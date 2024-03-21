https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

На Украине поставили крест

На Украине поставили крест - РИА Новости, 21.03.2024

На Украине поставили крест

Если вражеские генералы, вопреки обыкновению, подтверждают твою информацию, то дела у них идут из рук вон плохо. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T08:00

2024-03-21T08:00

2024-03-21T08:01

специальная военная операция на украине

аналитика

сергей нарышкин

украина

европа

сша

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929574275_0:79:3071:1806_1920x0_80_0_0_fcdbee9d7b27379ec6e2131944cb3d21.jpg

Если вражеские генералы, вопреки обыкновению, подтверждают твою информацию, то дела у них идут из рук вон плохо.Когда военное и политическое руководство России неоднократно озвучивало колоссальные потери украинских войск, на Западе предпочитали иронично посмеиваться и прилежно цитировать смехотворные цифры потерь ВСУ, придуманные Зеленским.Но, по всей видимости, западные кураторы все же решили на всякий случай провести "поголовную" инвентаризацию ВСУ и от ее результатов пришли в ужас.Вчера в интервью каналу Polsat экс-начальник Генштаба ВС Польши генерал Раймунд Анджейчак заявил, что "потери ВСУ нужно считать в миллионах, а не в сотнях тысяч, в этой стране нет резервов, некем воевать".Даже для страдающих куриной слепотой западных кукловодов стало очевидно, что попытки Зеленского расширить масштаб мобилизации потерпели фиаско и сейчас киевский режим поставлен перед выбором из двух плохих решений: отдавать территории, пытаясь сохранить остающихся солдат, или оборонять квадратные метры, разменивая их на сотни и тысячи убитых каждый день.Пока выигрывает плохой план номер два, который, впрочем, все равно приведет к результату плохого плана номер один, но только без выживших солдат.Чтобы отсрочить неминуемое, в Киев примчался американский сенатор Линдси Грэм и обрушился на проект нового украинского закона о мобилизации, где призывной возраст предполагается снизить до 25 лет и согласно которому можно забирать на фронт практически любого мужчину с практически любыми заболеваниями. Людоедский проект закона показался Грэму слишком мягким, и он потребовал от украинских властей загребать вообще всех, кто стоит на ногах, вне зависимости от возраста: "Я надеюсь, что те, кто имеют право служить в ВСУ, присоединятся. Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вам следует служить (в любом возрасте. — Прим. ред.), а не в 25 или 27 лет. Нам нужно больше людей".Примечательна оговорка по Фрейду: не "вам", а "нам".Насколько популярна подобного рода мобилизация на сегодняшней Украине, показывают очереди, выстроившиеся не у военкоматов, а в сторону западных границ "страны 404".Понимая неизбежность обрушения фронта, после которого театр кровавого клоуна не успеет убежать даже до раздевалки, Запад цицероновыми устами Макрона попробовал прощупать почву на предмет отправки под русские танки солдат НАТО — ввиду скорого исчерпания украинских.Получив по устам от своих же, Макрон вроде сдал обратно, но зуд остался. По информации от главы СВР Сергея Нарышкина, стало известно, что Франция начала тайно готовить к отправке на Украину две тысячи солдат для смены бойцов ВСУ в безопасных районах. В связи с этим Сергей Нарышкин официально предупредил, что французов, которых "там нет", будут отстреливать в первую очередь, и сейчас вероятность осуществления хитрого плана по понятным причинам приближается к нулю.Если судить по синхронно появившимся публикациям в СМИ, кое-кто в руководстве США также решил понять, что происходит с личным составом в американских Вооруженных силах и сколько — если что — можно пожертвовать, то есть отправить на Украину.Прояснившаяся ситуация, мягко говоря, не вдохновляет.На данный момент количество желающих служить в американской армии — самое низкое за последние 30 лет, на флоте — самое низкое в истории. Планы по рекрутированию не выполнены на десятки процентов. По сравнению с 2014-м, когда теоретический интерес к службе проявили 22 процента мужчин в возрасте от 16 до 21, в этом году их количество упало вдвое — до 11 процентов. Но даже среди тех, кто и хотел бы померить бравую американскую униформу, служить некому: по данным МО США, минимальным требованиям, предъявляемым к новобранцам, соответствуют лишь 23 процента от всех желающих. Дошло до того, что требования официально снизили "до плинтуса", а возраст подняли до 41 года, но результата это не дало. По словам главы по персоналу ВМФ США адмирала Чизмана, "это экзистенциальная угроза".Министерство обороны США даже провело исследования, чтобы понять причины нежелания служить. Выяснилось, что причины три: отважные и патриотичные американские мужчины не хотят жертвовать своей гражданской карьерой и комфортом, не хотят испытывать стресс (он такой противный), а главное — они очень боятся смерти.Тогда американцы попросили своих младших партнеров — британцев — выяснить, а как насчет доступного пушечного мяса в Европе.Опросы, проведенные изданием The Telegraph среди высших европейских чиновников и политиков, ставили своей целью получить ответ на главный вопрос: сколько Европа готова отправить на Украину солдат.Ответ был краток и кристально ясен: ноль.Один из европейских министров не под камеру признался: "Если мое правительство отправит (официально. — Прим. ред.) на Украину хоть одного солдата, его снесут".Один из "топовых" европейских генералов также сказал (опять же не под запись), что у проблемы отправки европейских солдат на Украину есть "культурные реалии": "Есть особые подразделения, немногочисленные, которые могут согласиться воевать на Украине. Все остальные солдаты просто откажутся".Естественно, американцы после таких откровений обозвали Европу "континентом пацифистов", но возвращаться с докладом в Белый дом им пришлось несолоно хлебавши.Иными словами, вся громко начавшаяся медийная кампания про войска НАТО на Украине в итоге сдулась до простого факта: у Запада солдат нет, а те, что есть, — воевать не хотят и не будут.Это не значит, что нашим бойцам осталась легкая прогулка с сахарной ватой в руках.Впереди многие кровавые километры, которые надо пройти, и неизбежные потери, которые придется пережить с болью в сердце.Но мы знаем одно: страна, где главные герои и образцы для подражания — военные, где служба в армии — это честь, защита Родины — священный долг и где солдаты боятся не смерти, а позора, — непобедима.

https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html

https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934345895.html

https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

украина

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, сергей нарышкин, украина, европа, сша, вооруженные силы украины, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)