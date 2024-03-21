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Украина не нуждается в западных военных, заявил французский разведчик - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:51 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/ukraina-1934670018.html
Украина не нуждается в западных военных, заявил французский разведчик
Украина не нуждается в западных военных, заявил французский разведчик - РИА Новости, 21.03.2024
Украина не нуждается в западных военных, заявил французский разведчик
Украина не нуждается в военнослужащих из западных стран, она еще "не мобилизовала всех своих граждан", заявил бывший директор французской военной разведки,... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T12:51
2024-03-21T12:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
вооруженные силы украины
нато
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ПАРИЖ, 21 мар - РИА Новости. Украина не нуждается в военнослужащих из западных стран, она еще "не мобилизовала всех своих граждан", заявил бывший директор французской военной разведки, генерал Кристоф Гомар в эфире радиостанции RTL. Ранее Владимир Зеленский заявил телеканалу BFMTV, что пока его страна не нуждается во французских солдатах. "Сегодня Зеленский не просит западных войск на территории Украины. Каждый раз он требует боеприпасы и больше ничего. НАТО говорит, что поможет, хотя без сомнения, этого недостаточно. Вот что нужно Украине сегодня, по моему мнению. Украина сегодня не мобилизовала всех своих граждан, а это является доказательством, что у нее нет необходимости в наших", - сказал он. В то же время, по его словам, французская армия сегодня сама нуждается в дополнительном финансировании и перевооружении. "Французская армия сегодня, без сомнения, не имеет достаточно вооружений в плане гаубиц, танков и боеприпасов, даже в плане самолётов и фрегатов. Да, мы готовимся к возможным операциям, но за словами должны стоять действия, укрепление нашей обороноспособности. Необходимо больше финансирования, но очевидно, что с госдолгом в размере 3,2 миллиарда евро это очень сложно. Мы не производим даже собственных снарядов - мы закупаем порох в Австралии. У нас есть потребность в перевооружении", - добавил он. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин прокомментировал антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934345895.html
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в мире, украина, франция, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Вооруженные силы Украины, НАТО
Украина не нуждается в западных военных, заявил французский разведчик

Экс-глава военной разведки Франции: Украина не нуждается в западных контингентах

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 мар - РИА Новости. Украина не нуждается в военнослужащих из западных стран, она еще "не мобилизовала всех своих граждан", заявил бывший директор французской военной разведки, генерал Кристоф Гомар в эфире радиостанции RTL.
Ранее Владимир Зеленский заявил телеканалу BFMTV, что пока его страна не нуждается во французских солдатах.
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"Сегодня Зеленский не просит западных войск на территории Украины. Каждый раз он требует боеприпасы и больше ничего. НАТО говорит, что поможет, хотя без сомнения, этого недостаточно. Вот что нужно Украине сегодня, по моему мнению. Украина сегодня не мобилизовала всех своих граждан, а это является доказательством, что у нее нет необходимости в наших", - сказал он.
В то же время, по его словам, французская армия сегодня сама нуждается в дополнительном финансировании и перевооружении. "Французская армия сегодня, без сомнения, не имеет достаточно вооружений в плане гаубиц, танков и боеприпасов, даже в плане самолётов и фрегатов. Да, мы готовимся к возможным операциям, но за словами должны стоять действия, укрепление нашей обороноспособности. Необходимо больше финансирования, но очевидно, что с госдолгом в размере 3,2 миллиарда евро это очень сложно. Мы не производим даже собственных снарядов - мы закупаем порох в Австралии. У нас есть потребность в перевооружении", - добавил он.
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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.
Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
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В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин прокомментировал антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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