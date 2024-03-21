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Литва не объяснила приостановку приема фур из Калининградской области - РИА Новости, 21.03.2024
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18:17 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/tamozhnya-1934771679.html
Литва не объяснила приостановку приема фур из Калининградской области
Литва не объяснила приостановку приема фур из Калининградской области - РИА Новости, 21.03.2024
Литва не объяснила приостановку приема фур из Калининградской области
Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ не получала от литовской стороны официальную информацию по вопросу временного прекращения пропуска грузовиков из... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T18:17
2024-03-21T18:17
калининградская область
россия
литва
федеральная таможенная служба (фтс россии)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ не получала от литовской стороны официальную информацию по вопросу временного прекращения пропуска грузовиков из Калининградской области, таможенники на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Чернышевское работают в штатном режиме, сообщила РИА Новости пресс-служба ФТС РФ. "Официальной информации по данному вопросу с литовской стороны не поступало. Таможенники на МАПП Чернышевское работают в штатном режиме. Суточная пропускная способность этого погранперехода позволяет оформлять на выезд не менее 150 большегрузов", - отмечает ФТС, комментируя ситуацию с очередью из грузовиков перед этим пунктом пропуска. Литва ранее в четверг прекратила пропуск грузовых машин из Калининградской области. В связи с этим перед МАПП "Чернышевское" образовалась очередь из 140 большегрузов. Еще 25 грузовиков, оформленных калининградскими таможенниками, находились на нейтральной полосе, отмечала ФТС. Калининградские власти объяснили ситуацию масштабным сбоем информационной системы литовской таможни, которая в ночь на четверг не приняла ни одного грузовика из РФ, а утром в четверг пропустила только четыре фуры. О возобновлении приема грузовиков из Калининграда позднее сообщила пресс-служба калининградской таможни, отметив, что за полтора часа оформление прошли шесть фур.
https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html
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калининградская область, россия, литва, федеральная таможенная служба (фтс россии), санкции в отношении россии, в мире
Калининградская область, Россия, Литва, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Санкции в отношении России, В мире
Литва не объяснила приостановку приема фур из Калининградской области

ФТС РФ: Литва не назвала причин остановки приема фур из Калининградской области

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкОчереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области
Очереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Очереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ не получала от литовской стороны официальную информацию по вопросу временного прекращения пропуска грузовиков из Калининградской области, таможенники на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Чернышевское работают в штатном режиме, сообщила РИА Новости пресс-служба ФТС РФ.
"Официальной информации по данному вопросу с литовской стороны не поступало. Таможенники на МАПП Чернышевское работают в штатном режиме. Суточная пропускная способность этого погранперехода позволяет оформлять на выезд не менее 150 большегрузов", - отмечает ФТС, комментируя ситуацию с очередью из грузовиков перед этим пунктом пропуска.
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Литва ранее в четверг прекратила пропуск грузовых машин из Калининградской области. В связи с этим перед МАПП "Чернышевское" образовалась очередь из 140 большегрузов. Еще 25 грузовиков, оформленных калининградскими таможенниками, находились на нейтральной полосе, отмечала ФТС.
Калининградские власти объяснили ситуацию масштабным сбоем информационной системы литовской таможни, которая в ночь на четверг не приняла ни одного грузовика из РФ, а утром в четверг пропустила только четыре фуры. О возобновлении приема грузовиков из Калининграда позднее сообщила пресс-служба калининградской таможни, отметив, что за полтора часа оформление прошли шесть фур.
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