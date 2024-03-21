https://ria.ru/20240321/torgovlya-1934611985.html

США пытаются чинить препоны российско-турецкой торговле, заявил посол Ерхов

США пытаются чинить препоны российско-турецкой торговле, заявил посол Ерхов - РИА Новости, 21.03.2024

США пытаются чинить препоны российско-турецкой торговле, заявил посол Ерхов

Новая схема работы США и Турции по санкциям может отрицательно сказаться на торговле и объёмах товарооборота с Россией, Вашингтон всеми силами пытается чинить... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T09:40

2024-03-21T09:40

2024-03-21T09:47

сша

россия

турция

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АНКАРА, 21 мар – РИА Новости. Новая схема работы США и Турции по санкциям может отрицательно сказаться на торговле и объёмах товарооборота с Россией, Вашингтон всеми силами пытается чинить препоны российско-турецкой торговле и поставить её под жёсткий контроль, заявил РИА Новости Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов.США и Турция договорились, что отныне Вашингтон, прежде чем вводить санкции против турецких компаний, подозреваемых им в обходе антироссийских ограничений, будет сперва уведомлять Анкару и запрашивать информацию, сообщила ранее газета Hürriyet со ссылкой на источники."Насколько можно понять, та схема, о которой рассказывает газета "Хюрриет", в принципе не слишком отличается от того, что имело место раньше. Тот же самый алгоритм, только вид сбоку. Главная идея остаётся неизменной: американцы всеми силами пытаются чинить препоны российско-турецкой торговле, поставить её по возможности под свой жёсткий контроль, а турецкие субъекты внешнеэкономической деятельности, попав под прессинг, вынуждены делать очень неприятный для себя выбор. В целом же думаем, подобные маневры отрицательно скажутся на состоянии нашей торговли и объёмах товарооборота", - заявил посол.Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что американцы "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с Россией, а давление на эти компании со стороны Вашингтона противоречит нормам межгосударственного общения. Дипломат уточнил, что проблема с платёжными переводами из России в Турцию во многом сохраняется, продолжается работа по её урегулированию. При этом источник в банковском секторе подчёркивал в беседе с РИА Новости, что США предупреждают турецкие частные банки о необходимости тщательной проверки платёжных переводов, доходит до угрожающего тона.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240318/turtsiya-1934046131.html

https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934456409.html

сша

россия

турция

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сша, россия, турция