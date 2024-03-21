https://ria.ru/20240321/udobreniya-1934594187.html

Стали известны главные покупатели российских удобрений

Стали известны главные покупатели российских удобрений - РИА Новости, 21.03.2024

Стали известны главные покупатели российских удобрений

Бразилия, Индия и США стали крупнейшими покупателями российских удобрений по итогам 2023 года, приобретя 18,5 миллиона тонн - примерно 60% всего объема экспорта РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T05:24

2024-03-21T05:24

2024-03-21T05:24

индия

сша

россия

оон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574187195_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_16d8496a81ce80afa32ee21b2792405a.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Бразилия, Индия и США стали крупнейшими покупателями российских удобрений по итогам 2023 года, приобретя 18,5 миллиона тонн - примерно 60% всего объема экспорта из России, подсчитало РИА Новости на основании данных платформы ООН Comtrade и открытой статистики. Бразилия в прошлом году оставила за собой звание главного импортера российских удобрений, купив 9,4 миллиона тонн почти на 4 миллиарда долларов. Таким образом, на страну пришлась почти треть (30%) всех поставок подкормок из России. При этом бразильцы нарастили объемы поставок этого товара: в 2022 году они составляли 8 миллионов тонн, а в 2021 году - 9,3 миллиона тонн. В тройку основных покупателей российских удобрений, как и в предыдущие годы, также вошли Индия и США. Индия значительно нарастила свои покупки в 2023 году - до 4,8 миллиона тонн с 3,6 миллиона в 2022 году и 1,1 миллиона в 2021 году. Импорт США также вырос - до 4,3 миллиона тонн с 2,5 миллиона в 2022 году и 3,8 миллиона в 2021 году. В стоимостном выражении импорт Индии в прошлом году составил 2,2 миллиарда долларов, США - 1,6 миллиарда. Замкнули топ-5 Китай, чей импорт подкормок из России достиг 2,1 миллиона тонн за 892 миллиона долларов, и Индонезия с объемом импорта в 1,1 миллиона тонн за 481 миллион долларов. В десятку главных импортеров российских удобрений по итогам прошлого года также вошли Турция (936 тысяч тонн на 344,6 миллиона долларов), Дания (887 тысяч тонн на 324 миллиона долларов), Германия (677 тысяч тонн на 258,6 миллиона долларов), Франция (676,5 тысячи тонн на 238 миллионов долларов) и Малайзия (623 тысячи тонн на 242 миллиона долларов). Больше всего из топ-10 стран за два года покупки российских удобрений увеличили Дания (в 5,6 раза), Индия (в 4,2 раза), Германия (в 3,2 раза) и Франция (в 2,2 раза), а вот сократил только Китай - на 18%. При этом в сравнении с 2021 годом из десятки главных импортеров в прошлом году выпали Польша, чьи покупки снизились до 612,5 тысяч с 943 тысяч тонн, Казахстан - до 423 тысяч с 464,5 тысячи тонн, Аргентина - до 58 тысяч с 498 тысяч тонн, а также Канада, которая и вовсе прекратила импорт. Россия в 2023 году, согласно имеющимся данным, экспортировала удобрения в 72 страны - суммарно 32 миллиона тонн почти на 14 миллиардов долларов. Это больше чем в 2022 году, когда объемы экспорта составили более 27 миллионов тонн при стоимости в 20 миллиардов долларов, но меньше, чем в 2021 году - 32,3 миллиона тонн на 13 миллиардов долларов. Однако стоит отметить, что некоторые страны, не относящиеся к числу главных импортеров, пока не опубликовали данные за 2023 год.

https://ria.ru/20240320/pshenitsa-1934435465.html

https://ria.ru/20231225/manturov-1917870596.html

https://ria.ru/20240320/zerno-1934366967.html

индия

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, сша, россия, оон, в мире