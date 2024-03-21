https://ria.ru/20240321/terakty-1934651618.html
В Белгородской области задержали мужчину, готовившего теракты
В Белгородской области задержали мужчину, готовившего теракты - РИА Новости, 21.03.2024
В Белгородской области задержали мужчину, готовившего теракты
В Белгородской области задержали россиянина, который по заданию "Русского добровольческого корпуса"* готовил диверсионно-террористические акты против военных,... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:53
2024-03-21T11:53
2024-03-21T13:01
специальная военная операция на украине
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
россия
белгородская область
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Белгородской области задержали россиянина, который по заданию "Русского добровольческого корпуса"* готовил диверсионно-террористические акты против военных, сообщил ЦОС ФСБ."ФСБ совместно с МВД на территории Белгородской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, сторонника украинской националистической идеологии, который по заданию представителей террористической организации "Русский добровольческий корпус"* готовил диверсионно-террористические акты в отношении российских военных", — говорится в заявлении.Уточняется, что у подозреваемого изъяли взрывное устройство, которое он собирался дистанционно привести в действие в районе дислокации российских военнослужащих в Белгородской области. Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, покушении на участие в деятельности террористической организации, приготовлении к диверсии и незаконном хранении взрывчатых устройств.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Россия, Белгородская область
В Белгородской области задержали мужчину, готовившего теракты
ФСБ задержала мужчину, готовившего теракты против военных в Белгородской области
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Белгородской области задержали россиянина, который по заданию "Русского добровольческого корпуса"* готовил диверсионно-террористические акты против военных, сообщил ЦОС ФСБ.
"ФСБ совместно с МВД на территории Белгородской области пресечена противоправная деятельность гражданина России
, сторонника украинской националистической идеологии, который по заданию представителей террористической организации "Русский добровольческий корпус"* готовил диверсионно-террористические акты в отношении российских военных", — говорится в заявлении.
Уточняется, что у подозреваемого изъяли взрывное устройство, которое он собирался дистанционно привести в действие в районе дислокации российских военнослужащих в Белгородской области.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, покушении на участие в деятельности террористической организации, приготовлении к диверсии и незаконном хранении взрывчатых устройств.
Россия накажет предателей
* Запрещенная в России террористическая организация