Украинцы разочарованы. Союзник Киева получил удар с неожиданной стороны
Daily Mail: международный авторитет Британии падает из-за слабой помощи Киеву
Британский военный во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Министерстве обороны Британии заявили о падающей международной репутации страны из-за недостаточной поддержки Киева, пишет Daily Mail.
"Европейские союзники отрекаются от Британии после того, как она не смогла предоставить достаточную военную помощь и политическую поддержку Украине", — говорится в публикации.
"Европейские союзники отрекаются от Британии после того, как она не смогла предоставить достаточную военную помощь и политическую поддержку Украине", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Киев теперь рассматривает Германию, страны Скандинавии и Францию как более близких союзников.
В свою очередь, один из представителей британского Минобороны подчеркнул, что "украинцы разочарованы позицией Лондона на данный момент". Германия также указала Великобритании, что ей следует делать больше, пишет DM.
В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
В свою очередь, один из представителей британского Минобороны подчеркнул, что "украинцы разочарованы позицией Лондона на данный момент". Германия также указала Великобритании, что ей следует делать больше, пишет DM.
В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
При этом на сегодняшний день контрнаступление ВСУ полностью провалилось и им приходится спешно переходить в оборону. Тем не менее, с начала этого года их потери составили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц различного вооружения, что почти в три раза выше показателей аналогичного периода прошлого года, о чем накануне рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.