https://ria.ru/20240321/ukraina-1934653509.html

На Украине посетовали, что получили всего 40 процентов обещанных снарядов

На Украине посетовали, что получили всего 40 процентов обещанных снарядов - РИА Новости, 21.03.2024

На Украине посетовали, что получили всего 40 процентов обещанных снарядов

Украина получила всего 400 тысяч снарядов из обещанного Евросоюзом миллиона, сообщил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Егор Чернев. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T11:58

2024-03-21T11:58

2024-03-21T12:19

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евросоюз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Украина получила всего 400 тысяч снарядов из обещанного Евросоюзом миллиона, сообщил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Егор Чернев. В конце января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что на начало 2024 года страны блока поставили Украине более 300 тысяч снарядов. По его словам, к марту 2024 года страны сообщества смогут поставить Киеву только чуть более половины из обещанного миллиона боеприпасов. Такое положение дел вызвано задержками в производстве снарядов, а также опасениями стран по поводу истощения своих запасов. "Миллиона (снарядов, обещанных Украине – ред.) нет. Изготавливаются снаряды партиями, понемногу, к сожалению... На данный момент мы получили около 400 тысяч снарядов из того миллиона. Это далеко от выполнения планов. Надеюсь, что наши партнеры в ближайшие месяцы выполнят это обещание о миллионе снарядов", - сказал Чернев в эфире всеукраинского телемарафона. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, нато, евросоюз, вооруженные силы украины