном итоге обязательно восстановится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с редакцией РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T19:25

2024-03-21T19:25

2024-03-21T19:33

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

россия

политика

украина

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Общение между русскими и украинцами в конечном итоге обязательно восстановится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с редакцией "АиФ"."Он (Песков - ред.) выразил уверенность, что общение между русскими и украинцами в конечном итоге обязательно восстановится", - отмечено в telegram-канале издания.

https://ria.ru/20240308/primirenie-1931827885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий песков, россия, политика, украина