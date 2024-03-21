https://ria.ru/20240321/ukraina-1934619908.html

Украинцы разочарованы. Союзник Киева получил удар с неожиданной стороны

Украинцы разочарованы. Союзник Киева получил удар с неожиданной стороны - РИА Новости, 21.03.2024

Украинцы разочарованы. Союзник Киева получил удар с неожиданной стороны

В Министерстве обороны Британии заявили о падающей международной репутации страны из-за недостаточной поддержки Киева, пишет Daily Mail. "Европейские союзники... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T10:10

2024-03-21T10:10

2024-03-21T12:02

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Министерстве обороны Британии заявили о падающей международной репутации страны из-за недостаточной поддержки Киева, пишет Daily Mail. "Европейские союзники отрекаются от Британии после того, как она не смогла предоставить достаточную военную помощь и политическую поддержку Украине", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Киев теперь рассматривает Германию, страны Скандинавии и Францию как более близких союзников. В свою очередь, один из представителей британского Минобороны подчеркнул, что "украинцы разочарованы позицией Лондона на данный момент". Германия также указала Великобритании, что ей следует делать больше, пишет DM. В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".При этом на сегодняшний день контрнаступление ВСУ полностью провалилось и им приходится спешно переходить в оборону. Тем не менее, с начала этого года их потери составили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц различного вооружения, что почти в три раза выше показателей аналогичного периода прошлого года, о чем накануне рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

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