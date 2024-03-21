https://ria.ru/20240321/ukraina-1934708426.html

В ФРГ призвали противников мира быть готовыми отправить детей на Украину

В ФРГ призвали противников мира быть готовыми отправить детей на Украину - РИА Новости, 21.03.2024

В ФРГ призвали противников мира быть готовыми отправить детей на Украину

Должна существовать перспектива переговоров по конфликту на Украине, а выступающие против в конечном итоге должны должны быть готовы к отправке на войну своих... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T14:53

2024-03-21T14:53

2024-03-21T14:53

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

лейпциг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151503/58/1515035843_0:166:4285:2576_1920x0_80_0_0_333a8fa2b5bf7a982719473251475374.jpg

БЕРЛИН, 21 мар — РИА Новости. Должна существовать перспектива переговоров по конфликту на Украине, а выступающие против в конечном итоге должны должны быть готовы к отправке на войну своих детей, заявил в интервью изданию Stern восточногерманский писатель Инго Шульце. "Мы с такой легкостью говорим, что Украина должна продолжать воевать. Но каждый, кто так говорит, в конечном итоге должен быть готов отправить на войну и своих собственных детей", - заявил он. По оценке писателя, ситуация достигла худшей точки и смерть людей в текущем конфликте неприемлема. "Должна же быть перспектива для переговоров", — добавил Шульце, который в четверг на книжной ярмарке в Лейпциге вместе с рядом других писателей обсудит с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером текущее состояние демократии. Шульце, родившийся и выросший в ГДР, связал страх восточных немцев перед войной с тем фактом, что в отличие от западной Германии, на Востоке почти каждый мужчина служил в армии и потому может себе гипотетически представить, что его отправят воевать. Писатель раскритиковал в этом контексте преобладание западногерманского дискурса по многим вопросам до той степени, что Запад становится "золотым стандартом" во внутригерманских отношениях. "Многие чувствовали себя субъектами истории в 1989 году, но уже через год они стали лишней рабочей силой. Все исчезло, и мы были совершенно наивны в отношении Запада", — добавил он. По словам Шульце, с воссоединением Германии исчезли профессии и целые промышленные регионы, а тогдашняя неопределенность сказывается и сегодня. Некоторые романы и детские книги Инго Шульце переведены на русский язык. В 2018 году писатель посетил Россию в рамках своего литературного турне по стране.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20240321/vybor-1934569775.html

https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html

https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

украина

германия

лейпциг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, германия, лейпциг