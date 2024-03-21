https://ria.ru/20240321/ukraina-1934588187.html

Русским в Снигиревке угрожают расправой, заявил депутат Барбашов

Русским в Снигиревке угрожают расправой, заявил депутат Барбашов - РИА Новости, 21.03.2024

Русским в Снигиревке угрожают расправой, заявил депутат Барбашов

Потомки бандеровцев из ОУН*-УПА* угрожают повторением Волынской резни русским жителям Снигиревки, рассказал РИА Новости депутат Херсонской областной думы Юрий... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T03:15

2024-03-21T03:15

2024-03-21T03:20

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СКАДОВСК (Херсонская обл.), 21 мар - РИА Новости. Потомки бандеровцев из ОУН*-УПА* угрожают повторением Волынской резни русским жителям Снигиревки, рассказал РИА Новости депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, занимавший до этого пост главы администрации Снигиревского района в составе Херсонской области с весны 2022 года. "В ходе недавнего конфликта на снигиревском рынке впрямую были сказаны слова: "Будем делать с вам то, что на Волыни". То есть потомки бандеровцев не только не стыдятся того, что делали их деды, а задумываются над продолжением, причем готовятся к этому продолжению, прямому физическому уничтожению русских, живущих в Причерноморье", - сказал собеседник агентства. Депутат напомнил, что после Великой Отечественной войны в Николаевской и Херсонской областях в пустующие бывшие еврейские поселки были расселены родственники членов УПА*, уничтоженных или репрессированных советской властью, для спасения от гнева жителей Западной Украины. В 1943 году УПА* массово уничтожала польское гражданское население на территории Волынской и северной части Тернопольской области современной Украины. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 19391-945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Варшава расценивает Волынскую резню как геноцид, различные польские исследователи говорят о том, что количество жертв с польской стороны составило от 50 до 100 тысяч человек. После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к Херсонской области из состава Николаевской области Украины. Сейчас район занят украинскими войсками.* Запрещенные в России экстремистские организации

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

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херсонская область , россия, украина, происшествия