https://ria.ru/20240321/terakty-1934651618.html

В Белгородской области задержали мужчину, готовившего теракты

В Белгородской области задержали мужчину, готовившего теракты - РИА Новости, 21.03.2024

В Белгородской области задержали мужчину, готовившего теракты

В Белгородской области задержали россиянина, который по заданию "Русского добровольческого корпуса"* готовил диверсионно-террористические акты против военных,... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T11:53

2024-03-21T11:53

2024-03-21T13:01

специальная военная операция на украине

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

россия

белгородская область

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Белгородской области задержали россиянина, который по заданию "Русского добровольческого корпуса"* готовил диверсионно-террористические акты против военных, сообщил ЦОС ФСБ."ФСБ совместно с МВД на территории Белгородской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, сторонника украинской националистической идеологии, который по заданию представителей террористической организации "Русский добровольческий корпус"* готовил диверсионно-террористические акты в отношении российских военных", — говорится в заявлении.Уточняется, что у подозреваемого изъяли взрывное устройство, которое он собирался дистанционно привести в действие в районе дислокации российских военнослужащих в Белгородской области. Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, покушении на участие в деятельности террористической организации, приготовлении к диверсии и незаконном хранении взрывчатых устройств.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html

россия

белгородская область

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Кирилл Волков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, россия, белгородская область