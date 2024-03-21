https://ria.ru/20240321/udary-1934638194.html
Появились кадры упреждающих ударов по ДРГ рядом с Белгородской областью
Появились кадры упреждающих ударов по ДРГ рядом с Белгородской областью - РИА Новости, 21.03.2024
Появились кадры упреждающих ударов по ДРГ рядом с Белгородской областью
Вооруженные силы нанесли упреждающие удары по диверсантам в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:16
2024-03-21T11:16
2024-03-21T12:11
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934645166_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ac5784ffd194e4bb422bffb61b69ddf5.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли упреждающие удары по диверсантам в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины, сообщили в Минобороны.Военное ведомство опубликовало кадры, на которых авиация и артиллерия Западной группировки войск ведет огонь по диверсионно-разведывательным группам противника. В ролике показаны попадания по траншеям ВСУ, а также разрушение здания, в котором, вероятно, скрывались украинские военные или техника.В среду министерство рассказало, российская армия полностью зачистила село Козинка Белгородской области от диверсантов.Противник потерял под ударами авиации и огнем артиллерии до 650 боевиков, две боевые бронированные машины и две РСЗО Vampire чешского производства.
https://ria.ru/20240315/diversanty-1933139192.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
белгородская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934645166_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_62de58231dcf9e51d677a1469c341ee4.jpg
Ликвидация украинских ДРГ в Белгородской области
Ликвидация украинских ДРГ в Белгородской области
2024-03-21T11:16
true
PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Украина
Появились кадры упреждающих ударов по ДРГ рядом с Белгородской областью
МО: ВС России нанесли упреждающие удары по ДРГ рядом с Белгородской областью