https://ria.ru/20240321/ukraina-1934720081.html

На Украине дело против экс-премьера Азарова направили в суд

На Украине дело против экс-премьера Азарова направили в суд - РИА Новости, 21.03.2024

На Украине дело против экс-премьера Азарова направили в суд

Дело в отношении бывшего украинского премьера Николая Азарова, обвиняемого в покушении на территориальную целостность Украины, направлено в суд, сообщили в... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T15:32

2024-03-21T15:32

2024-03-21T15:33

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Дело в отношении бывшего украинского премьера Николая Азарова, обвиняемого в покушении на территориальную целостность Украины, направлено в суд, сообщили в четверг в офисе украинского генпрокурора. Офис генпрокурора Украины в октябре 2023 года сообщил, что завел еще одно уголовное дело против экс-премьера Украины Николая Азарова, его обвинили в покушении на территориальную целостность Украины, призывах к насильственному изменению конституционного строя. Вместе с ним обвинения были предъявлены и двум его помощницам. "Экс-премьер-министра и его вторую помощницу будут судить за государственную измену, публичные призывы к свержению конституционного строя и оправдание вооруженной агрессии РФ. Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора. В ведомстве уточнили, что экс-премьер обвиняется в том, что размещал в своем Telegram-канале публикации "пропагандистского характера", которые формируют антиукраинские настроения. Администрировали канал две его помощницы. Дело против одной из них уже рассматривается в суде. Имя экс-премьера в ведомстве не называют. На опубликованном ведомством фото можно узнать Азарова. В октябре 2021 года Печерский районный суд Киева заочно арестовал Азарова в связи с обвинением в госизмене по делу о Харьковских соглашениях о продлении сроков пребывания Черноморского флота России в Крыму.

https://ria.ru/20240220/azarov-1928393565.html

https://ria.ru/20240321/vsu-1934671197.html

https://ria.ru/20240309/obschestvennik-1932078201.html

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в мире, украина, россия, николай азаров (политик), киев