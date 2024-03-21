https://ria.ru/20240321/tabachnik-1934737540.html

Суд на Украине заочно приговорил экс-министра образования к 15 годам тюрьмы

Суд на Украине заочно приговорил экс-министра образования к 15 годам тюрьмы - РИА Новости, 21.03.2024

Суд на Украине заочно приговорил экс-министра образования к 15 годам тюрьмы

Суд на Украине заочно приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего украинского министра образования Дмитрия Табачника и к 12 годам тюрьмы сенатора от... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T16:18

2024-03-21T16:18

2024-03-21T16:18

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Суд на Украине заочно приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего украинского министра образования Дмитрия Табачника и к 12 годам тюрьмы сенатора от Запорожской области Дмитрия Ворону, сообщили в четверг в Telegram-канале СБУ. "Пятнадцать лет тюремного заключения заочно получил экс - министр образования и науки Дмитрий Табачник и 12 лет заочно - бывший глава Государственной регистрационной службы Дмитрий Ворона. Также у осужденных конфисковано их имущество более чем на 200 миллионов гривен (5,1 миллиона долларов- ред.)", - говорится в сообщении Службы безопасности Украины. В ведомстве уточнили, что Табачнику и Вороне были предъявлены обвинения по статьям "Госизмена", "Пособничество государству-агрессору", "Нарушение законов и обычаев войны". СБУ в мае 2023 года заявила, что завела новые уголовные дела против бывшего министра образования времен экс-президента Виктора Януковича за якобы сотрудничество с РФ. Ранее офис генерального прокурора Украины объявил о подозрении в госизмене Табачнику, который занимал пост министра образования и науки с 11 марта 2010 года до 23 февраля 2014-го. Издание УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщало, что Владимир Зеленский лишил Табачника гражданства Украины. Уроженец Донецка Дмитрий Ворона был назначен сенатором от исполнительного органа власти Запорожской области указом губернатора региона Евгения Балицкого в декабре 2022 года. СБУ в мае 2023 года заявила, что завела против него дело за сотрудничество с РФ. Министерство юстиции Украины в августе прошлого года сообщило, что высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал в пользу государства имущество Вороны.

https://ria.ru/20231222/bloger-1917594960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, дмитрий табачник, служба безопасности украины