https://ria.ru/20240321/tsik-1934653034.html

В ЦИК заявили о попытках сломать систему видеонаблюдения на выборах изнутри

В ЦИК заявили о попытках сломать систему видеонаблюдения на выборах изнутри - РИА Новости, 21.03.2024

В ЦИК заявили о попытках сломать систему видеонаблюдения на выборах изнутри

Систему видеонаблюдения на выборах президента РФ хотели взломать изнутри и передать IT-специалистам на Западе, сообщила председатель Центризбиркома Элла... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T11:56

2024-03-21T11:56

2024-03-21T12:15

выборы президента россии — 2024

цик рф

политика

россия

европа

элла памфилова

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933975092_0:25:2989:1706_1920x0_80_0_0_7659986d61430a7d95c67b42c894cd43.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Систему видеонаблюдения на выборах президента РФ хотели взломать изнутри и передать IT-специалистам на Западе, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии."Те наемники, которые сейчас за рубежом и те, которые здесь, пытались скупать, предлагая, что "вы здесь, ребята, сделайте свое черное дело, а мы поможем вам, уже все готовы там на Западе, выехать в любую страну Европы, или куда хотите, помочь с трудоустройством, только отдайте ваши аккаунты" для того, чтобы можно было войти через этот аккаунт в нашу систему госуслуг, взорвать ее изнутри. Все это должно было передаться супер IT-специалистам на Западе, сидела группа подготовленная, и там серьезные кибератаки, подмена картинок и так далее", - сказала Памфилова.По ее словам, были приняты меры, система видеонаблюдения была сохранена."Мы приняли меры, пришлось часть закрыть аккаунтов, направить в центры общественного наблюдения, но мы сохранили всю систему видеонаблюдения, все записи", - сказала Памфилова.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цик рф, политика, россия, европа, элла памфилова, владимир путин