Россия направит в ЦАР учителей русского языка
Россия направит учителей в ЦАР для внедрения русского языка в образование
© AP Photo / Jerome DelayГород Банги в Центральноафриканской Республике
© AP Photo / Jerome Delay
Город Банги в Центральноафриканской Республике. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Москва направит в ЦАР преподавателей для внедрения в национальную образовательную программу русского языка в качестве иностранного, говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства РФ в Банги.
В нем указывается, что в четверг в режиме видеоконференции состоялось рабочее совещание представителей министерства национального образования ЦАР с руководством министерства просвещения Российской Федерации.
"Состоялось обстоятельное обсуждение проекта строительства российско-центральноафриканского учебного комплекса в пригороде Банги", - добавили в посольстве. Там указали, что "российская сторона сообщила о решении направить в ЦАР российских преподавателей с целью внедрения в национальную образовательную программу русского языка в качестве иностранного".
Кроме того, на встрече госминистр национального образования ЦАР был приглашен на Второй форум министров образования в Казани в июне 2024 года.