https://ria.ru/20240321/turtsiya-1934505165.html

Эксперты рассказали, сколько стоит летний отдых в Турции

Эксперты рассказали, сколько стоит летний отдых в Турции - РИА Новости, 21.03.2024

Эксперты рассказали, сколько стоит летний отдых в Турции

Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на лето в Турцию, если покупать их в конце марта, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T02:05

2024-03-21T02:05

2024-03-21T02:05

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на лето в Турцию, если покупать их в конце марта, сообщает АТОР.Специалисты проанализировали цены на двоих на десять ночей в гостиницах категории четыре и пять звезд, работающих по системе "все включено", с заездом 11 июня.Оказалось, что стоимость номеров в евро у большинства отелей за год не изменилась или даже чуть понизилась. В рублях — увеличилась максимум на четверть, но именно так за год подорожал и евро к российской валюте. Причиной уменьшения цен может быть подешевевшая перевозка в Турцию, говорят туроператоры.Кроме того, часть отелей продают номера на летние месяцы даже дешевле, чем зимой, в период раннего бронирования. Так поступают те, у кого акция прошла не слишком успешно. Сейчас можно найти объекты размещение, где скидка достигает 17 процентов от февральских цен, сообщает АТОР. Правда, премиальные гостиницы стоимость отдыха только увеличивают: там стандартные номера давно раскуплены.Сейчас путевки на десять дней в Турцию с заездом в "четверку" в первой половине июня в среднем стоят 140-175 тысяч рублей на двоих и 190-230 тысяч рублей — на троих.В бюджетной "пятерке" можно отдохнуть вдвоем за 165-195 тысяч рублей, а втроем — за 210-255 тысяч рублей.Стоимость аналогичного отпуска в хорошем пятизвездочном отеле — в среднем 235-300 тысяч рублей на двоих, и до 350 тысяч, если провести каникулы втроем.Отдых в гостиницах уровня Deluxe обойдется в сумму от 370 до 600 тысяч рублей на двоих, а в "тяжелом люксе" — от 0,7 до 1,7 миллиона рублей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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