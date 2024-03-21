https://ria.ru/20240321/ukraina-1934657788.html

Имеет смысл. Премьер Бельгии сделал шокирующее заявление о России

Имеет смысл. Премьер Бельгии сделал шокирующее заявление о России - РИА Новости, 21.03.2024

Имеет смысл. Премьер Бельгии сделал шокирующее заявление о России

Бельгия поддерживает использование доходов от российских активов для приобретения оружия для Украины, заявил в интервью Reuters премьер-министр Бельгии... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T12:09

2024-03-21T12:09

2024-03-21T12:11

специальная военная операция на украине

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александр де кроо

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Бельгия поддерживает использование доходов от российских активов для приобретения оружия для Украины, заявил в интервью Reuters премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. "Я думаю, что идея направить их преимущественно на закупку оружия однозначно имеет смысл", — заявил премьер Бельгии. Ранее главы МИД стран Евросоюза на заседании не приняли окончательное решение по использованию доходов от российских активов. При этом они договорились выделить дополнительные пять миллиардов евро в Европейский фонд мира на военную (летальную и нелетальную) помощь Киеву, а также поддержку тренировочных миссий. В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что часть доходов от замороженных в ЕС российских активов может пойти в Европейский фонд мира для прямого оказания военной помощи Украине или помощи в налаживании ее оборонного производства. Боррель представит странам ЕС проект официального документа для использования доходов от российских активов в ближайшие дни.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД заморозку финансов назвали воровством.

https://ria.ru/20240321/berbok-1934647990.html

https://ria.ru/20240321/ukraina-1934619908.html

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в мире, украина, бельгия, россия, александр де кроо, евросоюз