https://ria.ru/20240321/ubiystvo-1934775471.html

В Сочи мужчину задержали за убийство пенсионерки спустя 23 года

В Сочи мужчину задержали за убийство пенсионерки спустя 23 года - РИА Новости, 21.03.2024

В Сочи мужчину задержали за убийство пенсионерки спустя 23 года

Следователи задержали мужчину спустя 23 года после убийства пенсионерки в Сочи за драгоценности, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T18:29

2024-03-21T18:29

2024-03-21T18:29

происшествия

сочи

саратов

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СОЧИ, 21 мар - РИА Новости. Следователи задержали мужчину спустя 23 года после убийства пенсионерки в Сочи за драгоценности, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю. По версии следствия, 26 сентября 2000 года на тот момент 21-летний мужчина снял комнату в жилом доме в Сочи, где нашёл и собирался похитить золотую цепочку. "В этот момент в комнату вошла 75-летняя хозяйка квартиры, которую фигурант убил путем нанесения множественных ударов (не менее 11) молотком по голове. После совершенного преступления нападавший снял золотые украшения с тела жертвы и скрылся, покинув пределы края", - говорится в сообщении. Уточняется, что в 2024 году были снова проанализированы материалы уголовного дела. Благодаря отпечаткам пальцев с места преступления удалось в базе найти совпадения с данными на имя жителя Саратова. "В рамках расследования уголовного дела об убийстве пожилой женщины в 2000 году задержан 45-летний житель Саратова... В ходе допроса он рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. Следователь намерен ходатайствовать о заключении его под стражу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231113/ubiystvo-1909191263.html

https://ria.ru/20231110/ubiystvo-1908607807.html

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происшествия, сочи, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)