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Имеет смысл. Премьер Бельгии сделал шокирующее заявление о России - РИА Новости, 21.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 21.03.2024 (обновлено: 12:11 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/ukraina-1934657788.html
Имеет смысл. Премьер Бельгии сделал шокирующее заявление о России
Имеет смысл. Премьер Бельгии сделал шокирующее заявление о России - РИА Новости, 21.03.2024
Имеет смысл. Премьер Бельгии сделал шокирующее заявление о России
Бельгия поддерживает использование доходов от российских активов для приобретения оружия для Украины, заявил в интервью Reuters премьер-министр Бельгии... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T12:09
2024-03-21T12:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
бельгия
россия
александр де кроо
евросоюз
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Бельгия поддерживает использование доходов от российских активов для приобретения оружия для Украины, заявил в интервью Reuters премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. "Я думаю, что идея направить их преимущественно на закупку оружия однозначно имеет смысл", — заявил премьер Бельгии. Ранее главы МИД стран Евросоюза на заседании не приняли окончательное решение по использованию доходов от российских активов. При этом они договорились выделить дополнительные пять миллиардов евро в Европейский фонд мира на военную (летальную и нелетальную) помощь Киеву, а также поддержку тренировочных миссий. В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что часть доходов от замороженных в ЕС российских активов может пойти в Европейский фонд мира для прямого оказания военной помощи Украине или помощи в налаживании ее оборонного производства. Боррель представит странам ЕС проект официального документа для использования доходов от российских активов в ближайшие дни.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД заморозку финансов назвали воровством.
https://ria.ru/20240321/berbok-1934647990.html
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в мире, украина, бельгия, россия, александр де кроо, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Бельгия, Россия, Александр де Кроо, Евросоюз
Имеет смысл. Премьер Бельгии сделал шокирующее заявление о России

Премьер Бельгии поддержал использование активов РФ для покупки оружия Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАлександр де Кроо
Александр де Кроо - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Александр де Кроо. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Бельгия поддерживает использование доходов от российских активов для приобретения оружия для Украины, заявил в интервью Reuters премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

"Я думаю, что идея направить их преимущественно на закупку оружия однозначно имеет смысл", — заявил премьер Бельгии.
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Ранее главы МИД стран Евросоюза на заседании не приняли окончательное решение по использованию доходов от российских активов. При этом они договорились выделить дополнительные пять миллиардов евро в Европейский фонд мира на военную (летальную и нелетальную) помощь Киеву, а также поддержку тренировочных миссий.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что часть доходов от замороженных в ЕС российских активов может пойти в Европейский фонд мира для прямого оказания военной помощи Украине или помощи в налаживании ее оборонного производства. Боррель представит странам ЕС проект официального документа для использования доходов от российских активов в ближайшие дни.

В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД заморозку финансов назвали воровством.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБельгияРоссияАлександр де КрооЕвросоюз
 
 
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