https://ria.ru/20240321/trevoga-1934695102.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.03.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве, а также в Киевской и Черниговской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:17
2024-03-21T14:17
2024-03-21T14:17
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве, а также в Киевской и Черниговской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в Киеве и указанных регионах прозвучал в 14.01 мск. Ранее в четверг в указанных регионах уже объявляли воздушную тревогу, украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Киевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве, Киевской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу