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В ФРГ призвали противников мира быть готовыми отправить детей на Украину - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:53 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/ukraina-1934708426.html
В ФРГ призвали противников мира быть готовыми отправить детей на Украину
В ФРГ призвали противников мира быть готовыми отправить детей на Украину - РИА Новости, 21.03.2024
В ФРГ призвали противников мира быть готовыми отправить детей на Украину
Должна существовать перспектива переговоров по конфликту на Украине, а выступающие против в конечном итоге должны должны быть готовы к отправке на войну своих... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:53
2024-03-21T14:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
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БЕРЛИН, 21 мар — РИА Новости. Должна существовать перспектива переговоров по конфликту на Украине, а выступающие против в конечном итоге должны должны быть готовы к отправке на войну своих детей, заявил в интервью изданию Stern восточногерманский писатель Инго Шульце. "Мы с такой легкостью говорим, что Украина должна продолжать воевать. Но каждый, кто так говорит, в конечном итоге должен быть готов отправить на войну и своих собственных детей", - заявил он. По оценке писателя, ситуация достигла худшей точки и смерть людей в текущем конфликте неприемлема. "Должна же быть перспектива для переговоров", — добавил Шульце, который в четверг на книжной ярмарке в Лейпциге вместе с рядом других писателей обсудит с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером текущее состояние демократии. Шульце, родившийся и выросший в ГДР, связал страх восточных немцев перед войной с тем фактом, что в отличие от западной Германии, на Востоке почти каждый мужчина служил в армии и потому может себе гипотетически представить, что его отправят воевать. Писатель раскритиковал в этом контексте преобладание западногерманского дискурса по многим вопросам до той степени, что Запад становится "золотым стандартом" во внутригерманских отношениях. "Многие чувствовали себя субъектами истории в 1989 году, но уже через год они стали лишней рабочей силой. Все исчезло, и мы были совершенно наивны в отношении Запада", — добавил он. По словам Шульце, с воссоединением Германии исчезли профессии и целые промышленные регионы, а тогдашняя неопределенность сказывается и сегодня. Некоторые романы и детские книги Инго Шульце переведены на русский язык. В 2018 году писатель посетил Россию в рамках своего литературного турне по стране.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
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в мире, украина, германия, лейпциг
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Лейпциг
В ФРГ призвали противников мира быть готовыми отправить детей на Украину

Писатель Шульце: противники мира должны быть готовы отправить детей на Украину

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие
Немецкие военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 21 мар — РИА Новости. Должна существовать перспектива переговоров по конфликту на Украине, а выступающие против в конечном итоге должны должны быть готовы к отправке на войну своих детей, заявил в интервью изданию Stern восточногерманский писатель Инго Шульце.
"Мы с такой легкостью говорим, что Украина должна продолжать воевать. Но каждый, кто так говорит, в конечном итоге должен быть готов отправить на войну и своих собственных детей", - заявил он.
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По оценке писателя, ситуация достигла худшей точки и смерть людей в текущем конфликте неприемлема.
"Должна же быть перспектива для переговоров", — добавил Шульце, который в четверг на книжной ярмарке в Лейпциге вместе с рядом других писателей обсудит с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером текущее состояние демократии.
Шульце, родившийся и выросший в ГДР, связал страх восточных немцев перед войной с тем фактом, что в отличие от западной Германии, на Востоке почти каждый мужчина служил в армии и потому может себе гипотетически представить, что его отправят воевать.
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Писатель раскритиковал в этом контексте преобладание западногерманского дискурса по многим вопросам до той степени, что Запад становится "золотым стандартом" во внутригерманских отношениях.
"Многие чувствовали себя субъектами истории в 1989 году, но уже через год они стали лишней рабочей силой. Все исчезло, и мы были совершенно наивны в отношении Запада", — добавил он.
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По словам Шульце, с воссоединением Германии исчезли профессии и целые промышленные регионы, а тогдашняя неопределенность сказывается и сегодня.
Некоторые романы и детские книги Инго Шульце переведены на русский язык. В 2018 году писатель посетил Россию в рамках своего литературного турне по стране.
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