https://ria.ru/20240321/trevoga-1934591807.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.03.2024

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T04:46

2024-03-21T04:46

2024-03-21T04:58

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее воздушная тревога объявлялась в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Винницкой, Черниговской, Житомирской областях.Сигнал тревоги в оставшихся областях страны прозвучал в 04:42 мск.Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240321/trebovanie-1934587018.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

киев

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украина, в мире, киев, вооруженные силы украины