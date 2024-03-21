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ФАС обсудит с "Яндексом" вопросы по тарифам такси

ФАС обсудит с "Яндексом" вопросы по тарифам такси - РИА Новости, 21.03.2024

ФАС обсудит с "Яндексом" вопросы по тарифам такси

Федеральная антимонопольная служба готова принять меры антимонопольного реагирования, если "Яндекс" не решит вопросы по тарифам такси, заявил начальник отдела... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T17:39

2024-03-21T17:39

2024-03-21T20:07

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федеральная антимонопольная служба (фас россии)

яндекс

общество

экономика

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба готова принять меры антимонопольного реагирования, если "Яндекс" не решит вопросы по тарифам такси, заявил начальник отдела информационных технологий управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Станислав Котельников на круглом столе по проблемам в этой отрасли."У нас есть диалог с компанией "Яндекс" по тарифам, у нас есть некоторые вопросы по ним. Соответственно, предполагаем, что в ближайшее время мы как-то эти вопросы начнем прояснять… Если мы не сможем найти какого-то адекватного решения, то будут приняты методы антимонопольного реагирования", — сказал Котельников.В среду ФАС сообщила о смягчении моратория на антимонопольные проверки IT-компаний, постановление правительства вступит в силу 28 марта. Минцифры уточнило, что будут разрешены только внеплановые проверки, то есть при наличии жалоб, и только тех компаний, которые владеют крупными цифровыми платформами.Ранее в Федеральной антимонопольной службе сообщали о большом количестве жалоб на "Яндекс Такси" и невозможности отреагировать на них из-за моратория.

https://ria.ru/20240305/fas-1931211832.html

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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), яндекс, общество, экономика, яндекс.такси