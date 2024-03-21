На Украине посетовали, что получили всего 40 процентов обещанных снарядов
Депутат Рады: Украина получила всего 400 тысяч снарядов из обещанного миллиона
© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Украина получила всего 400 тысяч снарядов из обещанного Евросоюзом миллиона, сообщил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Егор Чернев.
В конце января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что на начало 2024 года страны блока поставили Украине более 300 тысяч снарядов. По его словам, к марту 2024 года страны сообщества смогут поставить Киеву только чуть более половины из обещанного миллиона боеприпасов. Такое положение дел вызвано задержками в производстве снарядов, а также опасениями стран по поводу истощения своих запасов.
"Миллиона (снарядов, обещанных Украине – ред.) нет. Изготавливаются снаряды партиями, понемногу, к сожалению... На данный момент мы получили около 400 тысяч снарядов из того миллиона. Это далеко от выполнения планов. Надеюсь, что наши партнеры в ближайшие месяцы выполнят это обещание о миллионе снарядов", - сказал Чернев в эфире всеукраинского телемарафона.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.