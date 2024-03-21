https://ria.ru/20240321/tambov-1934746404.html

Медведев провел заседание рабочей группы по ВПК в Тамбовской области

Медведев провел заседание рабочей группы по ВПК в Тамбовской области - РИА Новости, 21.03.2024

Медведев провел заседание рабочей группы по ВПК в Тамбовской области

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в рамках поездки в Тамбовскую область провел заседание рабочей группы комиссии ВПК по контролю за производством особо... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T16:42

2024-03-21T16:42

2024-03-21T17:03

тамбовская область

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в рамках поездки в Тамбовскую область провел заседание рабочей группы комиссии ВПК по контролю за производством особо востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения, а также посетил Тамбовский пороховой завод, где, по его словам, производятся крайне необходимые в условиях СВО пороха.Видео заседания зампред Совбеза опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте"."Сегодня проводим заседание нашей рабочей группы в Тамбове на площадке правительства Тамбовской области. Поговорим об инвестициях, в частности, только что мы посетили Тамбовский пороховой завод", - сказал Медведев.Он добавил, что на предприятии "производятся крайне необходимые в условиях специальной военной операции пороха".

https://ria.ru/20231230/topol-1918227320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

тамбовская область, дмитрий медведев, россия, безопасность, совет безопасности рф, тамбов