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В Турции пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 21.03.2024
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11:03 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/turtsiya-1934634556.html
В Турции пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом
В Турции пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 21.03.2024
В Турции пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Пять человек погибли, десять получили ранения в ДТП с микроавтобусом на северо-западе Турции, сообщила газета Yeni Şafak. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:03
2024-03-21T11:03
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АНКАРА, 21 мар – РИА Новости. Пять человек погибли, десять получили ранения в ДТП с микроавтобусом на северо-западе Турции, сообщила газета Yeni Şafak. "Грузовик с номерным знаком 34 BGE 76, следовавший из Текирдага Сарай в Черкезкёй, столкнулся с пассажирским микроавтобусом с номерным знаком 59 KS 182, следовавшим из Визе в Черкезкёй", - передало издание. По предварительным данным, в результате аварии погибли 5 человек и 10 человек получили травмы. "На место происшествия были направлены бригады скорой помощи и спасателей. Пострадавшие были доставлены в соседние больницы", - уточнила газета. По предварительным данным, все пострадавшие являются гражданами Турции.
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в мире, турция, авто
В мире, Турция, Авто
В Турции пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом

В Турции пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом, десять получили ранения

© Depositphotos.com / everyonenskАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Depositphotos.com / everyonensk
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АНКАРА, 21 мар – РИА Новости. Пять человек погибли, десять получили ранения в ДТП с микроавтобусом на северо-западе Турции, сообщила газета Yeni Şafak.
«
"Грузовик с номерным знаком 34 BGE 76, следовавший из Текирдага Сарай в Черкезкёй, столкнулся с пассажирским микроавтобусом с номерным знаком 59 KS 182, следовавшим из Визе в Черкезкёй", - передало издание.
По предварительным данным, в результате аварии погибли 5 человек и 10 человек получили травмы.
"На место происшествия были направлены бригады скорой помощи и спасателей. Пострадавшие были доставлены в соседние больницы", - уточнила газета.
По предварительным данным, все пострадавшие являются гражданами Турции.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
В Анталье пятерым российским туристам оказали медпомощь после ДТП
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