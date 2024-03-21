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Российские ретейлеры попросили не увеличивать порог беспошлинной торговли - РИА Новости, 21.03.2024
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16:05 21.03.2024 (обновлено: 16:06 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/torgovlya-1934731025.html
Российские ретейлеры попросили не увеличивать порог беспошлинной торговли
Российские ретейлеры попросили не увеличивать порог беспошлинной торговли - РИА Новости, 21.03.2024
Российские ретейлеры попросили не увеличивать порог беспошлинной торговли
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила письмо на имя вице-премьера России Алексея Оверчука с просьбой не повышать порог беспошлинной торговли... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T16:05
2024-03-21T16:06
экономика
россия
алексей оверчук
ассоциация компаний розничной торговли
евразийская экономическая комиссия
центральный банк рф (цб рф)
игорь караваев
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила письмо на имя вице-премьера России Алексея Оверчука с просьбой не повышать порог беспошлинной торговли в стране, который с 1 апреля должен опуститься до 200 евро. По словам председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева, повышенный порог был введен как временная мера. Ранее в четверг газета "Известия" сообщила, что Ассоциация компаний розничной торговли направила письмо Оверчуку с просьбой снизить порог. В АКОРТ РИА Новости подтвердили факт этого письма, уточнив, что речь идет о просьбе "снизить лимит беспошлинного ввоза товаров до 200 евро". До 2019 года порог беспошлинного ввоза товаров в России составлял 1000 евро, затем его несколько раз снижали, с января 2020 года он составлял 200 евро. В апреле 2022 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) временно вернула порог к уровню 1000 евро. Этот период несколько раз продлевался, последний раз – до апреля 2024 года. С 1 апреля потолок должен снизиться до исходных 200 евро (около 19 900 рублей по курсу ЦБ). "Порог в 1000 евро был введен как временная мера в период максимальных рисков нехватки товаров, обусловленных беспрецедентным санкционным давлением на Россию в 2022 году. Этот инструмент был направлен на поддержку потребителя и выполнил свою задачу. Сейчас эффективно работает механизм параллельного импорта, налажены устойчивые цепи поставок товаров по разным транспортным коридорам, российские производители товаров народного потребления... нашли новых поставщиков", - отметил Караваев в беседе с агентством. По его словам, в текущей ситуации продление действия повышенного порога фактически стимулирует зарубежных производителей, поставляющих товары на территорию Евразийского экономического союза в рамках трансграничной торговли без уплаты таможенных платежей, затрат на подтверждение соответствия и какого-либо послепродажного обслуживания товаров. "На рынок поступает существенное число несертифицированных товаров и товаров без гарантии, в том числе без инструкции и информации на русском языке. Это создает неравные условия для добросовестных российских ритейлеров, которые уплачивают все таможенные пошлины, выполняют обязательства по сертификации и сервисному обслуживанию товаров на российском рынке. Также на фоне высокого порога беспошлинного ввоза растут риски поставок низкокачественных, нелегальных и контрафактных товаров, от чего страдает в первую очередь потребитель", - заключил председатель президиума АКОРТ. В Ассоциацию компаний розничной торговли входят такие крупные сети как "Магнит", X5, DNS, "М.Видео-Эльдорадо", "Лента" и ряд других.
https://ria.ru/20240321/tovary-1934664255.html
https://ria.ru/20240305/sanktsii-1931089691.html
https://ria.ru/20240301/zapchasti-1930047521.html
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экономика, россия, алексей оверчук, ассоциация компаний розничной торговли, евразийская экономическая комиссия, центральный банк рф (цб рф), игорь караваев
Экономика, Россия, Алексей Оверчук, Ассоциация компаний розничной торговли, Евразийская экономическая комиссия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Игорь Караваев
Российские ретейлеры попросили не увеличивать порог беспошлинной торговли

АКОРТ: ретейлеры просят власти не увеличивать порог беспошлинной торговли в РФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСклад товаров
Склад товаров - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Склад товаров. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила письмо на имя вице-премьера России Алексея Оверчука с просьбой не повышать порог беспошлинной торговли в стране, который с 1 апреля должен опуститься до 200 евро. По словам председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева, повышенный порог был введен как временная мера.
Ранее в четверг газета "Известия" сообщила, что Ассоциация компаний розничной торговли направила письмо Оверчуку с просьбой снизить порог. В АКОРТ РИА Новости подтвердили факт этого письма, уточнив, что речь идет о просьбе "снизить лимит беспошлинного ввоза товаров до 200 евро".
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До 2019 года порог беспошлинного ввоза товаров в России составлял 1000 евро, затем его несколько раз снижали, с января 2020 года он составлял 200 евро. В апреле 2022 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) временно вернула порог к уровню 1000 евро. Этот период несколько раз продлевался, последний раз – до апреля 2024 года. С 1 апреля потолок должен снизиться до исходных 200 евро (около 19 900 рублей по курсу ЦБ).
"Порог в 1000 евро был введен как временная мера в период максимальных рисков нехватки товаров, обусловленных беспрецедентным санкционным давлением на Россию в 2022 году. Этот инструмент был направлен на поддержку потребителя и выполнил свою задачу. Сейчас эффективно работает механизм параллельного импорта, налажены устойчивые цепи поставок товаров по разным транспортным коридорам, российские производители товаров народного потребления... нашли новых поставщиков", - отметил Караваев в беседе с агентством.
По его словам, в текущей ситуации продление действия повышенного порога фактически стимулирует зарубежных производителей, поставляющих товары на территорию Евразийского экономического союза в рамках трансграничной торговли без уплаты таможенных платежей, затрат на подтверждение соответствия и какого-либо послепродажного обслуживания товаров.
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"На рынок поступает существенное число несертифицированных товаров и товаров без гарантии, в том числе без инструкции и информации на русском языке. Это создает неравные условия для добросовестных российских ритейлеров, которые уплачивают все таможенные пошлины, выполняют обязательства по сертификации и сервисному обслуживанию товаров на российском рынке. Также на фоне высокого порога беспошлинного ввоза растут риски поставок низкокачественных, нелегальных и контрафактных товаров, от чего страдает в первую очередь потребитель", - заключил председатель президиума АКОРТ.
В Ассоциацию компаний розничной торговли входят такие крупные сети как "Магнит", X5, DNS, "М.Видео-Эльдорадо", "Лента" и ряд других.
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