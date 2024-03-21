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Медведев провел заседание рабочей группы по ВПК в Тамбовской области - РИА Новости, 21.03.2024
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16:42 21.03.2024 (обновлено: 17:03 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/tambov-1934746404.html
Медведев провел заседание рабочей группы по ВПК в Тамбовской области
Медведев провел заседание рабочей группы по ВПК в Тамбовской области - РИА Новости, 21.03.2024
Медведев провел заседание рабочей группы по ВПК в Тамбовской области
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в рамках поездки в Тамбовскую область провел заседание рабочей группы комиссии ВПК по контролю за производством особо... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T16:42
2024-03-21T17:03
тамбовская область
дмитрий медведев
россия
безопасность
совет безопасности рф
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в рамках поездки в Тамбовскую область провел заседание рабочей группы комиссии ВПК по контролю за производством особо востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения, а также посетил Тамбовский пороховой завод, где, по его словам, производятся крайне необходимые в условиях СВО пороха.Видео заседания зампред Совбеза опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте"."Сегодня проводим заседание нашей рабочей группы в Тамбове на площадке правительства Тамбовской области. Поговорим об инвестициях, в частности, только что мы посетили Тамбовский пороховой завод", - сказал Медведев.Он добавил, что на предприятии "производятся крайне необходимые в условиях специальной военной операции пороха".
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тамбовская область, дмитрий медведев, россия, безопасность, совет безопасности рф, тамбов
Тамбовская область, Дмитрий Медведев, Россия, Безопасность, Совет Безопасности РФ, Тамбов
Медведев провел заседание рабочей группы по ВПК в Тамбовской области

Медведев посетил пороховой завод в Тамбове и провел заседание рабочей группы

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в рамках поездки в Тамбовскую область провел заседание рабочей группы комиссии ВПК по контролю за производством особо востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения, а также посетил Тамбовский пороховой завод, где, по его словам, производятся крайне необходимые в условиях СВО пороха.
Видео заседания зампред Совбеза опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Сегодня проводим заседание нашей рабочей группы в Тамбове на площадке правительства Тамбовской области. Поговорим об инвестициях, в частности, только что мы посетили Тамбовский пороховой завод", - сказал Медведев.
Он добавил, что на предприятии "производятся крайне необходимые в условиях специальной военной операции пороха".
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Тамбовская областьДмитрий МедведевРоссияБезопасностьСовет Безопасности РФТамбов
 
 
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