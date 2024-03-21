Суд на Украине заочно приговорил экс-министра образования к 15 годам тюрьмы
Украинский суд заочно приговорил экс-министра образования Табачника к 15 годам
Дмитрий Табачник. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Суд на Украине заочно приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего украинского министра образования Дмитрия Табачника и к 12 годам тюрьмы сенатора от Запорожской области Дмитрия Ворону, сообщили в четверг в Telegram-канале СБУ.
"Пятнадцать лет тюремного заключения заочно получил экс - министр образования и науки Дмитрий Табачник и 12 лет заочно - бывший глава Государственной регистрационной службы Дмитрий Ворона. Также у осужденных конфисковано их имущество более чем на 200 миллионов гривен (5,1 миллиона долларов- ред.)", - говорится в сообщении Службы безопасности Украины.
В ведомстве уточнили, что Табачнику и Вороне были предъявлены обвинения по статьям "Госизмена", "Пособничество государству-агрессору", "Нарушение законов и обычаев войны".
СБУ в мае 2023 года заявила, что завела новые уголовные дела против бывшего министра образования времен экс-президента Виктора Януковича за якобы сотрудничество с РФ. Ранее офис генерального прокурора Украины объявил о подозрении в госизмене Табачнику, который занимал пост министра образования и науки с 11 марта 2010 года до 23 февраля 2014-го. Издание УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщало, что Владимир Зеленский лишил Табачника гражданства Украины.
Уроженец Донецка Дмитрий Ворона был назначен сенатором от исполнительного органа власти Запорожской области указом губернатора региона Евгения Балицкого в декабре 2022 года. СБУ в мае 2023 года заявила, что завела против него дело за сотрудничество с РФ. Министерство юстиции Украины в августе прошлого года сообщило, что высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал в пользу государства имущество Вороны.