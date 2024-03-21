https://ria.ru/20240321/ukraina-1934810705.html

СМИ: Украина отказалась от списка спонсоров войны из-за Китая и Франции

СМИ: Украина отказалась от списка спонсоров войны из-за Китая и Франции - РИА Новости, 21.03.2024

СМИ: Украина отказалась от списка спонсоров войны из-за Китая и Франции

Киев отказался от так называемого списка "международных спонсоров войны" из-за давления со стороны Китая и Франции, утверждает агентство Рейтер, ссылаясь на... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T21:54

2024-03-21T21:54

2024-03-21T21:56

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Киев отказался от так называемого списка "международных спонсоров войны" из-за давления со стороны Китая и Франции, утверждает агентство Рейтер, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. Ранее кабинет министров Украины заявил о решении отказаться от списка компаний -"международных спонсоров войны", который публиковался на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). "Это Китай, но не только Китай", - заявило агентству лицо, знакомое с вопросом. В публикации утверждается, что тот же источник намекнул и "на давление со стороны Франции, требующей исключить из списка сеть розничной торговли Auchan и сеть магазинов товаров для дома и садоводства Leroy Merlin". Как заявляют журналисты, Пекин, будучи одним из крупнейших потребителей украинского зерна, в феврале потребовал от Киева исключить 14 китайских компаний из списка, чтобы "исключить негативное влияние". По мнению авторов материала, вынужденный отказ Киева от тактики использования списка в качестве международного "позорного столба" может говорить о том, что Украина испытывает трудности с сохранением международной поддержки. В украинский список "спонсоров войны" были включены, в частности, бельгийский оператор газовой системы Fluxys, крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли Knauf, грузинская группа винодельческих компаний Bolero, швейцарская компания Nestle, две ведущие немецкие компании по производству высокоточных станков Spinner и Dmg Mori, одна из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту алмазов Shree Ramkrishna Exports, производители продукции PepsiCo и Mars, две ведущие мировые табачные компании - Philip Morris International и Japan Tobacco International, группа компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющая платформой онлайн-коммерции AliExpress, британская компания Unilever, американская компания Subway, компания-производитель товаров из морепродуктов Vici, китайская автомобильная компания Geely, ирландская компания-поставщик судового топлива Peninsula Petroleum и другие. Как ранее заявляли в НАПК, список преследовал цель заставить международный бизнес уйти из России.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932357842.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

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киев, китай, франция, в мире