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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Белгородском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Белгородском направлении - РИА Новости, 21.03.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Белгородском направлении
На белгородском направлении продолжается уничтожение украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в приграничных районах, сообщили в четверг в Минобороны РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:20
2024-03-21T13:20
2024-03-21T13:43
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. На белгородском направлении продолжается уничтожение украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в приграничных районах, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ и их уничтожению в приграничных районах Украины", - отметили в министерстве.Там сообщили, что нанесено огневое поражение по местам сосредоточения формирований иностранных наемников 105-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Писаревка, Ямное, Лукашевка и Александровка Сумской области."Противник потерял до 30 боевиков, три пикапа, а также боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства", - уточнили в министерстве.
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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Белгородском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 30 боевиков на Белгородском направлении
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. На белгородском направлении продолжается уничтожение украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в приграничных районах, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
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"На белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ и их уничтожению в приграничных районах Украины", - отметили в министерстве.
Там сообщили, что нанесено огневое поражение по местам сосредоточения формирований иностранных наемников 105-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Писаревка, Ямное, Лукашевка и Александровка Сумской области.
"Противник потерял до 30 боевиков, три пикапа, а также боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства", - уточнили в министерстве.