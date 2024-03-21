https://ria.ru/20240321/tambov-1934746404.html
Медведев провел заседание рабочей группы по ВПК в Тамбовской области
Медведев провел заседание рабочей группы по ВПК в Тамбовской области - РИА Новости, 21.03.2024
Медведев провел заседание рабочей группы по ВПК в Тамбовской области
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в рамках поездки в Тамбовскую область провел заседание рабочей группы комиссии ВПК по контролю за производством особо... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T16:42
2024-03-21T16:42
2024-03-21T17:03
тамбовская область
дмитрий медведев
россия
безопасность
совет безопасности рф
тамбов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_0:53:2898:1683_1920x0_80_0_0_a4347a77d09f2abe62a382116528ab54.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в рамках поездки в Тамбовскую область провел заседание рабочей группы комиссии ВПК по контролю за производством особо востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения, а также посетил Тамбовский пороховой завод, где, по его словам, производятся крайне необходимые в условиях СВО пороха.Видео заседания зампред Совбеза опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте"."Сегодня проводим заседание нашей рабочей группы в Тамбове на площадке правительства Тамбовской области. Поговорим об инвестициях, в частности, только что мы посетили Тамбовский пороховой завод", - сказал Медведев.Он добавил, что на предприятии "производятся крайне необходимые в условиях специальной военной операции пороха".
https://ria.ru/20231230/topol-1918227320.html
тамбовская область
россия
тамбов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_1895b894f3503c9ee5bac053e407aba3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская область, дмитрий медведев, россия, безопасность, совет безопасности рф, тамбов
Тамбовская область, Дмитрий Медведев, Россия, Безопасность, Совет Безопасности РФ, Тамбов
Медведев провел заседание рабочей группы по ВПК в Тамбовской области
Медведев посетил пороховой завод в Тамбове и провел заседание рабочей группы