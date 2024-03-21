https://ria.ru/20240321/torgovlya-1934731025.html

Российские ретейлеры попросили не увеличивать порог беспошлинной торговли

Российские ретейлеры попросили не увеличивать порог беспошлинной торговли - РИА Новости, 21.03.2024

Российские ретейлеры попросили не увеличивать порог беспошлинной торговли

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила письмо на имя вице-премьера России Алексея Оверчука с просьбой не повышать порог беспошлинной торговли... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T16:05

2024-03-21T16:05

2024-03-21T16:06

экономика

россия

алексей оверчук

ассоциация компаний розничной торговли

евразийская экономическая комиссия

центральный банк рф (цб рф)

игорь караваев

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила письмо на имя вице-премьера России Алексея Оверчука с просьбой не повышать порог беспошлинной торговли в стране, который с 1 апреля должен опуститься до 200 евро. По словам председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева, повышенный порог был введен как временная мера. Ранее в четверг газета "Известия" сообщила, что Ассоциация компаний розничной торговли направила письмо Оверчуку с просьбой снизить порог. В АКОРТ РИА Новости подтвердили факт этого письма, уточнив, что речь идет о просьбе "снизить лимит беспошлинного ввоза товаров до 200 евро". До 2019 года порог беспошлинного ввоза товаров в России составлял 1000 евро, затем его несколько раз снижали, с января 2020 года он составлял 200 евро. В апреле 2022 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) временно вернула порог к уровню 1000 евро. Этот период несколько раз продлевался, последний раз – до апреля 2024 года. С 1 апреля потолок должен снизиться до исходных 200 евро (около 19 900 рублей по курсу ЦБ). "Порог в 1000 евро был введен как временная мера в период максимальных рисков нехватки товаров, обусловленных беспрецедентным санкционным давлением на Россию в 2022 году. Этот инструмент был направлен на поддержку потребителя и выполнил свою задачу. Сейчас эффективно работает механизм параллельного импорта, налажены устойчивые цепи поставок товаров по разным транспортным коридорам, российские производители товаров народного потребления... нашли новых поставщиков", - отметил Караваев в беседе с агентством. По его словам, в текущей ситуации продление действия повышенного порога фактически стимулирует зарубежных производителей, поставляющих товары на территорию Евразийского экономического союза в рамках трансграничной торговли без уплаты таможенных платежей, затрат на подтверждение соответствия и какого-либо послепродажного обслуживания товаров. "На рынок поступает существенное число несертифицированных товаров и товаров без гарантии, в том числе без инструкции и информации на русском языке. Это создает неравные условия для добросовестных российских ритейлеров, которые уплачивают все таможенные пошлины, выполняют обязательства по сертификации и сервисному обслуживанию товаров на российском рынке. Также на фоне высокого порога беспошлинного ввоза растут риски поставок низкокачественных, нелегальных и контрафактных товаров, от чего страдает в первую очередь потребитель", - заключил председатель президиума АКОРТ. В Ассоциацию компаний розничной торговли входят такие крупные сети как "Магнит", X5, DNS, "М.Видео-Эльдорадо", "Лента" и ряд других.

https://ria.ru/20240321/tovary-1934664255.html

https://ria.ru/20240305/sanktsii-1931089691.html

https://ria.ru/20240301/zapchasti-1930047521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, алексей оверчук, ассоциация компаний розничной торговли, евразийская экономическая комиссия, центральный банк рф (цб рф), игорь караваев