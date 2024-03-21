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В Турции пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом
В Турции пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 21.03.2024
В Турции пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Пять человек погибли, десять получили ранения в ДТП с микроавтобусом на северо-западе Турции, сообщила газета Yeni Şafak. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:03
2024-03-21T11:03
2024-03-21T11:03
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АНКАРА, 21 мар – РИА Новости. Пять человек погибли, десять получили ранения в ДТП с микроавтобусом на северо-западе Турции, сообщила газета Yeni Şafak. "Грузовик с номерным знаком 34 BGE 76, следовавший из Текирдага Сарай в Черкезкёй, столкнулся с пассажирским микроавтобусом с номерным знаком 59 KS 182, следовавшим из Визе в Черкезкёй", - передало издание. По предварительным данным, в результате аварии погибли 5 человек и 10 человек получили травмы. "На место происшествия были направлены бригады скорой помощи и спасателей. Пострадавшие были доставлены в соседние больницы", - уточнила газета. По предварительным данным, все пострадавшие являются гражданами Турции.
https://ria.ru/20231021/dtp-1904397050.html
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в мире, турция, авто
В Турции пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом
В Турции пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом, десять получили ранения