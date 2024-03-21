https://ria.ru/20240321/ukraina-1934710203.html

СМИ: Макрон сделал шокирующее заявление об Украине в частной беседе

СМИ: Макрон сделал шокирующее заявление об Украине в частной беседе - РИА Новости, 21.03.2024

СМИ: Макрон сделал шокирующее заявление об Украине в частной беседе

Украину в ближайшем будущем может ждать поражение, заявил в частной беседе в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон, пишет европейское издание... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T15:03

2024-03-21T15:03

2024-03-21T15:03

в мире

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украина

киев

владимир путин

сергей нарышкин

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Украину в ближайшем будущем может ждать поражение, заявил в частной беседе в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон, пишет европейское издание Politico со ссылкой на участников разговора."Украина может пасть очень скоро", — констатировал он.По словам Макрона, сейчас идет много разговоров, когда на самом деле нужна мобилизация. Как сообщил участник беседы, глава государства выступил за изменение ситуации."Необходимо реальное восстановление войск, гораздо большая мобилизация", — приводит его слова издание.В конце февраля французский президент сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину. По словам Макрона, пока они не достигли консенсуса, но ничего исключать нельзя. При этом на встрече с лидерами оппозиции в начале марта он вновь заявил, что у Парижа нет лимитов и красных линий в вопросе помощи Киеву.Позднее директор СВР Сергей Нарышкин рассказал о планах Франции по подготовке контингента для отправки на Украину. По данным разведки, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева.

https://ria.ru/20240321/makron-1934622755.html

https://ria.ru/20240320/putin-1934501737.html

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в мире, франция, россия, эммануэль макрон, украина, киев, владимир путин, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)