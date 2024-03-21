https://ria.ru/20240321/turtsiya-1934505165.html
Эксперты рассказали, сколько стоит летний отдых в Турции
Эксперты рассказали, сколько стоит летний отдых в Турции - РИА Новости, 21.03.2024
Эксперты рассказали, сколько стоит летний отдых в Турции
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на лето в Турцию, если покупать их в конце марта, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T02:05
2024-03-21T02:05
2024-03-21T02:05
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на лето в Турцию, если покупать их в конце марта, сообщает АТОР.Специалисты проанализировали цены на двоих на десять ночей в гостиницах категории четыре и пять звезд, работающих по системе "все включено", с заездом 11 июня.Оказалось, что стоимость номеров в евро у большинства отелей за год не изменилась или даже чуть понизилась. В рублях — увеличилась максимум на четверть, но именно так за год подорожал и евро к российской валюте. Причиной уменьшения цен может быть подешевевшая перевозка в Турцию, говорят туроператоры.Кроме того, часть отелей продают номера на летние месяцы даже дешевле, чем зимой, в период раннего бронирования. Так поступают те, у кого акция прошла не слишком успешно. Сейчас можно найти объекты размещение, где скидка достигает 17 процентов от февральских цен, сообщает АТОР. Правда, премиальные гостиницы стоимость отдыха только увеличивают: там стандартные номера давно раскуплены.Сейчас путевки на десять дней в Турцию с заездом в "четверку" в первой половине июня в среднем стоят 140-175 тысяч рублей на двоих и 190-230 тысяч рублей — на троих.В бюджетной "пятерке" можно отдохнуть вдвоем за 165-195 тысяч рублей, а втроем — за 210-255 тысяч рублей.Стоимость аналогичного отпуска в хорошем пятизвездочном отеле — в среднем 235-300 тысяч рублей на двоих, и до 350 тысяч, если провести каникулы втроем.Отдых в гостиницах уровня Deluxe обойдется в сумму от 370 до 600 тысяч рублей на двоих, а в "тяжелом люксе" — от 0,7 до 1,7 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240316/detoks-1931484114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), отели, гостиницы, цены
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Отели, Гостиницы, Цены
Эксперты рассказали, сколько стоит летний отдых в Турции
АТОР: стоимость отдыха в Турции в июне начинается от 140 тысяч рублей на двоих
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости.
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на лето в Турцию, если покупать их в конце марта, сообщает
АТОР.
Специалисты проанализировали цены на двоих на десять ночей в гостиницах категории четыре и пять звезд, работающих по системе "все включено", с заездом 11 июня.
Оказалось, что стоимость номеров в евро у большинства отелей за год не изменилась или даже чуть понизилась. В рублях — увеличилась максимум на четверть, но именно так за год подорожал и евро к российской валюте. Причиной уменьшения цен может быть подешевевшая перевозка в Турцию, говорят туроператоры.
Кроме того, часть отелей продают номера на летние месяцы даже дешевле, чем зимой, в период раннего бронирования. Так поступают те, у кого акция прошла не слишком успешно. Сейчас можно найти объекты размещение, где скидка достигает 17 процентов от февральских цен, сообщает АТОР. Правда, премиальные гостиницы стоимость отдыха только увеличивают: там стандартные номера давно раскуплены.
Сейчас путевки на десять дней в Турцию с заездом в "четверку" в первой половине июня в среднем стоят 140-175 тысяч рублей на двоих и 190-230 тысяч рублей — на троих.
В бюджетной "пятерке" можно отдохнуть вдвоем за 165-195 тысяч рублей, а втроем — за 210-255 тысяч рублей.
Стоимость аналогичного отпуска в хорошем пятизвездочном отеле — в среднем 235-300 тысяч рублей на двоих, и до 350 тысяч, если провести каникулы втроем.
Отдых в гостиницах уровня Deluxe обойдется в сумму от 370 до 600 тысяч рублей на двоих, а в "тяжелом люксе" — от 0,7 до 1,7 миллиона рублей.
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