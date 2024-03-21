https://ria.ru/20240321/tsar-1934725035.html

Россия направит в ЦАР учителей русского языка

Россия направит в ЦАР учителей русского языка - РИА Новости, 21.03.2024

Россия направит в ЦАР учителей русского языка

Москва направит в ЦАР преподавателей для внедрения в национальную образовательную программу русского языка в качестве иностранного, говорится в сообщении,... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T15:43

2024-03-21T15:43

2024-03-21T15:43

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Москва направит в ЦАР преподавателей для внедрения в национальную образовательную программу русского языка в качестве иностранного, говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства РФ в Банги. В нем указывается, что в четверг в режиме видеоконференции состоялось рабочее совещание представителей министерства национального образования ЦАР с руководством министерства просвещения Российской Федерации. "Состоялось обстоятельное обсуждение проекта строительства российско-центральноафриканского учебного комплекса в пригороде Банги", - добавили в посольстве. Там указали, что "российская сторона сообщила о решении направить в ЦАР российских преподавателей с целью внедрения в национальную образовательную программу русского языка в качестве иностранного". Кроме того, на встрече госминистр национального образования ЦАР был приглашен на Второй форум министров образования в Казани в июне 2024 года.

https://ria.ru/20240317/tsar-1933619356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, цар, россия, русский язык в мире