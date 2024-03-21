https://ria.ru/20240321/udary-1934638194.html

Появились кадры упреждающих ударов по ДРГ рядом с Белгородской областью

Появились кадры упреждающих ударов по ДРГ рядом с Белгородской областью - РИА Новости, 21.03.2024

Появились кадры упреждающих ударов по ДРГ рядом с Белгородской областью

Вооруженные силы нанесли упреждающие удары по диверсантам в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T11:16

2024-03-21T11:16

2024-03-21T12:11

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли упреждающие удары по диверсантам в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины, сообщили в Минобороны.Военное ведомство опубликовало кадры, на которых авиация и артиллерия Западной группировки войск ведет огонь по диверсионно-разведывательным группам противника. В ролике показаны попадания по траншеям ВСУ, а также разрушение здания, в котором, вероятно, скрывались украинские военные или техника.В среду министерство рассказало, российская армия полностью зачистила село Козинка Белгородской области от диверсантов.Противник потерял под ударами авиации и огнем артиллерии до 650 боевиков, две боевые бронированные машины и две РСЗО Vampire чешского производства.

https://ria.ru/20240315/diversanty-1933139192.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

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Ликвидация украинских ДРГ в Белгородской области Ликвидация украинских ДРГ в Белгородской области 2024-03-21T11:16 true PT0M27S

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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина