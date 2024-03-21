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ЦИК заявил об отсутствии жалоб для рассмотрения по итогам выборов

ЦИК заявил об отсутствии жалоб для рассмотрения по итогам выборов - РИА Новости, 21.03.2024

ЦИК заявил об отсутствии жалоб для рассмотрения по итогам выборов

Нет ни одной жалобы, которую должен был рассматривать ЦИК по итогам выборов президента России, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T11:59

2024-03-21T11:59

2024-03-21T12:20

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

владимир путин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Нет ни одной жалобы, которую должен был рассматривать ЦИК по итогам выборов президента России, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова."Очень чистая кампания, все сработали очень ответственно. Я хочу сказать, что у нас ни одной жалобы, которую должна бы была рассматривать Центральная избирательная комиссия по итогам выборов, нет. Ни одной нет", - сказала она на заседании ЦИК РФ.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

россия

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2024

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политика, россия, элла памфилова, владимир путин