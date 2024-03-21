https://ria.ru/20240321/tsennosti-1934788687.html

В Кремле назвали традиционные ценности вопросом жизни и смерти для России

В Кремле назвали традиционные ценности вопросом жизни и смерти для России - РИА Новости, 21.03.2024

В Кремле назвали традиционные ценности вопросом жизни и смерти для России

Традиционные ценности для России — это буквально вопрос жизни и смерти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "АиФ". РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T19:19

2024-03-21T19:19

2024-03-21T19:27

россия

общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Традиционные ценности для России — это буквально вопрос жизни и смерти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "АиФ".Как сообщается в telegram-канале "АиФ", на вопрос издания о стимулировании рождаемости в стране Песков ответил, что "традиционные ценности для России — это буквально вопрос жизни и смерти".По его словам, "нужно в хорошем смысле этого слова пропагандировать семью, пропагандировать рождение детей, пропагандировать многодетные семьи".

https://ria.ru/20240120/rossiya-1922507164.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, дмитрий песков