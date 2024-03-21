https://ria.ru/20240321/turtsiya-1934609962.html

В Анкаре выпал снег

В Анкаре выпал снег - РИА Новости, 21.03.2024

В Анкаре выпал снег

Утром в четверг в Анкаре выпал непривычный для конца марта снег, метеорологи предупреждают о холодах до конца недели. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T09:26

2024-03-21T09:26

2024-03-21T09:54

в мире

анкара (провинция)

турция

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934606452_0:0:2522:1418_1920x0_80_0_0_78c0a4d6e43c9223f7906520dfafc8dc.png

АНКАРА, 21 мар — РИА Новости. Утром в четверг в Анкаре выпал непривычный для конца марта снег, метеорологи предупреждают о холодах до конца недели.Кроме того, снегопад сопровождается сильным ветром. По последним прогнозам Главного метеорологического управления, температура воздуха в городе в четверг составит четыре градуса в ночные часы. Аналогичная погода будет наблюдаться и в пятницу.Утром на дорогах турецкой столицы наблюдаются пробки, температура воздуха опустилась до нуля.

https://ria.ru/20240320/temperatura-1934369745.html

анкара (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, анкара (провинция), турция, погода