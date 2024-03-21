СМИ: Украина отказалась от списка спонсоров войны из-за Китая и Франции
Рейтер: Киев отказался от списка спонсоров войны из-за давления КНР и Франции
© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Киев отказался от так называемого списка "международных спонсоров войны" из-за давления со стороны Китая и Франции, утверждает агентство Рейтер, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.
Ранее кабинет министров Украины заявил о решении отказаться от списка компаний -"международных спонсоров войны", который публиковался на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
"Это Китай, но не только Китай", - заявило агентству лицо, знакомое с вопросом.
В публикации утверждается, что тот же источник намекнул и "на давление со стороны Франции, требующей исключить из списка сеть розничной торговли Auchan и сеть магазинов товаров для дома и садоводства Leroy Merlin".
Как заявляют журналисты, Пекин, будучи одним из крупнейших потребителей украинского зерна, в феврале потребовал от Киева исключить 14 китайских компаний из списка, чтобы "исключить негативное влияние".
По мнению авторов материала, вынужденный отказ Киева от тактики использования списка в качестве международного "позорного столба" может говорить о том, что Украина испытывает трудности с сохранением международной поддержки.
В украинский список "спонсоров войны" были включены, в частности, бельгийский оператор газовой системы Fluxys, крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли Knauf, грузинская группа винодельческих компаний Bolero, швейцарская компания Nestle, две ведущие немецкие компании по производству высокоточных станков Spinner и Dmg Mori, одна из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту алмазов Shree Ramkrishna Exports, производители продукции PepsiCo и Mars, две ведущие мировые табачные компании - Philip Morris International и Japan Tobacco International, группа компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющая платформой онлайн-коммерции AliExpress, британская компания Unilever, американская компания Subway, компания-производитель товаров из морепродуктов Vici, китайская автомобильная компания Geely, ирландская компания-поставщик судового топлива Peninsula Petroleum и другие.
Как ранее заявляли в НАПК, список преследовал цель заставить международный бизнес уйти из России.