https://ria.ru/20240321/udary-1934760142.html
Россия осудила удары Израиля по Сирии
Россия осудила удары Израиля по Сирии - РИА Новости, 21.03.2024
Россия осудила удары Израиля по Сирии
Удары Израиля по Сирии могут втянуть САР и ее соседей в полномасштабное региональное противостояние, Россия осуждает эти атаки, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T17:31
2024-03-21T17:31
2024-03-21T17:54
в мире
россия
израиль
сирия
василий небензя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156030/53/1560305337_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_3f63bfce114cb8395a746272a7c3e2af.jpg
ООН, 21 мар - РИА Новости. Удары Израиля по Сирии могут втянуть САР и ее соседей в полномасштабное региональное противостояние, Россия осуждает эти атаки, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Особую тревогу у нас вызывает интенсификация ударов ВВС Израиля по гражданским объектам Сирии, в том числе из района "голубой линии". Подобные безответственные действия чреваты рисками втягивания как Сирии, так и ряда ее соседей в полномасштабное региональное противостояние", - сказал Небензя."Решительно осуждаем подобные атаки по территории САР. Расцениваем их как грубейшее нарушение суверенитета этого государства и базовых норм международного права. Отмечаем также, что израильские налеты имеют серьезные негативные последствия для своевременного гуманитарного реагирования ооновских структур", - указал он.По словам Небензи, действия Израиля в секторе Газа самым негативным образом влияют на ситуацию в Сирии.Эффект от резкого роста напряженности на сирийско-израильской границе также усиливается активным внешним вмешательством в сочетании с продолжающимся незаконным иностранным присутствием на севере и северо-востоке САР, добавил постпред.Демаркационная "голубая линия" между Ливаном, Израилем и Голанскими высотами была проведена Организацией Объединенных Наций в 2000 году, чтобы определить критерии вывода израильских войск с территории Ливана. С тех пор находящаяся под контролем миротворческих сил ООН "голубая линия" является неофициальной границей Ливана с Израилем, при этом оставаясь точкой постоянного напряжения в регионе.
https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html
https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html
россия
израиль
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156030/53/1560305337_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_696c360719d83060688b6b9fdb11b9b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, израиль, сирия, василий небензя
В мире, Россия, Израиль, Сирия, Василий Небензя
Россия осудила удары Израиля по Сирии
Небензя: удары Израиля могут втянуть САР и соседей в региональное противостояние
ООН, 21 мар - РИА Новости. Удары Израиля по Сирии могут втянуть САР и ее соседей в полномасштабное региональное противостояние, Россия осуждает эти атаки, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Особую тревогу у нас вызывает интенсификация ударов ВВС Израиля по гражданским объектам Сирии, в том числе из района "голубой линии". Подобные безответственные действия чреваты рисками втягивания как Сирии, так и ряда ее соседей в полномасштабное региональное противостояние", - сказал Небензя.
Битва за Ближний Восток началась — Россия ждет
"Решительно осуждаем подобные атаки по территории САР. Расцениваем их как грубейшее нарушение суверенитета этого государства и базовых норм международного права. Отмечаем также, что израильские налеты имеют серьезные негативные последствия для своевременного гуманитарного реагирования ооновских структур", - указал он.
По словам Небензи, действия Израиля в секторе Газа самым негативным образом влияют на ситуацию в Сирии.
Эффект от резкого роста напряженности на сирийско-израильской границе также усиливается активным внешним вмешательством в сочетании с продолжающимся незаконным иностранным присутствием на севере и северо-востоке САР, добавил постпред.
Демаркационная "голубая линия" между Ливаном
, Израилем и Голанскими высотами
была проведена Организацией Объединенных Наций в 2000 году, чтобы определить критерии вывода израильских войск с территории Ливана. С тех пор находящаяся под контролем миротворческих сил ООН "голубая линия" является неофициальной границей Ливана с Израилем, при этом оставаясь точкой постоянного напряжения в регионе.
Убить дракона: мир стоит на пороге глобальной войны