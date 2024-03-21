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Рада упразднит категорию ограниченно годных для подготовки к худшему - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:18 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934818061.html
Рада упразднит категорию ограниченно годных для подготовки к худшему
Рада упразднит категорию ограниченно годных для подготовки к худшему - РИА Новости, 21.03.2024
Рада упразднит категорию ограниченно годных для подготовки к худшему
Законопроект об упразднении категории "ограниченно годных" к воинской службе готовится на Украине, сообщило местное издание "Лига" со ссылкой на члена... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T23:18
2024-03-21T23:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Законопроект об упразднении категории "ограниченно годных" к воинской службе готовится на Украине, сообщило местное издание "Лига" со ссылкой на члена оборонного комитета Верховной рады Юрия Здебского. "Больше не будет "ограниченно пригодных", остается норма о полной "пригодности или непригодности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Как сообщают журналисты в материале, опубликованном на сайте издания, военнообязанных планируют разделить на тех, кто обязан нести воинскую службу и тех, кто не абсолютно к ней не пригоден. Таким путем планируется создать резерв и подготовиться к длительным боевым действиям и "наихудшему сценарию". Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщал, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку. Второй вариант законопроекта был принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не пришел в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса. Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.
https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Рада упразднит категорию ограниченно годных для подготовки к худшему

Рада упразднит категорию ограниченно годных для подготовки к наихудшему сценарию

© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Законопроект об упразднении категории "ограниченно годных" к воинской службе готовится на Украине, сообщило местное издание "Лига" со ссылкой на члена оборонного комитета Верховной рады Юрия Здебского.
"Больше не будет "ограниченно пригодных", остается норма о полной "пригодности или непригодности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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Как сообщают журналисты в материале, опубликованном на сайте издания, военнообязанных планируют разделить на тех, кто обязан нести воинскую службу и тех, кто не абсолютно к ней не пригоден. Таким путем планируется создать резерв и подготовиться к длительным боевым действиям и "наихудшему сценарию".
Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщал, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.
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Второй вариант законопроекта был принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не пришел в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса.
Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.
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