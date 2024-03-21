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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Белгородском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Белгородском направлении - РИА Новости, 21.03.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Белгородском направлении

На белгородском направлении продолжается уничтожение украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в приграничных районах, сообщили в четверг в Минобороны РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:20

2024-03-21T13:20

2024-03-21T13:43

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. На белгородском направлении продолжается уничтожение украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в приграничных районах, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ и их уничтожению в приграничных районах Украины", - отметили в министерстве.Там сообщили, что нанесено огневое поражение по местам сосредоточения формирований иностранных наемников 105-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Писаревка, Ямное, Лукашевка и Александровка Сумской области."Противник потерял до 30 боевиков, три пикапа, а также боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства", - уточнили в министерстве.

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россия, вооруженные силы украины, сумская область, в мире