Рейтинг@Mail.ru
Гибридная схема самолета-вертолета перспективна в зоне СВО, считает эксперт - РИА Новости, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/svo-1934711730.html
Гибридная схема самолета-вертолета перспективна в зоне СВО, считает эксперт
Гибридная схема самолета-вертолета перспективна в зоне СВО, считает эксперт - РИА Новости, 21.03.2024
Гибридная схема самолета-вертолета перспективна в зоне СВО, считает эксперт
Гибридная схема самолета-вертолета применительно к беспилотникам перспективна в зоне СВО для разведки, целеуказания и нанесения точечных ударов сбрасываемыми... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T15:07
2024-03-21T15:07
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908801607_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_96cf136712bd9e4bf94ddcf5eab66571.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Гибридная схема самолета-вертолета применительно к беспилотникам перспективна в зоне СВО для разведки, целеуказания и нанесения точечных ударов сбрасываемыми средствами поражения, заявил РИА Новости ведущий российский эксперт в этой области, главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов. Так он прокомментировал сообщения о том, что в зоне СВО замечена российская "матка" дронов "Пчелка". Этот гибрид беспилотника самолетного и квадрокоптерного типов, оснащенный двигателем внутреннего сгорания, может быть платформой для сбрасываемых с воздуха FPV-дронов. Также "материнское" изделие способно выступать ретранслятором для "дочерних" беспилотников, что повышает дальность действия последних. "В целом использованная гибридная схема, позволяющая использовать преимущества аппаратов самолетного и вертолетного типов, довольно перспективна с точки зрения выполнения актуальных военных задач, включая разведку, наблюдение и целеуказание, нанесение точечных ударов сбрасываемыми средствами поражения и логистику", - сказал Федутинов. При этом он отметил, что для логистических задач подобные дроны пока применяются крайне мало, здесь имеется серьезный потенциал для развития. Для понимания потребностей в данном сегменте Федутинов отметил критически важные параметры беспилотных авиационных комплексов, непосредственно влияющих на эффективность их применения. Во-первых, это сочетание массы полезной нагрузки и продолжительности полета. Именно этот параметр определяет применимость дрона при выполнении ряда военных задач. "Высокая продолжительность полета нужна для того, чтобы отдалить место взлета и посадки от района боевых действий, чтобы вывести оператора и пункт управления из-под огня ствольной артиллерии противника - по крайней мере, наиболее используемых калибров", - сказал собеседник. Во-вторых, это время развертывания и свертывания комплекса и подготовки к повторному применению. Для снижения этого времени необходимо рассмотрение возможностей применения технических решений, минимизирующих задействование иных устройств: катапульт, парашютных систем посадки, различных амортизирующих устройств типа надувных мешков. В-третьих, обеспечение скрытности применения, включая взлет и посадку в условиях наличия препятствий в непосредственной близости, обусловленных лесистой местностью или объектами антропогенного происхождения, в том числе в городских условиях. Это также обусловливает необходимость применения решений, обеспечивающих вертикальный взлет и посадку. "Указанные требования приводят к выбору в качестве платформ беспилотных аппаратов гибридных решений, сочетающих в себе самолетный тип с возможностями вертикального взлета и посадки. Аппараты такого типа имеют в своих продуктовых линейках несколько российских компаний", - добавил Федутинов.
https://ria.ru/20240319/spetsoperatsiya-1934157919.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20231201/drony-1913049743.html
https://ria.ru/20231117/bespilotniki-1909986276.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908801607_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6d81e02af0afe30bb201c2970d95c80c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии
Гибридная схема самолета-вертолета перспективна в зоне СВО, считает эксперт

Эксперт: гибридная схема самолета-вертолета для БПЛА перспективна в зоне СВО

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОператор управляет беспилотным летательным аппаратом
Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Гибридная схема самолета-вертолета применительно к беспилотникам перспективна в зоне СВО для разведки, целеуказания и нанесения точечных ударов сбрасываемыми средствами поражения, заявил РИА Новости ведущий российский эксперт в этой области, главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.
Так он прокомментировал сообщения о том, что в зоне СВО замечена российская "матка" дронов "Пчелка". Этот гибрид беспилотника самолетного и квадрокоптерного типов, оснащенный двигателем внутреннего сгорания, может быть платформой для сбрасываемых с воздуха FPV-дронов. Также "материнское" изделие способно выступать ретранслятором для "дочерних" беспилотников, что повышает дальность действия последних.
Специалисты ВС РФ и охотники на БПЛА о работе с новыми образцами украинских беспилотников - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Охотники за БПЛА получили новые характеристики беспилотников ВСУ
19 марта, 09:36
"В целом использованная гибридная схема, позволяющая использовать преимущества аппаратов самолетного и вертолетного типов, довольно перспективна с точки зрения выполнения актуальных военных задач, включая разведку, наблюдение и целеуказание, нанесение точечных ударов сбрасываемыми средствами поражения и логистику", - сказал Федутинов.
При этом он отметил, что для логистических задач подобные дроны пока применяются крайне мало, здесь имеется серьезный потенциал для развития.
Для понимания потребностей в данном сегменте Федутинов отметил критически важные параметры беспилотных авиационных комплексов, непосредственно влияющих на эффективность их применения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Во-первых, это сочетание массы полезной нагрузки и продолжительности полета. Именно этот параметр определяет применимость дрона при выполнении ряда военных задач.
"Высокая продолжительность полета нужна для того, чтобы отдалить место взлета и посадки от района боевых действий, чтобы вывести оператора и пункт управления из-под огня ствольной артиллерии противника - по крайней мере, наиболее используемых калибров", - сказал собеседник.
Удар беспилотника Ланцет по танку ВСУ Leopard. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
В Германии поразились одной детали о российских беспилотниках
1 декабря 2023, 01:45
Во-вторых, это время развертывания и свертывания комплекса и подготовки к повторному применению. Для снижения этого времени необходимо рассмотрение возможностей применения технических решений, минимизирующих задействование иных устройств: катапульт, парашютных систем посадки, различных амортизирующих устройств типа надувных мешков.
В-третьих, обеспечение скрытности применения, включая взлет и посадку в условиях наличия препятствий в непосредственной близости, обусловленных лесистой местностью или объектами антропогенного происхождения, в том числе в городских условиях. Это также обусловливает необходимость применения решений, обеспечивающих вертикальный взлет и посадку.
"Указанные требования приводят к выбору в качестве платформ беспилотных аппаратов гибридных решений, сочетающих в себе самолетный тип с возможностями вертикального взлета и посадки. Аппараты такого типа имеют в своих продуктовых линейках несколько российских компаний", - добавил Федутинов.
Военнослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Источник рассказал, как российские беспилотники распознают технику ВСУ
17 ноября 2023, 03:38
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала