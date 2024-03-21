https://ria.ru/20240321/udary-1934760142.html

Россия осудила удары Израиля по Сирии

Россия осудила удары Израиля по Сирии - РИА Новости, 21.03.2024

Россия осудила удары Израиля по Сирии

Удары Израиля по Сирии могут втянуть САР и ее соседей в полномасштабное региональное противостояние, Россия осуждает эти атаки, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T17:31

2024-03-21T17:31

2024-03-21T17:54

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ООН, 21 мар - РИА Новости. Удары Израиля по Сирии могут втянуть САР и ее соседей в полномасштабное региональное противостояние, Россия осуждает эти атаки, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Особую тревогу у нас вызывает интенсификация ударов ВВС Израиля по гражданским объектам Сирии, в том числе из района "голубой линии". Подобные безответственные действия чреваты рисками втягивания как Сирии, так и ряда ее соседей в полномасштабное региональное противостояние", - сказал Небензя."Решительно осуждаем подобные атаки по территории САР. Расцениваем их как грубейшее нарушение суверенитета этого государства и базовых норм международного права. Отмечаем также, что израильские налеты имеют серьезные негативные последствия для своевременного гуманитарного реагирования ооновских структур", - указал он.По словам Небензи, действия Израиля в секторе Газа самым негативным образом влияют на ситуацию в Сирии.Эффект от резкого роста напряженности на сирийско-израильской границе также усиливается активным внешним вмешательством в сочетании с продолжающимся незаконным иностранным присутствием на севере и северо-востоке САР, добавил постпред.Демаркационная "голубая линия" между Ливаном, Израилем и Голанскими высотами была проведена Организацией Объединенных Наций в 2000 году, чтобы определить критерии вывода израильских войск с территории Ливана. С тех пор находящаяся под контролем миротворческих сил ООН "голубая линия" является неофициальной границей Ливана с Израилем, при этом оставаясь точкой постоянного напряжения в регионе.

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html

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в мире, россия, израиль, сирия, василий небензя