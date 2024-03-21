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Россия направит в ЦАР учителей русского языка - РИА Новости, 21.03.2024
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15:43 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/tsar-1934725035.html
Россия направит в ЦАР учителей русского языка
Россия направит в ЦАР учителей русского языка - РИА Новости, 21.03.2024
Россия направит в ЦАР учителей русского языка
Москва направит в ЦАР преподавателей для внедрения в национальную образовательную программу русского языка в качестве иностранного, говорится в сообщении,... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T15:43
2024-03-21T15:43
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Москва направит в ЦАР преподавателей для внедрения в национальную образовательную программу русского языка в качестве иностранного, говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства РФ в Банги. В нем указывается, что в четверг в режиме видеоконференции состоялось рабочее совещание представителей министерства национального образования ЦАР с руководством министерства просвещения Российской Федерации. "Состоялось обстоятельное обсуждение проекта строительства российско-центральноафриканского учебного комплекса в пригороде Банги", - добавили в посольстве. Там указали, что "российская сторона сообщила о решении направить в ЦАР российских преподавателей с целью внедрения в национальную образовательную программу русского языка в качестве иностранного". Кроме того, на встрече госминистр национального образования ЦАР был приглашен на Второй форум министров образования в Казани в июне 2024 года.
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в мире, цар, россия, русский язык в мире
В мире, ЦАР, Россия, Русский язык в мире
Россия направит в ЦАР учителей русского языка

Россия направит учителей в ЦАР для внедрения русского языка в образование

© AP Photo / Jerome DelayГород Банги в Центральноафриканской Республике
Город Банги в Центральноафриканской Республике - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Jerome Delay
Город Банги в Центральноафриканской Республике. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Москва направит в ЦАР преподавателей для внедрения в национальную образовательную программу русского языка в качестве иностранного, говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства РФ в Банги.
В нем указывается, что в четверг в режиме видеоконференции состоялось рабочее совещание представителей министерства национального образования ЦАР с руководством министерства просвещения Российской Федерации.
"Состоялось обстоятельное обсуждение проекта строительства российско-центральноафриканского учебного комплекса в пригороде Банги", - добавили в посольстве. Там указали, что "российская сторона сообщила о решении направить в ЦАР российских преподавателей с целью внедрения в национальную образовательную программу русского языка в качестве иностранного".
Кроме того, на встрече госминистр национального образования ЦАР был приглашен на Второй форум министров образования в Казани в июне 2024 года.
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