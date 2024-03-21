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"Время пришло". В США обратились к Зеленскому с требованием по России - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:45 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/trebovanie-1934587018.html
"Время пришло". В США обратились к Зеленскому с требованием по России
"Время пришло". В США обратились к Зеленскому с требованием по России - РИА Новости, 21.03.2024
"Время пришло". В США обратились к Зеленскому с требованием по России
Украине необходимо как можно скорее вступить в переговоры, пока прекращение американской помощи не привело к ухудшению ее позиций, написал обозреватель... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T02:45
2024-03-21T02:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Украине необходимо как можно скорее вступить в переговоры, пока прекращение американской помощи не привело к ухудшению ее позиций, написал обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс. "Украине следует стремиться к мирному соглашению. &lt;...&gt; В конце концов, американские налогоплательщики и их политические представители поймут, что поддержка Украины не несет почти никаких стратегических преимуществ. &lt;...&gt; Это заставит Украину вести переговоры и при этом ухудшит ее переговорные позиции", — предупредил журналист.Касс добавил, что Киев может не рассчитывать на успех в новых наступательных операциях — они закончатся точно так же, как и провальное контрнаступление 2023 года, и лишь принесут Украине вред.По мнению обозревателя, Штатам тоже пора задуматься о целесообразности продолжения конфликта с Россией, поскольку колоссальные вложения в Украину почти ничего не приносят США. Вашингтон должен активнее давить на Киев по вопросу переговоров с Москвой, отметил он."Настало время завершить конфликт на Украине", — призвал Касс.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что российская сторона не будет вести переговоры с Киевом только потому, что противник, у которого заканчиваются патроны, хочет взять паузу для перевооружения. Путин подчеркнул Россия не доверяет Западу и потребует письменных гарантий своей безопасности.
https://ria.ru/20240318/peregovory-1934123491.html
https://ria.ru/20240319/vagenknekht-1934157363.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский
"Время пришло". В США обратились к Зеленскому с требованием по России

NI: Украине следует как можно скорее вступить в переговоры с Россией

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Украине необходимо как можно скорее вступить в переговоры, пока прекращение американской помощи не привело к ухудшению ее позиций, написал обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс.
"Украине следует стремиться к мирному соглашению. <...> В конце концов, американские налогоплательщики и их политические представители поймут, что поддержка Украины не несет почти никаких стратегических преимуществ. <...> Это заставит Украину вести переговоры и при этом ухудшит ее переговорные позиции", — предупредил журналист.
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Касс добавил, что Киев может не рассчитывать на успех в новых наступательных операциях — они закончатся точно так же, как и провальное контрнаступление 2023 года, и лишь принесут Украине вред.
По мнению обозревателя, Штатам тоже пора задуматься о целесообразности продолжения конфликта с Россией, поскольку колоссальные вложения в Украину почти ничего не приносят США. Вашингтон должен активнее давить на Киев по вопросу переговоров с Москвой, отметил он.
«
"Настало время завершить конфликт на Украине", — призвал Касс.
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Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что российская сторона не будет вести переговоры с Киевом только потому, что противник, у которого заканчиваются патроны, хочет взять паузу для перевооружения. Путин подчеркнул Россия не доверяет Западу и потребует письменных гарантий своей безопасности.
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