https://ria.ru/20240321/turtsiya-1934634556.html

В Турции пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом

В Турции пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 21.03.2024

В Турции пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом

Пять человек погибли, десять получили ранения в ДТП с микроавтобусом на северо-западе Турции, сообщила газета Yeni Şafak. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T11:03

2024-03-21T11:03

2024-03-21T11:03

в мире

турция

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754846789_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_21f80a9dcf127d5f8b6f955ff5ed181c.jpg

АНКАРА, 21 мар – РИА Новости. Пять человек погибли, десять получили ранения в ДТП с микроавтобусом на северо-западе Турции, сообщила газета Yeni Şafak. "Грузовик с номерным знаком 34 BGE 76, следовавший из Текирдага Сарай в Черкезкёй, столкнулся с пассажирским микроавтобусом с номерным знаком 59 KS 182, следовавшим из Визе в Черкезкёй", - передало издание. По предварительным данным, в результате аварии погибли 5 человек и 10 человек получили травмы. "На место происшествия были направлены бригады скорой помощи и спасателей. Пострадавшие были доставлены в соседние больницы", - уточнила газета. По предварительным данным, все пострадавшие являются гражданами Турции.

https://ria.ru/20231021/dtp-1904397050.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, авто