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СМИ: Макрон сделал шокирующее заявление об Украине в частной беседе - РИА Новости, 21.03.2024
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15:03 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/ukraina-1934710203.html
СМИ: Макрон сделал шокирующее заявление об Украине в частной беседе
СМИ: Макрон сделал шокирующее заявление об Украине в частной беседе - РИА Новости, 21.03.2024
СМИ: Макрон сделал шокирующее заявление об Украине в частной беседе
Украину в ближайшем будущем может ждать поражение, заявил в частной беседе в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон, пишет европейское издание... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T15:03
2024-03-21T15:03
в мире
франция
россия
эммануэль макрон
украина
киев
владимир путин
сергей нарышкин
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Украину в ближайшем будущем может ждать поражение, заявил в частной беседе в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон, пишет европейское издание Politico со ссылкой на участников разговора."Украина может пасть очень скоро", — констатировал он.По словам Макрона, сейчас идет много разговоров, когда на самом деле нужна мобилизация. Как сообщил участник беседы, глава государства выступил за изменение ситуации."Необходимо реальное восстановление войск, гораздо большая мобилизация", — приводит его слова издание.В конце февраля французский президент сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину. По словам Макрона, пока они не достигли консенсуса, но ничего исключать нельзя. При этом на встрече с лидерами оппозиции в начале марта он вновь заявил, что у Парижа нет лимитов и красных линий в вопросе помощи Киеву.Позднее директор СВР Сергей Нарышкин рассказал о планах Франции по подготовке контингента для отправки на Украину. По данным разведки, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева.
https://ria.ru/20240321/makron-1934622755.html
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в мире, франция, россия, эммануэль макрон, украина, киев, владимир путин, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Украина, Киев, Владимир Путин, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СМИ: Макрон сделал шокирующее заявление об Украине в частной беседе

Politico: Макрон в частной беседе заявил, что Украина скоро падет

© AP Photo / Olivier MatthysПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Украину в ближайшем будущем может ждать поражение, заявил в частной беседе в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон, пишет европейское издание Politico со ссылкой на участников разговора.
"Украина может пасть очень скоро", — констатировал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон на тренировке по боксу
Макрон "использовал" Путина в личных целях, пишут СМИ
Вчера, 10:25
По словам Макрона, сейчас идет много разговоров, когда на самом деле нужна мобилизация. Как сообщил участник беседы, глава государства выступил за изменение ситуации.
«
"Необходимо реальное восстановление войск, гораздо большая мобилизация", — приводит его слова издание.
В конце февраля французский президент сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину. По словам Макрона, пока они не достигли консенсуса, но ничего исключать нельзя. При этом на встрече с лидерами оппозиции в начале марта он вновь заявил, что у Парижа нет лимитов и красных линий в вопросе помощи Киеву.
Позднее директор СВР Сергей Нарышкин рассказал о планах Франции по подготовке контингента для отправки на Украину. По данным разведки, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Не можем. Макрону сообщили шокирующие новости о России
20 марта, 16:08
 
В миреФранцияРоссияЭммануэль МакронУкраинаКиевВладимир ПутинСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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