Имеет смысл. Премьер Бельгии сделал шокирующее заявление о России
Премьер Бельгии поддержал использование активов РФ для покупки оружия Украине
Александр де Кроо. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Бельгия поддерживает использование доходов от российских активов для приобретения оружия для Украины, заявил в интервью Reuters премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.
"Я думаю, что идея направить их преимущественно на закупку оружия однозначно имеет смысл", — заявил премьер Бельгии.
"Я думаю, что идея направить их преимущественно на закупку оружия однозначно имеет смысл", — заявил премьер Бельгии.
Ранее главы МИД стран Евросоюза на заседании не приняли окончательное решение по использованию доходов от российских активов. При этом они договорились выделить дополнительные пять миллиардов евро в Европейский фонд мира на военную (летальную и нелетальную) помощь Киеву, а также поддержку тренировочных миссий.
В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что часть доходов от замороженных в ЕС российских активов может пойти в Европейский фонд мира для прямого оказания военной помощи Украине или помощи в налаживании ее оборонного производства. Боррель представит странам ЕС проект официального документа для использования доходов от российских активов в ближайшие дни.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД заморозку финансов назвали воровством.
В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что часть доходов от замороженных в ЕС российских активов может пойти в Европейский фонд мира для прямого оказания военной помощи Украине или помощи в налаживании ее оборонного производства. Боррель представит странам ЕС проект официального документа для использования доходов от российских активов в ближайшие дни.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД заморозку финансов назвали воровством.