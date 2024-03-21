Рейтинг@Mail.ru
В Анкаре выпал снег - РИА Новости, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 21.03.2024 (обновлено: 09:54 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/turtsiya-1934609962.html
В Анкаре выпал снег
В Анкаре выпал снег - РИА Новости, 21.03.2024
В Анкаре выпал снег
Утром в четверг в Анкаре выпал непривычный для конца марта снег, метеорологи предупреждают о холодах до конца недели. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T09:26
2024-03-21T09:54
в мире
анкара (провинция)
турция
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934606452_0:0:2522:1418_1920x0_80_0_0_78c0a4d6e43c9223f7906520dfafc8dc.png
АНКАРА, 21 мар — РИА Новости. Утром в четверг в Анкаре выпал непривычный для конца марта снег, метеорологи предупреждают о холодах до конца недели.Кроме того, снегопад сопровождается сильным ветром. По последним прогнозам Главного метеорологического управления, температура воздуха в городе в четверг составит четыре градуса в ночные часы. Аналогичная погода будет наблюдаться и в пятницу.Утром на дорогах турецкой столицы наблюдаются пробки, температура воздуха опустилась до нуля.
https://ria.ru/20240320/temperatura-1934369745.html
анкара (провинция)
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934606452_140:0:2031:1418_1920x0_80_0_0_260c5c3a29842d096afbf40ffad703b0.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анкара (провинция), турция, погода
В мире, Анкара (провинция), Турция, Погода
В Анкаре выпал снег

В турецкой столице Анкаре выпал непривычный для конца марта снег

© РИА НовостиСнег в Анкаре
Снег в Анкаре
© РИА Новости
Снег в Анкаре
Читать ria.ru в
АНКАРА, 21 мар — РИА Новости. Утром в четверг в Анкаре выпал непривычный для конца марта снег, метеорологи предупреждают о холодах до конца недели.
Кроме того, снегопад сопровождается сильным ветром. По последним прогнозам Главного метеорологического управления, температура воздуха в городе в четверг составит четыре градуса в ночные часы. Аналогичная погода будет наблюдаться и в пятницу.
Утром на дорогах турецкой столицы наблюдаются пробки, температура воздуха опустилась до нуля.
Восход солнца над Аргентиной с борта МКС - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Температура на Земле бьет рекорды девять месяцев подряд, сообщил Вильфанд
20 марта, 04:32
 
В миреАнкара (провинция)ТурцияПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала