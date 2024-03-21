https://ria.ru/20240321/trebovanie-1934587018.html

"Время пришло". В США обратились к Зеленскому с требованием по России

"Время пришло". В США обратились к Зеленскому с требованием по России - РИА Новости, 21.03.2024

"Время пришло". В США обратились к Зеленскому с требованием по России

Украине необходимо как можно скорее вступить в переговоры, пока прекращение американской помощи не привело к ухудшению ее позиций, написал обозреватель... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T02:45

2024-03-21T02:45

2024-03-21T02:45

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Украине необходимо как можно скорее вступить в переговоры, пока прекращение американской помощи не привело к ухудшению ее позиций, написал обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс. "Украине следует стремиться к мирному соглашению. <...> В конце концов, американские налогоплательщики и их политические представители поймут, что поддержка Украины не несет почти никаких стратегических преимуществ. <...> Это заставит Украину вести переговоры и при этом ухудшит ее переговорные позиции", — предупредил журналист.Касс добавил, что Киев может не рассчитывать на успех в новых наступательных операциях — они закончатся точно так же, как и провальное контрнаступление 2023 года, и лишь принесут Украине вред.По мнению обозревателя, Штатам тоже пора задуматься о целесообразности продолжения конфликта с Россией, поскольку колоссальные вложения в Украину почти ничего не приносят США. Вашингтон должен активнее давить на Киев по вопросу переговоров с Москвой, отметил он."Настало время завершить конфликт на Украине", — призвал Касс.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что российская сторона не будет вести переговоры с Киевом только потому, что противник, у которого заканчиваются патроны, хочет взять паузу для перевооружения. Путин подчеркнул Россия не доверяет Западу и потребует письменных гарантий своей безопасности.

https://ria.ru/20240318/peregovory-1934123491.html

https://ria.ru/20240319/vagenknekht-1934157363.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский