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В Белгородской области задержали мужчину, готовившего теракты - РИА Новости, 21.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:53 21.03.2024 (обновлено: 13:01 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/terakty-1934651618.html
В Белгородской области задержали мужчину, готовившего теракты
В Белгородской области задержали мужчину, готовившего теракты - РИА Новости, 21.03.2024
В Белгородской области задержали мужчину, готовившего теракты
В Белгородской области задержали россиянина, который по заданию "Русского добровольческого корпуса"* готовил диверсионно-террористические акты против военных,... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:53
2024-03-21T13:01
специальная военная операция на украине
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
россия
белгородская область
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Белгородской области задержали россиянина, который по заданию "Русского добровольческого корпуса"* готовил диверсионно-террористические акты против военных, сообщил ЦОС ФСБ."ФСБ совместно с МВД на территории Белгородской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, сторонника украинской националистической идеологии, который по заданию представителей террористической организации "Русский добровольческий корпус"* готовил диверсионно-террористические акты в отношении российских военных", — говорится в заявлении.Уточняется, что у подозреваемого изъяли взрывное устройство, которое он собирался дистанционно привести в действие в районе дислокации российских военнослужащих в Белгородской области. Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, покушении на участие в деятельности террористической организации, приготовлении к диверсии и незаконном хранении взрывчатых устройств.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html
россия
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Россия, Белгородская область
В Белгородской области задержали мужчину, готовившего теракты

ФСБ задержала мужчину, готовившего теракты против военных в Белгородской области

© РИА Новости / ФСБ РоссииЗадержание ФСБ России совместно с МВД России мужчины, обвиняемого в подготовки терактов против военных в Белгороде
Задержание ФСБ России совместно с МВД России мужчины, обвиняемого в подготовки терактов против военных в Белгороде - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / ФСБ России
Задержание ФСБ России совместно с МВД России мужчины, обвиняемого в подготовки терактов против военных в Белгороде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Белгородской области задержали россиянина, который по заданию "Русского добровольческого корпуса"* готовил диверсионно-террористические акты против военных, сообщил ЦОС ФСБ.
"ФСБ совместно с МВД на территории Белгородской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, сторонника украинской националистической идеологии, который по заданию представителей террористической организации "Русский добровольческий корпус"* готовил диверсионно-террористические акты в отношении российских военных", — говорится в заявлении.
Уточняется, что у подозреваемого изъяли взрывное устройство, которое он собирался дистанционно привести в действие в районе дислокации российских военнослужащих в Белгородской области.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, покушении на участие в деятельности террористической организации, приготовлении к диверсии и незаконном хранении взрывчатых устройств.
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Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьРоссияБелгородская область
 
 
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