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Общение русских и украинцев со временем восстановится, считают в Кремле - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:25 21.03.2024 (обновлено: 19:33 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/ukraintsy-1934789889.html
Общение русских и украинцев со временем восстановится, считают в Кремле
Общение русских и украинцев со временем восстановится, считают в Кремле - РИА Новости, 21.03.2024
Общение русских и украинцев со временем восстановится, считают в Кремле
Общение между русскими и украинцами в конечном итоге обязательно восстановится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с редакцией РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T19:25
2024-03-21T19:33
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
россия
политика
украина
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Общение между русскими и украинцами в конечном итоге обязательно восстановится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с редакцией "АиФ"."Он (Песков - ред.) выразил уверенность, что общение между русскими и украинцами в конечном итоге обязательно восстановится", - отмечено в telegram-канале издания.
https://ria.ru/20240308/primirenie-1931827885.html
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дмитрий песков, россия, политика, украина
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, Политика, Украина
Общение русских и украинцев со временем восстановится, считают в Кремле

Песков: общение между русскими и украинцами в конечном итоге восстановится

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Общение между русскими и украинцами в конечном итоге обязательно восстановится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с редакцией "АиФ".
"Он (Песков - ред.) выразил уверенность, что общение между русскими и украинцами в конечном итоге обязательно восстановится", - отмечено в telegram-канале издания.
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