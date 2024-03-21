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Появились кадры упреждающих ударов по ДРГ рядом с Белгородской областью - РИА Новости, 21.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:16 21.03.2024 (обновлено: 12:11 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/udary-1934638194.html
Появились кадры упреждающих ударов по ДРГ рядом с Белгородской областью
Появились кадры упреждающих ударов по ДРГ рядом с Белгородской областью - РИА Новости, 21.03.2024
Появились кадры упреждающих ударов по ДРГ рядом с Белгородской областью
Вооруженные силы нанесли упреждающие удары по диверсантам в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:16
2024-03-21T12:11
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли упреждающие удары по диверсантам в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины, сообщили в Минобороны.Военное ведомство опубликовало кадры, на которых авиация и артиллерия Западной группировки войск ведет огонь по диверсионно-разведывательным группам противника. В ролике показаны попадания по траншеям ВСУ, а также разрушение здания, в котором, вероятно, скрывались украинские военные или техника.В среду министерство рассказало, российская армия полностью зачистила село Козинка Белгородской области от диверсантов.Противник потерял под ударами авиации и огнем артиллерии до 650 боевиков, две боевые бронированные машины и две РСЗО Vampire чешского производства.
https://ria.ru/20240315/diversanty-1933139192.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
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Ликвидация украинских ДРГ в Белгородской области
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Украина
Появились кадры упреждающих ударов по ДРГ рядом с Белгородской областью

МО: ВС России нанесли упреждающие удары по ДРГ рядом с Белгородской областью

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли упреждающие удары по диверсантам в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины, сообщили в Минобороны.
Военное ведомство опубликовало кадры, на которых авиация и артиллерия Западной группировки войск ведет огонь по диверсионно-разведывательным группам противника. В ролике показаны попадания по траншеям ВСУ, а также разрушение здания, в котором, вероятно, скрывались украинские военные или техника.
Кадр уничтожения личного состава украинских ДРГ
Минобороны рассказало, как диверсанты пытались закрепиться в доме у границы
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В среду министерство рассказало, российская армия полностью зачистила село Козинка Белгородской области от диверсантов.
Противник потерял под ударами авиации и огнем артиллерии до 650 боевиков, две боевые бронированные машины и две РСЗО Vampire чешского производства.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФУкраина
 
 
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