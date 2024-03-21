https://ria.ru/20240321/tsennosti-1934788687.html
В Кремле назвали традиционные ценности вопросом жизни и смерти для России
В Кремле назвали традиционные ценности вопросом жизни и смерти для России - РИА Новости, 21.03.2024
В Кремле назвали традиционные ценности вопросом жизни и смерти для России
Традиционные ценности для России — это буквально вопрос жизни и смерти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "АиФ". РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T19:19
2024-03-21T19:19
2024-03-21T19:27
россия
общество
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Традиционные ценности для России — это буквально вопрос жизни и смерти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "АиФ".Как сообщается в telegram-канале "АиФ", на вопрос издания о стимулировании рождаемости в стране Песков ответил, что "традиционные ценности для России — это буквально вопрос жизни и смерти".По его словам, "нужно в хорошем смысле этого слова пропагандировать семью, пропагандировать рождение детей, пропагандировать многодетные семьи".
https://ria.ru/20240120/rossiya-1922507164.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, дмитрий песков
Россия, Общество, Дмитрий Песков
В Кремле назвали традиционные ценности вопросом жизни и смерти для России
Песков назвал традиционные ценности вопросом жизни и смерти для России
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости.
Традиционные ценности для России — это буквально вопрос жизни и смерти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "АиФ
".
Как сообщается в telegram-канале "АиФ", на вопрос издания о стимулировании рождаемости в стране Песков ответил, что "традиционные ценности для России — это буквально вопрос жизни и смерти".
По его словам, "нужно в хорошем смысле этого слова пропагандировать семью, пропагандировать рождение детей, пропагандировать многодетные семьи".
Россия защищает самое главное