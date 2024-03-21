https://ria.ru/20240321/turtsiya-1934609962.html
В Анкаре выпал снег
В Анкаре выпал снег - РИА Новости, 21.03.2024
В Анкаре выпал снег
Утром в четверг в Анкаре выпал непривычный для конца марта снег, метеорологи предупреждают о холодах до конца недели. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T09:26
2024-03-21T09:26
2024-03-21T09:54
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АНКАРА, 21 мар — РИА Новости. Утром в четверг в Анкаре выпал непривычный для конца марта снег, метеорологи предупреждают о холодах до конца недели.Кроме того, снегопад сопровождается сильным ветром. По последним прогнозам Главного метеорологического управления, температура воздуха в городе в четверг составит четыре градуса в ночные часы. Аналогичная погода будет наблюдаться и в пятницу.Утром на дорогах турецкой столицы наблюдаются пробки, температура воздуха опустилась до нуля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анкара (провинция), турция, погода
В мире, Анкара (провинция), Турция, Погода
АНКАРА, 21 мар — РИА Новости. Утром в четверг в Анкаре выпал непривычный для конца марта снег, метеорологи предупреждают о холодах до конца недели.
Кроме того, снегопад сопровождается сильным ветром. По последним прогнозам Главного метеорологического управления, температура воздуха в городе в четверг составит четыре градуса в ночные часы. Аналогичная погода будет наблюдаться и в пятницу.
Утром на дорогах турецкой столицы наблюдаются пробки, температура воздуха опустилась до нуля.
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