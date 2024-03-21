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Украина получит от Канады 1,5 миллиарда долларов, заявил Шмыгаль
Украина получит от Канады 1,5 миллиарда долларов, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 21.03.2024
Украина получит от Канады 1,5 миллиарда долларов, заявил Шмыгаль
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в Telegram-канале, что Украина получила от Канады 1,5 миллиарда долларов, чтобы компенсировать бюджетный дефицит страны. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T00:43
2024-03-21T00:43
2024-03-21T00:43
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в Telegram-канале, что Украина получила от Канады 1,5 миллиарда долларов, чтобы компенсировать бюджетный дефицит страны. "Украина получила два миллиарда канадских долларов от Канады, что эквивалентно 1,5 миллиарда долларов США. Важные средства, которые помогут ... правительству финансировать дефицит, в частности социальные программы помощи украинцам", - говорится в сообщении Шмыгаля. Ранее министр обороны страны Уильям Блэр заявлял, что Оттава выделит 40 миллионов канадских долларов (около 30 миллионов долларов США) на артиллерийские боеприпасы для Украины. По его оценке, этих денег хватит на оперативную доставку Украине около 1 тысячи единиц боеприпасов. Кроме того, будут выделены 7,5 миллиона канадских долларов на приборы ночного видения, заявил министр.
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в мире, украина, канада, сша, денис шмыгаль
В мире, Украина, Канада, США, Денис Шмыгаль
Украина получит от Канады 1,5 миллиарда долларов, заявил Шмыгаль
Шмыгаль: Киев получит от Канады 1,5 млрд долларов для компенсации дефицита