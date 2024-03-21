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Украина опоздала с возведением укреплений, считает польский эксперт - РИА Новости, 21.03.2024
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18:20 21.03.2024 (обновлено: 18:32 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/ukraina-1934772445.html
Украина опоздала с возведением укреплений, считает польский эксперт
Украина опоздала с возведением укреплений, считает польский эксперт - РИА Новости, 21.03.2024
Украина опоздала с возведением укреплений, считает польский эксперт
Украина сталкивается с множеством проблем при возведении оборонительных укреплений, она начала строить их слишком поздно и не сможет компенсировать эту... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T18:20
2024-03-21T18:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Украина сталкивается с множеством проблем при возведении оборонительных укреплений, она начала строить их слишком поздно и не сможет компенсировать эту задержку, заявил изданию inews военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка. "Абсолютно понятно, что работа по возведению укреплений началась слишком поздно... Процесс должен был начаться в конце октября", - приводит газета слова Музыки. Эксперт также указал на то, что у ВС Украины нет специального подразделения, которому можно было бы поручить операцию по возведению укреплений. Из-за этого Киеву приходится полагаться на частные компании. Другая проблема, по его словам, связана с обеспечением доступа к частной земле для строительства оборонительных сооружений, что сопровождается бюрократической волокитой. Возведение укреплений также усложнит весенняя погода с ее дождями и слякотью, считает Музыка. "Я не думаю, что они (украинцы - ред.) в состоянии компенсировать те несколько месяцев, которые они потеряли", - подчеркнул эксперт. Владимир Зеленский ранее объявил, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров. Премьер Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что власти страны выделили в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). При этом депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар отмечала, что денег на строительство фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает.
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Украина опоздала с возведением укреплений, считает польский эксперт

Польский эксперт: Украина не компенсирует задержку с возведением укреплений

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Украина сталкивается с множеством проблем при возведении оборонительных укреплений, она начала строить их слишком поздно и не сможет компенсировать эту задержку, заявил изданию inews военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка.
"Абсолютно понятно, что работа по возведению укреплений началась слишком поздно... Процесс должен был начаться в конце октября", - приводит газета слова Музыки.
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Эксперт также указал на то, что у ВС Украины нет специального подразделения, которому можно было бы поручить операцию по возведению укреплений. Из-за этого Киеву приходится полагаться на частные компании. Другая проблема, по его словам, связана с обеспечением доступа к частной земле для строительства оборонительных сооружений, что сопровождается бюрократической волокитой. Возведение укреплений также усложнит весенняя погода с ее дождями и слякотью, считает Музыка.
"Я не думаю, что они (украинцы - ред.) в состоянии компенсировать те несколько месяцев, которые они потеряли", - подчеркнул эксперт.
Владимир Зеленский ранее объявил, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров. Премьер Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что власти страны выделили в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). При этом депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар отмечала, что денег на строительство фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает.
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