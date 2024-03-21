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В Сочи мужчину задержали за убийство пенсионерки спустя 23 года - РИА Новости, 21.03.2024
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18:29 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/ubiystvo-1934775471.html
В Сочи мужчину задержали за убийство пенсионерки спустя 23 года
В Сочи мужчину задержали за убийство пенсионерки спустя 23 года - РИА Новости, 21.03.2024
В Сочи мужчину задержали за убийство пенсионерки спустя 23 года
Следователи задержали мужчину спустя 23 года после убийства пенсионерки в Сочи за драгоценности, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T18:29
2024-03-21T18:29
происшествия
сочи
саратов
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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СОЧИ, 21 мар - РИА Новости. Следователи задержали мужчину спустя 23 года после убийства пенсионерки в Сочи за драгоценности, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю. По версии следствия, 26 сентября 2000 года на тот момент 21-летний мужчина снял комнату в жилом доме в Сочи, где нашёл и собирался похитить золотую цепочку. "В этот момент в комнату вошла 75-летняя хозяйка квартиры, которую фигурант убил путем нанесения множественных ударов (не менее 11) молотком по голове. После совершенного преступления нападавший снял золотые украшения с тела жертвы и скрылся, покинув пределы края", - говорится в сообщении. Уточняется, что в 2024 году были снова проанализированы материалы уголовного дела. Благодаря отпечаткам пальцев с места преступления удалось в базе найти совпадения с данными на имя жителя Саратова. "В рамках расследования уголовного дела об убийстве пожилой женщины в 2000 году задержан 45-летний житель Саратова... В ходе допроса он рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. Следователь намерен ходатайствовать о заключении его под стражу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231113/ubiystvo-1909191263.html
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происшествия, сочи, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сочи, Саратов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Сочи мужчину задержали за убийство пенсионерки спустя 23 года

В Сочи мужчину задержали за убийство пенсионерки из-за цепочки спустя 23 года

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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СОЧИ, 21 мар - РИА Новости. Следователи задержали мужчину спустя 23 года после убийства пенсионерки в Сочи за драгоценности, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По версии следствия, 26 сентября 2000 года на тот момент 21-летний мужчина снял комнату в жилом доме в Сочи, где нашёл и собирался похитить золотую цепочку.
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"В этот момент в комнату вошла 75-летняя хозяйка квартиры, которую фигурант убил путем нанесения множественных ударов (не менее 11) молотком по голове. После совершенного преступления нападавший снял золотые украшения с тела жертвы и скрылся, покинув пределы края", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в 2024 году были снова проанализированы материалы уголовного дела. Благодаря отпечаткам пальцев с места преступления удалось в базе найти совпадения с данными на имя жителя Саратова.
"В рамках расследования уголовного дела об убийстве пожилой женщины в 2000 году задержан 45-летний житель Саратова... В ходе допроса он рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. Следователь намерен ходатайствовать о заключении его под стражу", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияСочиСаратовРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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