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Австрия предложила потратить доходы от активов на восстановление Украины - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:40 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/ukraina-1934792335.html
Австрия предложила потратить доходы от активов на восстановление Украины
Австрия предложила потратить доходы от активов на восстановление Украины - РИА Новости, 21.03.2024
Австрия предложила потратить доходы от активов на восстановление Украины
Австрия считает "разумным" направить доходы от замороженных российских активов на восстановление Украины, а не на вооружения, заявил канцлер республики Карл... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T19:40
2024-03-21T19:40
специальная военная операция на украине
россия
австрия
карл нехаммер
санкции в отношении россии
в мире
украина
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БРЮССЕЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Австрия считает "разумным" направить доходы от замороженных российских активов на восстановление Украины, а не на вооружения, заявил канцлер республики Карл Нехаммер. "В этом вопросе мы находимся в процессе обсуждений. Мы как нейтральная сторона должны быть уверены, что средства, которые мы согласовываем, не будут направлены на оружие и боеприпасы. Ранее были обсуждения, что эти деньги должны быть вложены в восстановление Украины, и я считаю это предложение разумным", - сказал Нехаммер, комментируя журналистам в Брюсселе пред началом саммита ЕС австрийскую позицию относительно доходов от российских замороженных активов. Общение с прессой транслировалось на официальном портале ЕК. Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц в четверг в преддверии саммита Евросоюза в Брюсселе заявил, что доходы от замороженных в Европе российских активов никому не принадлежат, поэтому их можно использовать на военную помощь Украине. Как сообщил ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, он внес на рассмотрение стран Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине. Ранее ЕС планировал тратить непредвиденные доходы от замороженных российских активов на реконструкцию Украины, однако в последнее время в Брюсселе все чаще говорят о том, что в связи со сложной ситуацией на поле боя и нехваткой оружия и боеприпасов у Киева деньги "можно потратить на военную поддержку". После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В ноябре минувшего года посол России в Вене Дмитрий Любинский отмечал, что политика активного нейтралитета Австрии осталась в прошлом, а все силы австрийского руководства брошены на поддержку Киева и попытки "приписывать Москве все мыслимые и немыслимые грехи".
https://ria.ru/20240313/katastrofa-1932588199.html
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россия, австрия, карл нехаммер, санкции в отношении россии, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Австрия, Карл Нехаммер, Санкции в отношении России, В мире, Украина
Австрия предложила потратить доходы от активов на восстановление Украины

Нехаммер предложил пустить доходы от активов на восстановление Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКанцлер Австрии Карл Нехаммер
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Австрия считает "разумным" направить доходы от замороженных российских активов на восстановление Украины, а не на вооружения, заявил канцлер республики Карл Нехаммер.
"В этом вопросе мы находимся в процессе обсуждений. Мы как нейтральная сторона должны быть уверены, что средства, которые мы согласовываем, не будут направлены на оружие и боеприпасы. Ранее были обсуждения, что эти деньги должны быть вложены в восстановление Украины, и я считаю это предложение разумным", - сказал Нехаммер, комментируя журналистам в Брюсселе пред началом саммита ЕС австрийскую позицию относительно доходов от российских замороженных активов. Общение с прессой транслировалось на официальном портале ЕК.
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Как сообщил ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, он внес на рассмотрение стран Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине. Ранее ЕС планировал тратить непредвиденные доходы от замороженных российских активов на реконструкцию Украины, однако в последнее время в Брюсселе все чаще говорят о том, что в связи со сложной ситуацией на поле боя и нехваткой оружия и боеприпасов у Киева деньги "можно потратить на военную поддержку".
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После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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В ноябре минувшего года посол России в Вене Дмитрий Любинский отмечал, что политика активного нейтралитета Австрии осталась в прошлом, а все силы австрийского руководства брошены на поддержку Киева и попытки "приписывать Москве все мыслимые и немыслимые грехи".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАвстрияКарл НехаммерСанкции в отношении РоссииВ миреУкраина
 
 
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