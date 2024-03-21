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В ЦИК заявили о попытках сломать систему видеонаблюдения на выборах изнутри - РИА Новости, 21.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:56 21.03.2024 (обновлено: 12:15 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/tsik-1934653034.html
В ЦИК заявили о попытках сломать систему видеонаблюдения на выборах изнутри
В ЦИК заявили о попытках сломать систему видеонаблюдения на выборах изнутри - РИА Новости, 21.03.2024
В ЦИК заявили о попытках сломать систему видеонаблюдения на выборах изнутри
Систему видеонаблюдения на выборах президента РФ хотели взломать изнутри и передать IT-специалистам на Западе, сообщила председатель Центризбиркома Элла... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:56
2024-03-21T12:15
выборы президента россии — 2024
цик рф
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россия
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элла памфилова
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Систему видеонаблюдения на выборах президента РФ хотели взломать изнутри и передать IT-специалистам на Западе, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии."Те наемники, которые сейчас за рубежом и те, которые здесь, пытались скупать, предлагая, что "вы здесь, ребята, сделайте свое черное дело, а мы поможем вам, уже все готовы там на Западе, выехать в любую страну Европы, или куда хотите, помочь с трудоустройством, только отдайте ваши аккаунты" для того, чтобы можно было войти через этот аккаунт в нашу систему госуслуг, взорвать ее изнутри. Все это должно было передаться супер IT-специалистам на Западе, сидела группа подготовленная, и там серьезные кибератаки, подмена картинок и так далее", - сказала Памфилова.По ее словам, были приняты меры, система видеонаблюдения была сохранена."Мы приняли меры, пришлось часть закрыть аккаунтов, направить в центры общественного наблюдения, но мы сохранили всю систему видеонаблюдения, все записи", - сказала Памфилова.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html
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цик рф, политика, россия, европа, элла памфилова, владимир путин
Выборы президента России — 2024, ЦИК РФ, Политика, Россия, Европа, Элла Памфилова, Владимир Путин
В ЦИК заявили о попытках сломать систему видеонаблюдения на выборах изнутри

Памфилова: систему видеонаблюдения на выборах пытались сломать изнутри

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Систему видеонаблюдения на выборах президента РФ хотели взломать изнутри и передать IT-специалистам на Западе, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии.
«
"Те наемники, которые сейчас за рубежом и те, которые здесь, пытались скупать, предлагая, что "вы здесь, ребята, сделайте свое черное дело, а мы поможем вам, уже все готовы там на Западе, выехать в любую страну Европы, или куда хотите, помочь с трудоустройством, только отдайте ваши аккаунты" для того, чтобы можно было войти через этот аккаунт в нашу систему госуслуг, взорвать ее изнутри. Все это должно было передаться супер IT-специалистам на Западе, сидела группа подготовленная, и там серьезные кибератаки, подмена картинок и так далее", - сказала Памфилова.
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По ее словам, были приняты меры, система видеонаблюдения была сохранена.
"Мы приняли меры, пришлось часть закрыть аккаунтов, направить в центры общественного наблюдения, но мы сохранили всю систему видеонаблюдения, все записи", - сказала Памфилова.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
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Выборы президента России — 2024ЦИК РФПолитикаРоссияЕвропаЭлла ПамфиловаВладимир Путин
 
 
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