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Украинцы разочарованы. Союзник Киева получил удар с неожиданной стороны - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:10 21.03.2024 (обновлено: 12:02 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/ukraina-1934619908.html
Украинцы разочарованы. Союзник Киева получил удар с неожиданной стороны
Украинцы разочарованы. Союзник Киева получил удар с неожиданной стороны - РИА Новости, 21.03.2024
Украинцы разочарованы. Союзник Киева получил удар с неожиданной стороны
В Министерстве обороны Британии заявили о падающей международной репутации страны из-за недостаточной поддержки Киева, пишет Daily Mail. "Европейские союзники... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T10:10
2024-03-21T12:02
специальная военная операция на украине
в мире
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лондон
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Министерстве обороны Британии заявили о падающей международной репутации страны из-за недостаточной поддержки Киева, пишет Daily Mail. "Европейские союзники отрекаются от Британии после того, как она не смогла предоставить достаточную военную помощь и политическую поддержку Украине", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Киев теперь рассматривает Германию, страны Скандинавии и Францию как более близких союзников. В свою очередь, один из представителей британского Минобороны подчеркнул, что "украинцы разочарованы позицией Лондона на данный момент". Германия также указала Великобритании, что ей следует делать больше, пишет DM. В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".При этом на сегодняшний день контрнаступление ВСУ полностью провалилось и им приходится спешно переходить в оборону. Тем не менее, с начала этого года их потери составили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц различного вооружения, что почти в три раза выше показателей аналогичного периода прошлого года, о чем накануне рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
https://ria.ru/20240321/ukraina-1934610797.html
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в мире, украина, лондон, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Лондон, Россия
Украинцы разочарованы. Союзник Киева получил удар с неожиданной стороны

Daily Mail: международный авторитет Британии падает из-за слабой помощи Киеву

CC BY 2.0 / UK MOD/Cpl Jamie Hart / Британский военный во время учений
Британский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
CC BY 2.0 / UK MOD/Cpl Jamie Hart /
Британский военный во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Министерстве обороны Британии заявили о падающей международной репутации страны из-за недостаточной поддержки Киева, пишет Daily Mail.

"Европейские союзники отрекаются от Британии после того, как она не смогла предоставить достаточную военную помощь и политическую поддержку Украине", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что Киев теперь рассматривает Германию, страны Скандинавии и Францию как более близких союзников.

В свою очередь, один из представителей британского Минобороны подчеркнул, что "украинцы разочарованы позицией Лондона на данный момент". Германия также указала Великобритании, что ей следует делать больше, пишет DM.

В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
При этом на сегодняшний день контрнаступление ВСУ полностью провалилось и им приходится спешно переходить в оборону. Тем не менее, с начала этого года их потери составили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц различного вооружения, что почти в три раза выше показателей аналогичного периода прошлого года, о чем накануне рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
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