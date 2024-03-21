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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Белгородском направлении - РИА Новости, 21.03.2024
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13:20 21.03.2024 (обновлено: 13:43 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/svo-1934677469.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Белгородском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Белгородском направлении - РИА Новости, 21.03.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Белгородском направлении
На белгородском направлении продолжается уничтожение украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в приграничных районах, сообщили в четверг в Минобороны РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:20
2024-03-21T13:43
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
сумская область
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. На белгородском направлении продолжается уничтожение украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в приграничных районах, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ и их уничтожению в приграничных районах Украины", - отметили в министерстве.Там сообщили, что нанесено огневое поражение по местам сосредоточения формирований иностранных наемников 105-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Писаревка, Ямное, Лукашевка и Александровка Сумской области."Противник потерял до 30 боевиков, три пикапа, а также боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства", - уточнили в министерстве.
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россия, вооруженные силы украины, сумская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Сумская область, В мире
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Белгородском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 30 боевиков на Белгородском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град"
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. На белгородском направлении продолжается уничтожение украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в приграничных районах, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
«
"На белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ и их уничтожению в приграничных районах Украины", - отметили в министерстве.
Там сообщили, что нанесено огневое поражение по местам сосредоточения формирований иностранных наемников 105-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Писаревка, Ямное, Лукашевка и Александровка Сумской области.
"Противник потерял до 30 боевиков, три пикапа, а также боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства", - уточнили в министерстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 марта, 16:49
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.03.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСумская областьВ мире
 
 
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