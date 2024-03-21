https://ria.ru/20240321/ukraina-1934583273.html

Украина получит от Канады 1,5 миллиарда долларов, заявил Шмыгаль

Украина получит от Канады 1,5 миллиарда долларов, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 21.03.2024

Украина получит от Канады 1,5 миллиарда долларов, заявил Шмыгаль

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в Telegram-канале, что Украина получила от Канады 1,5 миллиарда долларов, чтобы компенсировать бюджетный дефицит страны. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T00:43

2024-03-21T00:43

2024-03-21T00:43

в мире

украина

канада

сша

денис шмыгаль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в Telegram-канале, что Украина получила от Канады 1,5 миллиарда долларов, чтобы компенсировать бюджетный дефицит страны. "Украина получила два миллиарда канадских долларов от Канады, что эквивалентно 1,5 миллиарда долларов США. Важные средства, которые помогут ... правительству финансировать дефицит, в частности социальные программы помощи украинцам", - говорится в сообщении Шмыгаля. Ранее министр обороны страны Уильям Блэр заявлял, что Оттава выделит 40 миллионов канадских долларов (около 30 миллионов долларов США) на артиллерийские боеприпасы для Украины. По его оценке, этих денег хватит на оперативную доставку Украине около 1 тысячи единиц боеприпасов. Кроме того, будут выделены 7,5 миллиона канадских долларов на приборы ночного видения, заявил министр.

https://ria.ru/20240320/istrebiteli-1934576847.html

украина

канада

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, канада, сша, денис шмыгаль